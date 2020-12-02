首領們，大家好！
歡迎來到《部落衝突》12月冬季更新預告1！我們將帶你了解「看不見」的隱形法術！將於11級大本營解鎖！還有13級大本營將提升部分建築、神盾勇者的等級上限，以及更多內容！一起來了解吧！
全新法術：隱形法術
隱形法術是全新的法術，在13本時把法術工廠升至6級時解鎖。此法術不適合膽小或者溫順的人。這把雙面刃將大幅度改變攻擊方式（恐怖音樂）
從名稱來看，隱形法術範圍內的所有事物將不可見。單位不可見外，也無法被鎖定。而且除了攻城機器和城牆外，包含敵方防守部隊、建築在內的所有事物都變得不可見。
讓我們來看看隱形法術的數據！
效果類型：區域濺射
所需空間：1
配製時間：3分鐘
目標：地面和空中目標
|等級
|升級費用
|升級時間
|法術持續時間
|配製費用
|1
|-
|-
|3.75秒
|11,000聖水
|2
|9,000,000 聖水
|9天
|4.0秒
|12,000聖水
|3
|12,000,000 聖水
|11天12小時
|4.25秒
|13,000聖水
|4
|15,000,000 聖水
|15天12小時
|4.5秒
|14,000聖水
全新建築、防禦與神盾勇者等級上限
我們還將在冬季更新中提升一些防禦與建築，還有神盾勇者的等級。
6級法術工廠
|升級費用
|升級時間
|法術儲存空間
|生命值
|解鎖
|4,800,000聖水
|7 days
|10
|840
|隱形法術
8級X連弩
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|17,000,000 金幣
|17天
|185
|4200
7級巨型炸彈
|升級費用
|升級時間
|傷害
|作用範圍
|7,000,000 金幣
|9 天
|375
|4格
8級空中炸彈
|升級費用
|升級時間
|傷害
|作用範圍
|5,000,000 金幣
|7天
|260
|3格
神盾勇者
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|恢復時間
|技能等級
|21
|275,000 闇黑重油
|8天
|535
|3940
|38分
|4
|22
|280,000闇黑重油
|8天
|540
|3980
|38分
|4
|23
|285,000闇黑重油
|8天
|545
|4020
|38分
|4
|24
|290,000闇黑重油
|8天
|550
|4060
|38分
|4
|25
|295,000闇黑重油
|8天
|555
|4100
|40分
|5
5級追蹤神盾
傷害: 1,960
生命復原: 2,900
目標數量: 4
本次更新還將推出一系列平衡性調整、遊戲性優化、問題修復以及其他內容，詳情如下：
部落對戰
發起部落友誼戰時，您可以將每位參戰成員的進攻機會設置為1次或者2次
平衡性調整
投石機的攻擊速度從3.036秒減慢至3.228秒，每秒傷害值降低10。
提升投石機的生命值：
1級：3000 → 3600
2級：3500 → 4200
遊戲相關
雷電法術不再對部落城堡造成傷害，和雷電法術對聖水瓶、儲金罐等資源建築的效果一致。
戰鬥結束時，如果英雄的技能尚未使用，英雄會自動恢復一部分生命值（數值等於他們使用技能時可恢復的生命值）。這樣就縮短了英雄的冷卻時間，讓他們可以更快投入下一場戰鬥！
如果加農炮戰車因為被擊退而導致目標超出射程，加農炮戰車會重新鎖定目標。
優化單位視野算法，使尋徑更加準確。
UI
商店增加一個外觀分頁標籤，你可以那邊瀏覽或購買英雄造型等外觀物品，購買後可永久使用。
月度挑戰的獎勵之路上增加了快捷按鈕，更方便您快速找到已經解鎖但尚未領取的獎勵。.
遊戲推出可選更新版本修復影響重大的問題時，會出現提示訊息通知玩家安裝更新該版本。
參觀其他村莊時，點擊英雄王座即可找到新增的「查看造型」按鈕。
在商店外觀介面可查看到更細緻的英雄造型動畫效果，在其他介面中則更加簡略一些。
周期挑戰
如果您的資源倉庫空間不足，無法存儲獲得的資源獎勵，您可以選擇領取5寶石作為替換獎勵。
針對部落競賽和周期挑戰，我們降低部分建築大師基地相關任務的難度，使其與對應的家鄉村莊任務難度更加一致。
Supercell ID
受信任的成年人或監護人的信箱可以提供給未成年玩家去創建Supercell ID
今天就先到這邊了，我們過兩天後還將分享其他內容！別忘了持續留意後續消息唷！
全面開戰！
《部落衝突》遊戲團隊