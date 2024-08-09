大本營達到6級以上的玩家即可參加。大家可透過發動進攻，以及推進活動獎勵之路的進度，收集 魔法水晶 。這些 魔法水晶 可轉化為 魔法幣 ，使用它們可以解鎖特別獎勵，如 弓箭女皇的全新英雄裝備：複製魔鏡 ！

活動時間

活動開始：

台北/香港時間 8月9日16:00

活動結束：

台北/香港時間 8月30日16:00