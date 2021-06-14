首領們，大家好！
2021年6月更新的完整更新詳情來囉！
我們不僅為防禦設施、陷阱和部隊提升新的等級上限，還推出全新兵種以及酷炫的全新超級兵種！
此外，本次更新還進行了一些遊戲性優化、遊戲平衡性調整以及問題修復。
話不多說，快來看看《部落衝突》2021年6月更新的詳細內容吧！
全新兵種：龍騎士！
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：單一目標
目標：地面和空中目標
所需空間：25
移動速度：20
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|被摧毁時造成傷害
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|1
|-
|-
|340
|700
|4,100
|2.2萬聖水
|16分40秒
|2
|1,600萬聖水
|15天
|370
|800
|4,500
|2.5萬聖水
|16分40秒
|3
|1,750萬聖水
|17天
|400
|900
|4,900
|2.8萬聖水
|16分40秒
大本營等級達到13級且訓練營達15級後，即可解鎖龍騎士。
15級訓練營
|升級費用
|升級時間
|生命值
|解鎖
|600萬聖水
|11天
|1,150
|龍騎士
全新超級兵種：火箭氣球兵
強化費用：2.5萬闇黑重油
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：區域濺射
目标：地面目標
所需空間：8
移動速度：12
|等級
|每秒傷害值
|被摧毁時造成傷害
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|8
|236
|400
|840
|8,800聖水
|48秒
|9
|256
|500
|940
|9,600聖水
|48秒
|10
|276
|600
|1,040
|10,400聖水
|48秒
全新建築等級上限
|建築
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|箭塔
|20
|1,750萬金幣
|17天
|140
|1,700
|法師塔
|14
|1,820萬金幣
|18天
|90
|2,900
|防空火箭
|12
|1,800萬金幣
|18天
|480
|1,600
全新陷阱等級上限
|陷阱
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|傷害半徑
|巨型炸彈
|8
|900萬金幣
|11天
|400
|4格
|空中炸彈
|9
|700萬金幣
|9天
|290
|3格
新增50塊升至15級的城牆
6月更新中，14本玩家可升至15級的城牆新增50塊。
全新兵種等級上限
|兵種
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|飛龍
|9
|1,850萬聖水
|18天
|350
|4,500
|2.6萬聖水
|3分鐘
|氣球兵
|10
|1,800萬聖水
|18天
|276/352*
|1,040
|6500聖水
|30秒
|雷電飛龍
|5
|1,900萬聖水
|18天
|360/630*
|4,800
|4.4萬聖水
|6分鐘
* 指被摧毁時造成傷害
遊戲性優化
軍隊配置分享功能
現在可以將已保存的軍隊配置，以及上一次使用的軍隊配置分享到部落聊天頻道，或者生成連結在遊戲外分享，就像分享陣型連結那樣。使用連結的玩家可以將分享的軍隊配置複製到一鍵訓練的其中一個欄位中。
軍隊連結不會失效！
而且，還可以在一鍵訓練中將其中一套軍隊配置複製到另一個軍隊配置欄位中，然後微調後就能獲得新的軍隊配置，不需像以前一樣需要從頭開始配置。
村莊旋轉
是的，您沒看錯！現在可以在村莊編輯模式（陣型編輯器）中旋轉村莊，每次可旋轉90度。這麼說，首領們都懂了吧！
要特別留意：旋轉村莊會觸發陣型冷卻計時器。
自訂部署欄位大小
可以在「更多設定」下方看到一個新選項：「部署欄位大小」。可以根據喜好，用這個滑條欄位手動調節戰鬥介面部署欄位的單位圖示大小。
之前的「戰鬥介面部署欄位雙行顯示」選項也已併入「部署欄位大小」選項中。
遊戲平衡性調整和問題修復
對戰
修復建築工人在進行防守時卡在特斯拉電磁塔中的問題
現在建築工人小屋被摧毀後，進行防守的建築工人會撤回小屋，而不是直接消失
進行防守的建築工人現在只會專心修復一個建築，直到該建築被完全修復，這也就修復之前他完全無法修理被高等級毒藥法術覆蓋的建築問題
神盾勇者的追蹤神盾技能不會再攻擊防守中的建築工人
如果英雄被消滅且其戰寵正在攻擊城牆，將強制跳躍或飛行的戰寵重新選定目標
如果犛犛在協助英雄摧毀城牆時，英雄陣亡或英雄更換攻擊目標，將強制犛犛重新選定目標
天使不再為獨角提供治療
遊戲相關
周期挑戰新賽季和部落競賽中的新挑戰：
雪怪出沒-在多人遊戲模式中使大雪怪贏得多場戰鬥
獵殺行動-在多人遊戲模式中使用頭號殺手贏得多場戰鬥
勇者末日-擊敗的飛盾戰神等級累計達到X
投石末路-在多人遊戲模式中摧毀X座投石炮
全力拆營-在多人遊戲模式中摧毀X座兵營
小屋破壞王-在多人遊戲模式中摧毀X座建築工人小屋
大本營終結者-在多人遊戲模式中摧毀X座大本營
5級聖水收集器的升級費用從3500減少到3000，與5級金礦的升級費用相同（現在這兩座建築每一等級的升級費用都保持一致）
3、4級大本營玩家現在也可以使用一鍵訓練功能
部落競賽中和多人遊戲模式有關的挑戰僅適用於多人連線模式。哥布林單人模式戰鬥將不納入計算！
UI介面
實驗室介面新增水平滑動的指示圖示（左右兩個指示箭頭）
軍隊配置的訓練時間現在會顯示在一鍵訓練介面
此介面不再顯示軍隊和法術的配置空間，以便更好顯示訓練時間。當軍隊配置還有空間時， 「編輯」按鈕上會出現一個驚嘆號圖示進行提醒
一鍵訓練介面現在可顯示並編輯友誼戰軍隊配置，該功能已從「更多設定」中移除
在編輯一鍵訓練的軍隊配置時，除已啟用的超級部隊外，也可以選擇其他任何超級部隊，只要這些超級部隊對應的一般部隊等級足夠。 （但是仍然需要強化對應的超級部隊才能進行訓練）
在玩家個人資料村莊縮圖中隱藏未解鎖的建築
部落友誼戰陣型中如果缺少建築，部落友誼戰介面陣型按鈕中將會有所提醒
打開部落友誼戰陣型選擇列表時會始終顯示部落友誼戰陣型，而不是顯示已啟用的戰爭基地陣型或是已啟用的家鄉陣型，以防玩家沒有注意到部落友誼戰陣型為空白的情況
在之前使用過的部落友誼戰陣型縮圖中顯示戰爭基地場景
在之前使用過的部落內部友誼戰陣型縮圖中顯示戰爭基地場景
在部落內發起友誼戰時，如果之前的陣型為戰爭基地陣型並且有重疊的障礙物，不會再顯示之前錯誤的陣型。客戶端誤以為障礙物會使戰爭基地陣型失效
周期挑戰中要求戰鬥內只使用1個兵種的挑戰現更新為「在多人遊戲模式中使用弓箭手贏得X場戰鬥」這種形式。
美術效果
修復5級天鷹火炮射擊時的顯示問題
修復3級建築工人小屋在最北邊角落時畫面不正確的問題
其他問題修復
如果同時部署多個兵種開始戰鬥，活動挑戰的戰鬥計時器不會減少到3分鐘
修復陣型編輯器中「移除全部」功能的問題。
如果村莊地圖中有超過500個物品（包括障礙物和樹木等），且沒有被移除掉，點擊「稍後完成」可能失敗的問題。
修復在陣型編輯器中保存啟用陣型時，有時會將已存放的裝飾物又放回地圖的問題
在陣型編輯器中編輯啟用陣型時，可以調換建築位置，不會觸發陣型冷卻時間
點擊保存未啟用陣型時，始終可以成功保存。以前的情況是，如果陣型中建築放置無效，陣型編輯器就無法保存陣型。現在保存時，會自動將錯誤放置的建築存放起來
如果3個家鄉陣型中的其中一個陣型出現障礙物擋住裝飾物的情況，在選擇陣型時會顯示障礙物圖示。之前使用的陣型會莫名失效
前往建築大師基地時，可以編輯友誼戰軍隊配置
放置新的建築工人小屋時，不會顯示射程提示，
因為新的建築工人小屋沒有配備武器，
每次進攻後都會清除建築大師基地部隊，防止進攻期間遊戲中斷連線時，還會出現額外部隊的極少數情況
啟用英雄藥水時，戰鬥結束介面中會顯示戰寵的等級強化圖示
建築工人小屋升級時將顯示建築工人加成的剩餘時間
大本營升級期間會顯示升級完成時獲得的勝利之星獎勵加成的時間
當建築工人小屋和大本營正在升級時，如果加成為啟用狀態，也將會顯示加成效果
調整地獄之塔瞄準獨角的視覺效果，不再瞄準獨角上方的空氣
對陣型編輯器中「整體移動」工具的問題修復及優化
優化移動村莊后城牆連接的顯示效果
移動村莊前完成的城牆旋轉無法取消
在建築大師基地城牆被選中時也可以使用整體移動工具
整體移動村莊時已被選擇的城牆將會被取消被選中的狀態
如果物體離村莊邊緣很近而無法使用移動按鈕，按下按鈕時會高亮物體，來突顯阻擋了整體移動的物體
修復英雄進攻時偶爾會旋轉360度的問題
修復某些情況下電競賽事選項中內容已讀後仍然會顯示新內容圖示的問題
創建部落時和之後編輯部落描述時的最大字元數限制都為250（之前創建部落時的最大字元數限制為128，編輯時為250）
提升骷髏氣球在10至11級和14至15級的死亡附加傷害，以修復其特殊技能資料和實際死亡附加傷害不一致的問題