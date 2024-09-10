寶箱只有在戰場尋寶活動中才會出現，它們包含一組隨機的獎勵，內容與玩家的大本營和建築大師大本營等級掛勾。

這些寶箱無法購買，活動期間，只有在多人遊戲進攻中摧毀家鄉村莊的特定建築才能獲得。

寶箱有4種不同的稀有度：普通、稀有、史詩 和傳奇。獲得各種寶箱的機率分別是多少呢？好吧，如果大家想一直獲得傳奇寶箱，那就需要一定的運氣！

當找到寶箱後，會出現一個全新畫面，大家必須用錘子敲擊寶箱4次來確定其稀有度，然後寶箱才會自動打開。

此外，當這個功能上線時，大家將可以看到每個寶箱的掉落機率！