首領們，大家好！
在9月更新中，我們預計將推出一個全新活動：戰場尋寶！
什麼是戰場尋寶活動呢？
大本營達6級以上的玩家即可參加戰場尋寶活動，活動將持續20天。在這個活動中，玩家摧毀特定的建築和防禦設施，將有機會找到包含隨機獎勵的寶箱！
在活動期間，每2天(48小時)最多能獲得3個寶箱。每次攻擊家鄉村莊最多可獲得1個寶箱，當找到3個寶箱後(即成功完成3次家鄉村莊攻擊)，大家必須等到活動計時器（48小時）重置才能獲得更多寶箱。
寶箱只有在戰場尋寶活動中才會出現，它們包含一組隨機的獎勵，內容與玩家的大本營和建築大師大本營等級掛勾。
這些寶箱無法購買，活動期間，只有在多人遊戲進攻中摧毀家鄉村莊的特定建築才能獲得。
寶箱有4種不同的稀有度：普通、稀有、史詩 和傳奇。獲得各種寶箱的機率分別是多少呢？好吧，如果大家想一直獲得傳奇寶箱，那就需要一定的運氣！
當找到寶箱後，會出現一個全新畫面，大家必須用錘子敲擊寶箱4次來確定其稀有度，然後寶箱才會自動打開。
此外，當這個功能上線時，大家將可以看到每個寶箱的掉落機率！
我們之所以會推出寶箱系統，是為了想帶給玩家一些新奇有趣的體驗。透過進攻來獲取額外獎勵，為遊戲過程加入了樂趣和意想不到的驚喜。
與此同時，我們想要修正遊戲中的一個問題，就是無法根據玩家大本營等級平均分配獎勵。現在這項功能讓我們可以根據大本營等級來給予獎勵，這表示大家可以在可獲得的獎勵上獲得最大的利益。
此外，這項功能提供一個讓玩家從現有每個遊戲模式中獲取獎勵的方式，例如家鄉、建築大師基地和部落首都，也讓玩家可以獲得所有不同類型的資源，例如魔法物品和外觀物品。現在，我們有了一個很好的獎勵分配機制，我們要如何讓玩家在解鎖寶箱時感到有趣呢？
加入隨機因素是最好的選擇，讓玩家在獲得寶箱時覺得既興奮又有趣。
我們希望這能讓大家清楚了解這項全新功能的機制以及我們推出它的背後原因。跟以前一樣，我們非常期待聽到大家的意見回饋！
全面開戰！
- 《部落衝突》團隊