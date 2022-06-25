部落首都優化

以最大軍隊空間進攻

為了確保部落在攻擊時能有效利用最大的軍隊空間，當玩家在部落首都未使用最大軍隊空間便發起進攻時，會跳出一則通知告知玩家無法進攻。這是為了避免在許多情況下，玩家不知道首都兵營已經升級，便以未達最大空間的軍隊發起進攻。

在鑄幣工坊使用建築工人藥水

現在可以在家鄉村莊中鑄幣工坊介面的下方找到使用建築工人藥水的按鈕，加快鑄造首都金幣的速度。

部落首都簡介分頁

在突襲週末中可以觀看敵方部落簡介了。在首都地圖中新增了一個可以觀看敵方部落簡介的按鈕。

部落首都衛城友誼戰

在突襲週末期間，可以使用尚未編輯過的衛城陣型進行衛城友誼戰

突襲週末剩餘攻擊次數顯示

當玩家想要確認突襲週末剩餘的攻擊次數時，不需要再進入部落首都介面確認了。家鄉村莊的飛空艇將會顯示你在此次突襲週末中剩餘的攻擊次數。

突襲獎章分配

進攻所獲取的突襲獎章現在會按照參與者在突襲週末進攻的次數分配。

商人：突襲獎章UI

當可使用突襲獎章購買的物品沒有存貨或已售完時，將會顯示「已售完」標示，而非如更新前僅僅變灰色而已。讓大家能明顯判別目前無法購買的道具，並等到下一個商品循環時再進行購買。

即使部落首都已經是目前最新的玩法，我們仍然計畫在未來加入更多相關內容，請大家敬請期待！

其他遊戲調整和問題修復

修復部隊有時會無法判斷牆壁或懸崖與建築之間的空間的AI問題。

修復與超級特斯拉電磁塔部署區域相關的問題。

修復當未解鎖的裝飾物出現在部落首都陣型編輯器時，點擊全部移除會出現錯誤的問題。

改善超級飛龍在部落首都攻擊飛行軍隊時，其攻擊彈道於Z軸的精準度。

修復黃金通行證加速建築工人尊享福利會無意間影響鑄幣工坊免費鑄造的問題。

修復讓建築工人去鑄幣工坊工作或升級建築工人小屋時，建築工人偷懶睡覺的問題。

修復爆炸強弩被摧毀後位置會改變的問題。

修復在部落首都的療傷法術描述頁面中治療量的錯誤顯示。

修復在部落首都的雷電法術描述頁面中傷害量的錯誤顯示。

正確顯示已解散部落的「參觀首都」按鈕與對戰記錄。

修復部落首都中村民的路徑問題。

當他們無法找到合適的路徑時會躲在牆邊以避開危險。快逃啊，小傢伙！快逃！

在下一次更新預告中，將會揭曉關於家鄉村莊的重要調整，敬請期待！