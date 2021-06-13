本次更新後，防空火箭、法師塔和箭塔等對空建築都有新的等級上限，大家可以完全可以不用害怕來自高空的襲擊啦…… 那真的可能嗎？
要知道，村莊上空盤旋展翅的那團暗影，可是隨時準備從高空發動襲擊摧毀防禦建築。
——至少坐在上面的骷髏兵可能是那麼想的。乘坐著機械風格的坐騎，骷髏兵非常嗨，三不五時就會透過他的音響播放「女武神的飛行」！
全新兵種：龍騎士！
作為骷髏工程項目的最新成果，龍騎士能實現穩定飛行，同時對地面目標不斷投放炸彈。透過（並不那麼）細膩的方式模仿天空霸主飛龍，龍騎士最終擁有和飛龍非常相似的外型，但實際上和飛龍的相似之處僅限於兩者都是會噴火的飛行部隊。
和他的骷髏兄弟一樣，龍騎士的目標也是防禦建築，但他在消滅時會造成死亡附加傷害，進一步破壞敵軍村莊。
龍騎士
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：單一目標
目標：地面和空中目標
所需空間：25
移動速度：20
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|被摧毁時造成傷害
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|1
|-
|-
|340
|700
|4,100
|2.2萬聖水
|16分40秒
|2
|1,600萬聖水
|15天
|370
|800
|4,500
|2.5萬聖水
|16分40秒
|3
|1,750萬聖水
|17天
|400
|900
|4,900
|2.8萬聖水
|16分40秒
大本營等級達到13級且訓練營達15級後，即可解鎖龍騎士。
15級訓練營
|升級費用
|升級時間
|生命值
|解鎖
|600萬聖水
|11天
|1,150
|龍騎士
明天我們將繼續發佈更新預告，和大家分享本次更新中一些很棒的遊戲性優化與完整版本更新詳情，敬請期待！