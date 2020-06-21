首領們，大家好！

今天要和大家介紹全新兵種─頭號殺手！如果英雄們還以為自己是戰場的主導者，那他們可錯了，頭號殺手會讓他們好好嘗嘗被「針對」的滋味！頭號殺手是全新的闇黑重油兵種，在12級大本營解鎖。這個冷酷的新兵種身披斗篷，身懷自製毒藥，她最喜歡拿英雄來檢驗自己的進攻技巧。當頭號殺手出現在戰場，敵軍英雄可得小心了！



頭號殺手不僅會跳過城牆，投擲致命的卡牌毒器進行遠端攻擊，還能對英雄造成額外傷害。要對付那些煩人的野蠻人之王、弓箭女皇、大守護者（包括空中模式）和神盾勇者，頭號殺手絕對是最佳之選。不僅如此，她的攻擊還能對目標造成類似毒藥法術的傷害和減速效果。