首領們，大家好！

在本次更新中，我們將推出地獄飛龍和超級女巫！飛龍寶寶強化為超級部隊，牠就會變為地獄飛龍。地獄飛龍背著一台可擕式單一目標地獄之塔，當地獄飛龍持續攻擊一個目標時，牠造成的傷害會越來越高，每秒傷害值最高可達1600！ 用地獄射線把敵人的防禦化為灰燼吧！



超級女巫是超級部隊中的新秀。一般女巫每次可以召喚多個骷髏兵，暗夜女巫每次可以召喚一群蝙蝠，而超級女巫只會召喚一個超大骷髏兵：巨型骷髏。巨型骷髏是一個體型超大的骷髏兵，他的生命值甚至和滿級的超級巨人差不多！



另外，超級女巫自己也不弱， 她的每秒傷害值高達360，足足是滿級一般女巫的兩倍！

