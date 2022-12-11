首領們，大家好！
冬季更新中有一些關部落首都的新內容，現在就一起來看看吧！
全新首都衛城：骷髏樂園
骷髏樂園是在8級首都大本營可解鎖的全新衛城。
尖銳的蕁麻藤蔓不但創造了獨特的生態環境，這些迷宮般的植物還會成為一道無法摧毀且阻擋著進攻者的天然屏障。
解鎖骷髏樂園後，也將解鎖全新首都部隊：地獄飛龍、2個全新防禦設施：反彈機和迷你亡靈巢穴，以及全新首都法術：骷髏召喚法術。
全新首都部隊：地獄飛龍
地獄飛龍找到通往部落首都的飛行路線，在那牠可以大展身手，對敵方首都衛城造成毀滅性傷害。
就像牠在家鄉村莊的超級部隊版本一樣，地獄飛龍的攻擊傷害會隨著攻擊時間遞增。
攻擊偏好：任何單位
傷害類型：單體目標（隨時間遞增）
目標：地面和空中單位
所需空間：15
移動速度：13
全新首都法術：骷髏召喚法術
即使部隊被殲滅了，有了骷髏召喚法術，他們仍然能夠在敵方基地裡製造混亂與毀滅。骷髏召喚法術是一個全新的首都法術，在骷髏樂園衛城大本營達到2級時解鎖。
骷髏召喚法術能夠讓任何被擊敗的單位（包含防禦單位）重生為骷髏兵。召喚出的骷髏兵數量取決於陣亡單位的所需空間。每3空間陣亡部隊可召喚出1名骷髏兵。如果陣亡的是空中單位，骷髏召喚法術就會召喚飛行骷髏兵。
所需空間：2
持續時間：2次進攻
目標：地面和空中單位
全新首都防禦設施：迷你亡靈巢穴和反彈機
當大家解鎖骷髏樂園後，便可解鎖2個獨特的全新防禦設施：迷你亡靈巢穴和反彈機。
迷你亡靈巢穴
好像亡靈還不夠可怕一樣，現在敵人的防禦設施又增加一群高速移動、一心復仇的迷你亡靈。迷你亡靈巢穴會釋放出一群憤怒的迷你亡靈，攻擊任何膽敢靠近的進攻者。正好可以用來對付骷髏召喚法術召喚出來的滿滿骷髏兵！
連發數量：12連發
射程：14格
傷害類型：單體目標
目標：地面和空中單位
攻擊偏好：任何單位
反彈機
即使反彈機本身不會造成任何傷害，但這個獨特的防禦會將傷害反彈給進攻者。
射程：10格
傷害類型：單體目標
目標：地面和空中單位
攻擊偏好：任何單位
全新：自訂部落小屋外觀
位於部落首都首都之巔內的部落小屋，在這次更新後，玩家便能自訂它的外觀。
每位部落成員在加入部落時，都會被自動分配一間部落小屋。當部落成員退出部落後，他的部落小屋將會自動清空，在原處留下一間尚未裝修的小屋。
一開始玩家將獲得幾款可供使用的裝修樣式。隨著首都聲譽等級提高，可解鎖並使用的樣式就會越多。後續還有些樣式將由商人進行販售，或作為完成挑戰的獎勵。如果大家已經獲得了特定的樣式，便無法再購買相同的樣式。而已獲得的樣式將永久持有，無論是否離開目前的部落。
大家可以更換部落小屋的屋頂、牆壁、地面和裝飾。把它當自己在首都的家吧！
全新：部落首都聯盟賽
我們為首都突襲加入新的聯盟賽段位系統。部落能在突襲週末獲得首都獎盃，並在突襲活動結束後進行統計。部落會收到突襲的統計結果，其中會列出獎盃數和聯盟賽段位的變化。統計結果會列在突襲週末戰績結算介面內，也會出現在部落聊天頻道中。
部落的首都聯盟賽段位會根據其首都獎盃數決定，且根據首都聯盟賽段位的高低，部落每週將能獲得數量不等的部落經驗值。部落獎盃數的計算方式為現有獎盃數的80%加上本週贏取獎盃數的20%。新獎盃數將會根據部落總共獲得的戰利品、每次進攻平均獲得的戰利品和每次防守平均獲得的戰利品來計算。
現在可以在部落首都地圖和參觀其他部落首都時查看首都排行榜，將能查看全球排行榜前200名和本地排行榜前200名。
此外，現在我的部落介面將顯示更多首都相關資訊：
首都聯盟賽
首都獎盃
首都大本營等級
首都升級總計
現在可以在首都的陣型設定中，分別設定使用中陣型和防禦陣型。
現在突襲週末進攻能獲得的突襲獎章設有上限，以免部落在遇到故意設計簡單防禦陣型的對手時獲得過多獎章。
全面開戰！