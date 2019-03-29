首領們，大家好！

我們已經在各大平台上發佈《部落衝突》更新預告影片，介紹了即將在4月1日上線的全新機制——周期挑戰！

如果您還沒有看過，請點擊這裡觀看。

自影片發佈以來，我們收到許多玩家關於周期挑戰更新的大量反饋和提問。在此，我們對大多玩家較為關心的某些問題做出解答，希望能化解大家的疑惑。



如何獲取黄金通行證？

您可以在遊戲中花費4.99美元（台幣150元/港幣38元）購買黃金通行證。

黃金通行證不是一種訂閱服務。因此，如果您想要獲得某次周期挑戰中黃金通行證解鎖的獎勵，您需要獲取當月的黃金通行證。

有可能推出多月黃金通行證嗎？如3個月、6個月、12個月的黃金通行證？

我們目前沒有推出多月黃金通行證的計畫。

黃金通行證的生效期間是多久？

黃金通行證從您獲得之時開始生效，持續至當次周期挑戰結束。

一次周期挑戰持續多長時間？

每次周期挑戰都是從每月1號開始，到當月的最後一天結束。

如果我不獲取黃金通行證，停留在免費的獎勵之路上，我會錯過什麼？

若您沒有獲取黃金通行證，您仍然可以透過每日正常遊戲獲得積分解鎖免費的周期挑戰獎勵。不過，如果您想要獲得包括英雄造型在內的全部獎勵，您就需要獲取黃金通行證。

如何獲得英雄造型？

您需要先獲取黃金通行證，並完成各項挑戰獲得積分，不斷解鎖獎勵之路上的獎勵，最後一級獎勵便是英雄造型。

英雄造型是永久的嗎？

對！解鎖並領取英雄造型之後，該造型將會永遠保存在您的英雄造型收藏庫中。收集的造型越多，您可為英雄選擇的酷炫造型也越多。

以後會推出更多英雄造型嗎？

會，每次周期挑戰都會推出新的英雄造型。將來也會推出弓箭女皇和大守護者的新造型。

是不是因為要推出英雄造型的緣故，野蠻人之王和弓箭女皇的模組都變了？

沒錯！為了能讓他們換上新造型，我們將他們改為3D模組。

如果我還沒有解鎖弓箭女皇或大守護者，我可以獲得這兩個英雄的造型嗎？

可以！所有造型只要您領取，就可在遊戲內保存，等您解鎖對應的英雄就可以使用這些造型了。

免費解鎖的獎勵或黃金獎勵的領取期限是多久？

您可以在當次周期挑戰結束前的任意時間領取任何已經解鎖的獎勵，所以千萬別忘了在挑戰結束前領完所有獎勵！

周期挑戰資源箱是什麼？

周期挑戰資源箱就好比存錢筒，您透過多人連線模式獲得戰利品時，您的周期挑戰資源箱也會同時存入資源！您在進攻其他村莊時，掠奪的資源會正常存入您的資源倉庫，同時您的周期挑戰資源箱也會存入相同數量的資源。

沒有黃金通行證的玩家同樣擁有周期挑戰資源箱。而獲取黃金通行證的玩家可以提升資源箱的儲存空間。

我如何收取周期挑戰資源箱中的資源？

周期挑戰結束時，資源箱中收集到的資源會全部自動轉存到您的資源倉庫中。

資源箱中的資源轉存的時候，我的資源倉庫已經滿了會怎樣？

資源箱中的資源可以超出您的儲存上限，多出來的資源並不會遺失。

不過請注意，您的資源儲存量在轉存前已先超過上限時，您將無法收集資源採集器中儲存的資源。只有當您的資源儲存量低於您的最大儲存量時才可以再次收集。

如果我透過黃金通行證解鎖研究加成，加成效果會影響正在進行的研究嗎？

會。在周期挑戰中解鎖並啟用實驗室研究加成後，無論是正在進行的研究還是加成啟用後開始的研究都能享受到加成效果（但加成啟用前開始的研究不會退還資源）。

然而，由於計時器的系統機制，加成效果帶來的研究時間減少不會立刻在遊戲中顯示，您需要重啟遊戲才能看到正確的時間顯示。

希望以上內容能解答大家部分疑惑，讓大家進一步瞭解這項全新機制。

也歡迎您到官方粉絲團參與討論，並留下您寶貴的意見唷！

（請注意，具體內容以遊戲內實裝為主。）

全面開戰！

《部落衝突》遊戲團隊