其他遊戲調整

回歸玩家的遊戲體驗優化！



現在保存增援請求時，部落城堡中已有的兵種、法術或戰爭機器將會計算在內。

從9級大本營開始，玩家在周期挑戰中使用部落援軍也可以計算到相關的兵種挑戰進度中

修復在挑選部落成員加入部落對戰時，如果有高獎盃數的玩家加入部落可能導致的選錯參戰成員的問題

優化大守護者的機制，現在他在空中模式時能更有效地跟隨部隊，不會那麼容易分心

如果觸發搜空地雷的敵方單位在被地雷炸中之前就被消滅，搜空地雷不再會去追蹤地圖另一邊的飛行單位；現在搜空地雷的最大追蹤半徑為其觸發半徑的2倍

走出彈跳法術效果範圍的部隊不會再重新選擇目標，這是為了避免部隊卡在其法術效果範圍內

投石機現在可能會出現彈藥用盡的情況，和X連弩、地獄之塔類似

投石機的攻擊速度從3秒減緩到3.036秒