首領們，大家好！
歡迎來到2020年《部落衝突》夏季更新預告Part2，昨天，我們為大家介紹了新的等級上限。
今天，我們來聊聊本次夏季更新中的遊戲性優化和平衡性調整。
自訂友誼戰軍隊設定
現在可以預先設定友誼戰軍隊配置，然後在友誼戰和部落友誼戰中使用這個特定的軍隊配置發動進攻。訓練友誼戰軍隊不需要花費資源或時間。
大本營升級體驗優化
升級大本營可獲得多種限時加成效果，將大本營升至更高等級，可獲得的加成種類更多、持續時間更長。
力量加成：4級大本營開始可獲得，部隊和法術在一段時間內將強化至當前實驗室所支持的最高等級。
資源加成：4級大本營開始可獲得，在一段時間內家鄉村莊的資源採集器產量加倍。
勝利之星獎勵加成：4級大本營開始可獲得，透過多人連線模式獲勝贏取的勝利之星獎勵在一段時間內將變成原來的4倍。
英雄加成：8級大本營開始可獲得，所有英雄都將在一段時間內提升5個等級。
家鄉村莊平衡性調整
7至9級戈侖石人的訓練費用從600/700/800分別減少到575/650/725
所有英雄的恢復時間減少（新的最大恢復時長從原來的49分鐘減少到40分鐘）
資源車現在最多可以累積90天內的資源；不活躍村莊（即一段時間內無登入記錄的村莊）的資源車自動生成的資源數量根據大本營等級不同都將有所提升。各個大本營等級中，不
活躍村莊的資源車自動生成的資源最大儲存量分別為：
1級大本營：5,000金幣/聖水，0闇黑重油
2級大本營：25,000金幣/聖水，0闇黑重油
3級大本營：150,000金幣/聖水，0闇黑重油
4級大本營：1,000,000金幣/聖水，0闇黑重油
5級大本營：4,000,000金幣/聖水，0闇黑重油
6級大本營：6,000,000金幣/聖水，0闇黑重油
7級大本營：8,000,000金幣/聖水，80,000闇黑重油
8級大本營：10,000,000金幣/聖水，100,000闇黑重油
9級大本營：11,500,000金幣/聖水，115,000闇黑重油
10級大本營：13,000,000金幣/聖水，130,000闇黑重油
11級大本營：14,000,000金幣/聖水，140,000闇黑重油
12級大本營：15,000,000金幣/聖水，150,000闇黑重油
13級大本營：16,000,000金幣/聖水，160,000闇黑重油
對於更高等級大本營，資源車歸還的資源最大儲存量有所提升：
11級大本營：
金幣/聖水：2,000,000→2,200,000
最大闇黑重油：4,000→4,400
12級大本營：
金幣/聖水：2,000,000→2,400,000
闇黑重油：4,000→4,800
13級大本營：
金幣/聖水：2,000,000→2,600,000
闇黑重油：4,000→5,200
建築大師基地平衡性調整
撼地巨石
的濺射半徑從3.5格縮小至2.8格，現在不再那麼容易對範圍外的單位造成傷害
提升21至30級
戰爭機器
的每秒傷害值
隱形彈簧
的彈射能力從5/10/15/20提升至8/12/16/20
1級和2級
彈射陷阱
的彈射能力從5/7提升至6/8
狂暴野蠻人
的彈射重量從1提升至2
隱秘弓箭手
的彈射重量從1提升至2
巨人拳擊手
的彈射重量從5提升至8
炸彈兵
的彈射重量從2提升至4
加農炮戰車
的彈射重量從5提升至8
其他遊戲調整
回歸玩家的遊戲體驗優化！
現在保存增援請求時，部落城堡中已有的兵種、法術或戰爭機器將會計算在內。
從9級大本營開始，玩家在周期挑戰中使用部落援軍也可以計算到相關的兵種挑戰進度中
修復在挑選部落成員加入部落對戰時，如果有高獎盃數的玩家加入部落可能導致的選錯參戰成員的問題
優化大守護者的機制，現在他在空中模式時能更有效地跟隨部隊，不會那麼容易分心
如果觸發搜空地雷的敵方單位在被地雷炸中之前就被消滅，搜空地雷不再會去追蹤地圖另一邊的飛行單位；現在搜空地雷的最大追蹤半徑為其觸發半徑的2倍
走出彈跳法術效果範圍的部隊不會再重新選擇目標，這是為了避免部隊卡在其法術效果範圍內
投石機現在可能會出現彈藥用盡的情況，和X連弩、地獄之塔類似
投石機的攻擊速度從3秒減緩到3.036秒
優化攻城戰車的尋徑系統
遊戲介面優化
無論部落處於哪一個聯盟賽段位，非部落長老或以上職位或非參戰成員，在部落對戰聯盟賽期間都不能打開對戰介面
部落聊天介面新增建築大師基地友誼戰的「剩餘時長」資訊
分享的建築大師基地重播新增「剩餘時長」資訊
即使超級部隊已啟用，他們對應的一般部隊仍可透過快速增援捐贈給部落成員
商店中新增小圖示，顯示您當前所支援的內容創作者的代碼
商店中的「寶藏」和「特惠」選項中將顯示未查看的特惠包數量小圖示
在家鄉村莊切換大守護者的空中或地面模式時會有聲音效果
別著急！最精采的內容還沒到來！如果還沒聽說過，現在搶先告訴你！預計將會在下次更新中推出兩個超級兵種，請持續留意明天的更新預告，了解詳細資訊唷！