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2020年6月20日
Blog – Clash of Clans

【夏季更新預告】地獄飛龍與超級女巫

首領們，大家好！

在本次更新中，我們將推出地獄飛龍和超級女巫！飛龍寶寶強化為超級部隊，牠就會變為地獄飛龍。地獄飛龍背著一台可擕式單一目標地獄之塔，當地獄飛龍持續攻擊一個目標時，牠造成的傷害會越來越高，每秒傷害值最高可達1600！ 用地獄射線把敵人的防禦化為灰燼吧！

超級女巫是超級部隊中的新秀。一般女巫每次可以召喚多個骷髏兵，暗夜女巫每次可以召喚一群蝙蝠，而超級女巫只會召喚一個超大骷髏兵：巨型骷髏。巨型骷髏是一個體型超大的骷髏兵，他的生命值甚至和滿級的超級巨人差不多！

另外，超級女巫自己也不弱， 她的每秒傷害值高達360，足足是滿級一般女巫的兩倍！

地獄飛龍

  • 類型：飛行單位

  • 所需空間：15

  • 範圍：4格

  • 特殊技能：發射一道地獄射線，且射線造成的傷害會隨著時間遞增！

  • 強化費用：60,000闇黑重油

每秒傷害值 生命值 訓練費用（聖水） 訓練時間
80-1,600 2,100 16,500 2分15秒

超級女巫

  • 類型：地面單位

  • 所需空間：40

  • 範圍：4格

  • 特殊能力：召喚她的巨型骷髏——一個超大骷髏兵

  • 強化費用：60,000闇黑重油

每秒傷害值 生命值 訓練費用 訓練時間（分鐘）
360 3,200 915闇黑重油 10


巨型骷髏數據

每秒傷害值 生命值 數量
350 4100 1

明天，我們將推出最後一篇更新預告……敬請期待唷！