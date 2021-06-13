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2021年6月13日
Blog – Clash of Clans

【夏季更新預告】龍騎士

本次更新後，防空火箭、法師塔和箭塔等對空建築都有新的等級上限，大家可以完全可以不用害怕來自高空的襲擊啦…… 那真的可能嗎？

要知道，村莊上空盤旋展翅的那團暗影，可是隨時準備從高空發動襲擊摧毀防禦建築。

——至少坐在上面的骷髏兵可能是那麼想的。乘坐著機械風格的坐騎，骷髏兵非常嗨，三不五時就會透過他的音響播放「女武神的飛行」！

全新兵種：龍騎士！

作為骷髏工程項目的最新成果，龍騎士能實現穩定飛行，同時對地面目標不斷投放炸彈。透過（並不那麼）細膩的方式模仿天空霸主飛龍，龍騎士最終擁有和飛龍非常相似的外型，但實際上和飛龍的相似之處僅限於兩者都是會噴火的飛行部隊。

和他的骷髏兄弟一樣，龍騎士的目標也是防禦建築，但他在消滅時會造成死亡附加傷害，進一步破壞敵軍村莊。

龍騎士

  • 攻擊偏好：防禦設施

  • 傷害類型：單一目標

  • 目標：地面和空中目標

  • 所需空間：25

  • 移動速度：20

等級升級費用升級時間每秒傷害值被摧毁時造成傷害生命值訓練費用訓練時間
1--3407004,1002.2萬聖水16分40秒
21,600萬聖水15天3708004,5002.5萬聖水16分40秒
31,750萬聖水17天4009004,9002.8萬聖水16分40秒

大本營等級達到13級且訓練營達15級後，即可解鎖龍騎士。

15級訓練營

升級費用升級時間生命值解鎖
600萬聖水11天1,150龍騎士


明天我們將繼續發佈更新預告，和大家分享本次更新中一些很棒的遊戲性優化與完整版本更新詳情，敬請期待！