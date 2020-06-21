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2020年6月21日
Blog – Clash of Clans

【夏季更新預告】頭號殺手

首領們，大家好！

今天要和大家介紹全新兵種─頭號殺手！如果英雄們還以為自己是戰場的主導者，那他們可錯了，頭號殺手會讓他們好好嘗嘗被「針對」的滋味！頭號殺手是全新的闇黑重油兵種，在12級大本營解鎖。這個冷酷的新兵種身披斗篷，身懷自製毒藥，她最喜歡拿英雄來檢驗自己的進攻技巧。當頭號殺手出現在戰場，敵軍英雄可得小心了！

頭號殺手不僅會跳過城牆，投擲致命的卡牌毒器進行遠端攻擊，還能對英雄造成額外傷害。要對付那些煩人的野蠻人之王、弓箭女皇、大守護者（包括空中模式）和神盾勇者，頭號殺手絕對是最佳之選。不僅如此，她的攻擊還能對目標造成類似毒藥法術的傷害和減速效果。

    • 類型：地面兵種

    • 所需空間：6

    • 移動速度：24

    • 範圍：3格

    • 跳過城牆

    • 目標：地面和空中目標

    • 傷害類型：單個目標

    • 攻擊偏好：英雄

    • 對英雄造成4倍傷害

    • 對敵軍英雄或部隊造成傷害同時產生施毒法術效果

    等級 升級費用（闇黑重油） 升級時間 每秒傷害值 生命值 訓練費用（闇黑重油） 訓練時間（分鐘） 施毒法術效果 *
    1 108 360 100 1 40%/55%
    2 180,000 14天 120 400 120 1 42%/60%
    3 240,000 16天 132 440 140 1 44%/65%

    *移動速度降低/攻擊速度降低

    更新預告就到此段落，敬請留意後續消息唷！