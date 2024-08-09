大本營達到6級以上的玩家即可參加。大家可透過發動進攻，以及推進活動獎勵之路的進度，收集魔法水晶。這些魔法水晶可轉化為魔法幣，使用它們可以解鎖特別獎勵，如弓箭女皇的全新英雄裝備：複製魔鏡！
活動開始：
台北/香港時間 8月9日16:00
活動結束：
台北/香港時間 8月30日16:00
8月30日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築，直到台北/香港時間9月1日16:00。
全新限時兵種：機甲超人和掃帚女巫！
機甲超人：
大本營達到6級以上的玩家可使用此限時兵種。
地面單位，目標為防禦建築，攻擊城牆時有傷害加成！
掃帚女巫：
大本營達到6級以上的玩家可使用此限時兵種。
空中單位，攻擊偏好為法師塔，能快速飛行，受到傷害時還能召喚單位！快看！她召喚出來的是地面單位，會以防禦建築為目標。
活動資源！
代幣活動資源：魔法水晶
獲取魔法水晶的方式為：在多人模式中發起進攻，摧毀對手的法師塔！收集魔法水晶，可贏取礦石、裝飾和其他獎勵！
魔法幣
本次活動的貨幣是「魔法幣」，該貨幣可在商人的商店中使用。你可以使用魔法幣兌換專屬限時裝飾，以及用於升級英雄裝備的礦石、魔法物品等資源。還有超讚的全新史詩英雄裝備——複製魔鏡！
全新英雄裝備和其他獎勵！
弓箭女皇全新史詩英雄裝備：複製魔鏡
這個裝備可以召喚出弓箭女皇的複製體，具有本體一定百分比的攻擊力和生命值，可持續幾秒鐘。此外，使用複製魔鏡後，弓箭女皇會進入隱形狀態，持續1秒。
當然，活動期間你還可以收集各種有趣的裝飾！
各位首領，快做好準備，參加本次代幣活動吧！