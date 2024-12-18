2024年12月18日
Blog – Clash of Clans
Clash聖誕節代幣活動：大鬧玩具店！
閱讀本文，全面了解本次代幣活動！
大本營達到6級以上，即可參加本次活動！大家可透過發動進攻、推進活動獎勵之路的進度等途徑，收集齒輪。這些齒輪可轉化為玩具幣，使用它們可以解鎖特別獎勵，如神盾勇者的全新史詩英雄裝備「雷電戰靴」，以及全新超級裝飾物「雪花水晶球」！
活動時間
活動開始：
台北/香港時間12月11日16:00
活動結束：
台北/香港時間12月30日16:00
12月30日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為台北/香港時間2025年1月1日16:00。
新限時兵種和法術！
餅乾皮卡
大本營達到6級以上的玩家可使用此兵種。
地面單位，目標為任意建築。它可造成非常高的範圍濺射傷害！
寒冰法師
大本營達到6級以上的玩家可使用此兵種。
地面單位，目標為防禦建築。他的強力冰霜攻擊可以降低敵方防禦建築的攻擊速度！
蠻羊騎士
大本營達到6級以上的玩家可使用此兵種。
地面單位，目標為防禦建築，能衝向城牆，像碾碎脆餅乾一樣把城牆撞個稀巴爛！
聖誕奇襲法術
大本營達到6級以上的玩家可使用此法術。
最棒的禮物來囉！將超多的「爆炸性」禮物砸向敵人的村莊！
活動資源！
代幣活動資源：齒輪！
獲取齒輪的方式為：在多人遊戲中發起進攻，摧毀對手的村莊！收集齒輪，可贏取礦石、裝飾和其他獎勵！
玩具幣
本次活動的貨幣是「玩具幣」，該貨幣可在商人的商店中使用。你可以使用玩具幣兌換專屬限時超級裝飾，以及用於升級英雄裝備的礦石、魔法物品等資源。
全新英雄裝備和超級裝飾物！
神盾勇者的全新史詩英雄裝備：雷電戰靴！
這件裝備可以製造一個雷電光環，每隔一段時間對神盾勇者附近的一切造成傷害！
在這個動畫雪花水晶球裡，是一座溫馨舒適的雪地野蠻人小屋！
首領，快來歡慶Clash聖誕節吧，大鬧玩具店代幣活動等你參加！
- 《部落衝突》團隊