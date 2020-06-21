首領們，大家好！
今天要和大家介紹全新兵種─頭號殺手！如果英雄們還以為自己是戰場的主導者，那他們可錯了，頭號殺手會讓他們好好嘗嘗被「針對」的滋味！頭號殺手是全新的闇黑重油兵種，在12級大本營解鎖。這個冷酷的新兵種身披斗篷，身懷自製毒藥，她最喜歡拿英雄來檢驗自己的進攻技巧。當頭號殺手出現在戰場，敵軍英雄可得小心了！
頭號殺手不僅會跳過城牆，投擲致命的卡牌毒器進行遠端攻擊，還能對英雄造成額外傷害。要對付那些煩人的野蠻人之王、弓箭女皇、大守護者（包括空中模式）和神盾勇者，頭號殺手絕對是最佳之選。不僅如此，她的攻擊還能對目標造成類似毒藥法術的傷害和減速效果。
類型：地面兵種
所需空間：6
移動速度：24
範圍：3格
跳過城牆
目標：地面和空中目標
傷害類型：單個目標
攻擊偏好：英雄
對英雄造成4倍傷害
對敵軍英雄或部隊造成傷害同時產生施毒法術效果
|等級
|升級費用（闇黑重油）
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用（闇黑重油）
|訓練時間（分鐘）
|施毒法術效果 *
|1
|無
|無
|108
|360
|100
|1
|40%/55%
|2
|180,000
|14天
|120
|400
|120
|1
|42%/60%
|3
|240,000
|16天
|132
|440
|140
|1
|44%/65%
*移動速度降低/攻擊速度降低
更新預告就到此段落，敬請留意後續消息唷！