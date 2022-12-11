全新：自訂部落小屋外觀

位於部落首都首都之巔內的部落小屋，在這次更新後，玩家便能自訂它的外觀。

每位部落成員在加入部落時，都會被自動分配一間部落小屋。當部落成員退出部落後，他的部落小屋將會自動清空，在原處留下一間尚未裝修的小屋。

一開始玩家將獲得幾款可供使用的裝修樣式。隨著首都聲譽等級提高，可解鎖並使用的樣式就會越多。後續還有些樣式將由商人進行販售，或作為完成挑戰的獎勵。如果大家已經獲得了特定的樣式，便無法再購買相同的樣式。而已獲得的樣式將永久持有，無論是否離開目前的部落。

大家可以更換部落小屋的屋頂、牆壁、地面和裝飾。把它當自己在首都的家吧！