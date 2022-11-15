首領們，大家好。

我是你們的老朋友Stuart，《部落衝突》遊戲團隊負責人。非常高興能看到大家喜歡這次15級大本營更新中推出的全新內容和調整。我們目前正在準備12月的更新內容，但今天我想和大家聊聊將在明年上半年登場的建築大師基地2.0。



我們非常認同在收到的建議與意見中，大家都覺得建築大師基地沒有發揮它應有潛力的情況。之前我們對建築大師基地做過一些細微調整和優化，但那還遠遠不夠。在歷經團隊內外無數次討論，並結合我們製作部落首都的經驗後，我們決定最好的做法是直接重製建築大師基地。我們相信這次重製能從根本上改善建築大師基地的現況。



透過這些討論，我們總結出目前建築大師基地中一些必須保留的優點，和一些急需解決的問題。我們認為透過揚長避短，全新建築大師基地能為大家帶來更好的體驗，讓現有的愛好者更喜歡，同時也能讓更多玩家樂在其中。



以下是目前建築大師基地的優點，我們打算保留並強化：

