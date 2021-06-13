本次更新後，防空火箭、法師塔和箭塔等對空建築都有新的等級上限，大家可以完全可以不用害怕來自高空的襲擊啦…… 那真的可能嗎？

要知道，村莊上空盤旋展翅的那團暗影，可是隨時準備從高空發動襲擊摧毀防禦建築。



——至少坐在上面的骷髏兵可能是那麼想的。乘坐著機械風格的坐騎，骷髏兵非常嗨，三不五時就會透過他的音響播放「女武神的飛行」！



全新兵種：龍騎士！

作為骷髏工程項目的最新成果，龍騎士能實現穩定飛行，同時對地面目標不斷投放炸彈。透過（並不那麼）細膩的方式模仿天空霸主飛龍，龍騎士最終擁有和飛龍非常相似的外型，但實際上和飛龍的相似之處僅限於兩者都是會噴火的飛行部隊。



和他的骷髏兄弟一樣，龍騎士的目標也是防禦建築，但他在消滅時會造成死亡附加傷害，進一步破壞敵軍村莊。



龍騎士

攻擊偏好：防禦設施



傷害類型：單一目標



目標：地面和空中目標



所需空間：25



移動速度：20



等級 升級費用 升級時間 每秒傷害值 被摧毁時造成傷害 生命值 訓練費用 訓練時間 1 - - 340 700 4,100 2.2萬聖水 16分40秒 2 1,600萬聖水 15天 370 800 4,500 2.5萬聖水 16分40秒 3 1,750萬聖水 17天 400 900 4,900 2.8萬聖水 16分40秒

大本營等級達到13級且訓練營達15級後，即可解鎖龍騎士。



15級訓練營

升級費用 升級時間 生命值 解鎖 600萬聖水 11天 1,150 龍騎士



