首領們，大家好！
在本次更新中，我們將推出地獄飛龍和超級女巫！飛龍寶寶強化為超級部隊，牠就會變為地獄飛龍。地獄飛龍背著一台可擕式單一目標地獄之塔，當地獄飛龍持續攻擊一個目標時，牠造成的傷害會越來越高，每秒傷害值最高可達1600！ 用地獄射線把敵人的防禦化為灰燼吧！
超級女巫是超級部隊中的新秀。一般女巫每次可以召喚多個骷髏兵，暗夜女巫每次可以召喚一群蝙蝠，而超級女巫只會召喚一個超大骷髏兵：巨型骷髏。巨型骷髏是一個體型超大的骷髏兵，他的生命值甚至和滿級的超級巨人差不多！
另外，超級女巫自己也不弱， 她的每秒傷害值高達360，足足是滿級一般女巫的兩倍！
地獄飛龍
類型：飛行單位
所需空間：15
範圍：4格
特殊技能：發射一道地獄射線，且射線造成的傷害會隨著時間遞增！
強化費用：60,000闇黑重油
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用（聖水）
|訓練時間
|80-1,600
|2,100
|16,500
|2分15秒
超級女巫
類型：地面單位
所需空間：40
範圍：4格
特殊能力：召喚她的巨型骷髏——一個超大骷髏兵
強化費用：60,000闇黑重油
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用
|訓練時間（分鐘）
|360
|3,200
|915闇黑重油
|10
巨型骷髏數據
|每秒傷害值
|生命值
|數量
|350
|4100
|1
明天，我們將推出最後一篇更新預告……敬請期待唷！