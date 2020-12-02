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2020年12月2日
Blog – Clash of Clans

【冬季更新預告】隱形法術、全新等級上限與遊戲優化

首領們，大家好！

歡迎來到《部落衝突》12月冬季更新預告1！我們將帶你了解「看不見」的隱形法術！將於11級大本營解鎖！還有13級大本營將提升部分建築、神盾勇者的等級上限，以及更多內容！一起來了解吧！

全新法術：隱形法術

隱形法術是全新的法術，在13本時把法術工廠升至6級時解鎖。此法術不適合膽小或者溫順的人。這把雙面刃將大幅度改變攻擊方式（恐怖音樂）

從名稱來看，隱形法術範圍內的所有事物將不可見。單位不可見外，也無法被鎖定。而且除了攻城機器和城牆外，包含敵方防守部隊、建築在內的所有事物都變得不可見。

讓我們來看看隱形法術的數據！

  • 效果類型：區域濺射

  • 所需空間：1

  • 配製時間：3分鐘

  • 目標：地面和空中目標

等級升級費用升級時間法術持續時間配製費用
1--3.75秒11,000聖水
29,000,000 聖水9天4.0秒12,000聖水
312,000,000 聖水11天12小時4.25秒13,000聖水
415,000,000 聖水15天12小時4.5秒14,000聖水

全新建築、防禦與神盾勇者等級上限

我們還將在冬季更新中提升一些防禦與建築，還有神盾勇者的等級。

6級法術工廠

升級費用升級時間法術儲存空間生命值解鎖
4,800,000聖水7 days10840隱形法術

8級X連弩

升級費用升級時間每秒傷害值生命值
17,000,000 金幣17天1854200

7級巨型炸彈

升級費用升級時間傷害作用範圍
7,000,000 金幣9 天3754格

8級空中炸彈

升級費用升級時間傷害作用範圍
5,000,000 金幣7天2603格

神盾勇者

等級升級費用升級時間每秒傷害值生命值恢復時間技能等級
21275,000 闇黑重油8天535394038分4
22280,000闇黑重油8天540398038分4
23285,000闇黑重油8天545402038分4
24290,000闇黑重油8天550406038分4
25295,000闇黑重油8天555410040分5

5級追蹤神盾

  • 傷害: 1,960

  • 生命復原: 2,900

  • 目標數量: 4

本次更新還將推出一系列平衡性調整、遊戲性優化、問題修復以及其他內容，詳情如下：

部落對戰

  • 發起部落友誼戰時，您可以將每位參戰成員的進攻機會設置為1次或者2次

平衡性調整

  • 投石機的攻擊速度從3.036秒減慢至3.228秒，每秒傷害值降低10。

  • 提升投石機的生命值：

    • 1級：3000 → 3600

    • 2級：3500 → 4200

遊戲相

  • 雷電法術不再對部落城堡造成傷害，和雷電法術對聖水瓶、儲金罐等資源建築的效果一致。

  • 戰鬥結束時，如果英雄的技能尚未使用，英雄會自動恢復一部分生命值（數值等於他們使用技能時可恢復的生命值）。這樣就縮短了英雄的冷卻時間，讓他們可以更快投入下一場戰鬥！

  • 如果加農炮戰車因為被擊退而導致目標超出射程，加農炮戰車會重新鎖定目標。

  • 優化單位視野算法，使尋徑更加準確。

UI

  • 商店增加一個外觀分頁標籤，你可以那邊瀏覽或購買英雄造型等外觀物品，購買後可永久使用。

  • 月度挑戰的獎勵之路上增加了快捷按鈕，更方便您快速找到已經解鎖但尚未領取的獎勵。.

  • 遊戲推出可選更新版本修復影響重大的問題時，會出現提示訊息通知玩家安裝更新該版本。

  • 參觀其他村莊時，點擊英雄王座即可找到新增的「查看造型」按鈕。

  • 在商店外觀介面可查看到更細緻的英雄造型動畫效果，在其他介面中則更加簡略一些。

周期挑戰

  • 如果您的資源倉庫空間不足，無法存儲獲得的資源獎勵，您可以選擇領取5寶石作為替換獎勵。

  • 針對部落競賽和周期挑戰，我們降低部分建築大師基地相關任務的難度，使其與對應的家鄉村莊任務難度更加一致。

Supercell ID

  • 受信任的成年人或監護人的信箱可以提供給未成年玩家去創建Supercell ID

今天就先到這邊了，我們過兩天後還將分享其他內容！別忘了持續留意後續消息唷！

全面開戰！

《部落衝突》遊戲團隊