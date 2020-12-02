全新法術：隱形法術

隱形法術是全新的法術，在13本時把法術工廠升至6級時解鎖。此法術不適合膽小或者溫順的人。這把雙面刃將大幅度改變攻擊方式（恐怖音樂）



從名稱來看，隱形法術範圍內的所有事物將不可見。單位不可見外，也無法被鎖定。而且除了攻城機器和城牆外，包含敵方防守部隊、建築在內的所有事物都變得不可見。



讓我們來看看隱形法術的數據！



效果類型：區域濺射



所需空間：1



配製時間：3分鐘



目標：地面和空中目標

