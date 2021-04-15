首領們，大家好！

這幾天我們一直在查看和測試大家回報的更新相關問題，希望能夠盡快修復這些問題。我們已推出一次可選更新版本，修復大家告知的許多問題，目前iOS系統與Android系統最新遊戲版本號為14.0.4，請大家盡早至對應的應用商店更新版本！



此版本修復以下問題：



修復掘地礦工在戰鬥中沒有顯示血條的問題



修復部分玩家在進入遊戲時裝置上音樂類App的播放會暫停的問題



修復無法使用萬能之書升級戰寵的問題



調整個人資料簡介介面的戰寵排列順序，使之與戰寵小屋解鎖戰寵的順序相同



調整軍隊介面的戰寵排列順序，使之與戰寵小屋解鎖戰寵的順序相同



修復可在建築大師基地看到戰寵睡覺的問題



修復建築大師基地兵種升級介面上特殊技能圖示顯示錯誤的問題



修復軍隊介面正在恢復中的英雄搭配的戰寵圖示是錯誤的問題



在戰爭偵察中隱藏戰寵



修復Android系統錯誤，該錯誤導致在擁有大量Supercell ID好友或其他狀況下造成遊戲閃退的問題



修復運行x86處理器的Chrome books遊戲閃退的問題



修復iPhone Plus陣型編輯器缺少按鈕的問題



修復多個UI或圖示位置顯示錯誤



已在先前維護中修復的問題：



修復錯誤將一些遊戲進度計算至奧托相關任務的問題



修復新手玩家挑戰中，進攻一個已修復部落城堡的村莊即可完成「重建部落城堡」任務的問題



修復戰寵小屋還在建造時，玩家可將萊希分配給英雄的問題。



另外帳號登出的方式在本次更新中有略微調整，如果在切換到非Supercell ID的帳號時，請嘗試以下方法：在遊戲中設定，點擊右上方Supercell ID旁已連接的按鈕，再點擊介面中齒輪圖示，點擊選擇登入帳號旁的登出按鈕，再選擇不使用Supecell ID進入遊戲，切換至其他帳號。



如果大家在遊戲中仍然遇到以上問題或者發現新的問題，請先確認已更新至最新版本，再重新檢查問題是否仍然存在，如果仍然存在，請再回報讓我們知道，感謝大家。



全面開戰！



《部落衝突》遊戲團隊

