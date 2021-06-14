首領們，大家好！

2021年6月更新的完整更新詳情來囉！



我們不僅為防禦設施、陷阱和部隊提升新的等級上限，還推出全新兵種以及酷炫的全新超級兵種！



此外，本次更新還進行了一些遊戲性優化、遊戲平衡性調整以及問題修復。



話不多說，快來看看《部落衝突》2021年6月更新的詳細內容吧！



全新兵種：龍騎士！

大本營等級達到13級且訓練營達15級後，即可解鎖龍騎士。



15級訓練營

全新超級兵種：火箭氣球兵

全新建築等級上限

全新陷阱等級上限

新增50塊升至15級的城牆

6月更新中，14本玩家可升至15級的城牆新增50塊。



全新兵種等級上限

* 指被摧毁時造成傷害

遊戲性優化

軍隊配置分享功能

而且，還可以在一鍵訓練中將其中一套軍隊配置複製到另一個軍隊配置欄位中，然後微調後就能獲得新的軍隊配置，不需像以前一樣需要從頭開始配置。

現在可以將已保存的軍隊配置，以及上一次使用的軍隊配置分享到部落聊天頻道，或者生成連結在遊戲外分享，就像分享陣型連結那樣。使用連結的玩家可以將分享的軍隊配置複製到一鍵訓練的其中一個欄位中。

村莊旋轉

是的，您沒看錯！現在可以在村莊編輯模式（陣型編輯器）中旋轉村莊，每次可旋轉90度。這麼說，首領們都懂了吧！

自訂部署欄位大小

之前的「戰鬥介面部署欄位雙行顯示」選項也已併入「部署欄位大小」選項中。

可以在「更多設定」下方看到一個新選項：「部署欄位大小」。可以根據喜好，用這個滑條欄位手動調節戰鬥介面部署欄位的單位圖示大小。

遊戲平衡性調整和問題修復

對戰

如果犛犛在協助英雄摧毀城牆時，英雄陣亡或英雄更換攻擊目標，將強制犛犛重新選定目標

如果英雄被消滅且其戰寵正在攻擊城牆，將強制跳躍或飛行的戰寵重新選定目標

神盾勇者的追蹤神盾技能不會再攻擊防守中的建築工人

進行防守的建築工人現在只會專心修復一個建築，直到該建築被完全修復，這也就修復之前他完全無法修理被高等級毒藥法術覆蓋的建築問題

現在建築工人小屋被摧毀後，進行防守的建築工人會撤回小屋，而不是直接消失

修復建築工人在進行防守時卡在特斯拉電磁塔中的問題

遊戲相關

部落競賽中和多人遊戲模式有關的挑戰僅適用於多人連線模式。哥布林單人模式戰鬥將不納入計算！

3、4級大本營玩家現在也可以使用一鍵訓練功能

5級聖水收集器的升級費用從3500減少到3000，與5級金礦的升級費用相同（現在這兩座建築每一等級的升級費用都保持一致）

大本營終結者-在多人遊戲模式中摧毀X座大本營

小屋破壞王-在多人遊戲模式中摧毀X座建築工人小屋

全力拆營-在多人遊戲模式中摧毀X座兵營

投石末路-在多人遊戲模式中摧毀X座投石炮

勇者末日-擊敗的飛盾戰神等級累計達到X

獵殺行動-在多人遊戲模式中使用頭號殺手贏得多場戰鬥

雪怪出沒-在多人遊戲模式中使大雪怪贏得多場戰鬥

周期挑戰新賽季和部落競賽中的新挑戰：

UI介面

實驗室介面新增水平滑動的指示圖示（左右兩個指示箭頭）



軍隊配置的訓練時間現在會顯示在一鍵訓練介面 此介面不再顯示軍隊和法術的配置空間，以便更好顯示訓練時間。當軍隊配置還有空間時， 「編輯」按鈕上會出現一個驚嘆號圖示進行提醒



一鍵訓練介面現在可顯示並編輯友誼戰軍隊配置，該功能已從「更多設定」中移除



在編輯一鍵訓練的軍隊配置時，除已啟用的超級部隊外，也可以選擇其他任何超級部隊，只要這些超級部隊對應的一般部隊等級足夠。 （但是仍然需要強化對應的超級部隊才能進行訓練）



在玩家個人資料村莊縮圖中隱藏未解鎖的建築



部落友誼戰陣型中如果缺少建築，部落友誼戰介面陣型按鈕中將會有所提醒



打開部落友誼戰陣型選擇列表時會始終顯示部落友誼戰陣型，而不是顯示已啟用的戰爭基地陣型或是已啟用的家鄉陣型，以防玩家沒有注意到部落友誼戰陣型為空白的情況



在之前使用過的部落友誼戰陣型縮圖中顯示戰爭基地場景



在之前使用過的部落內部友誼戰陣型縮圖中顯示戰爭基地場景



在部落內發起友誼戰時，如果之前的陣型為戰爭基地陣型並且有重疊的障礙物，不會再顯示之前錯誤的陣型。客戶端誤以為障礙物會使戰爭基地陣型失效

