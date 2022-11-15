首領們，大家好。
我是你們的老朋友Stuart，《部落衝突》遊戲團隊負責人。非常高興能看到大家喜歡這次15級大本營更新中推出的全新內容和調整。我們目前正在準備12月的更新內容，但今天我想和大家聊聊將在明年上半年登場的建築大師基地2.0。
我們非常認同在收到的建議與意見中，大家都覺得建築大師基地沒有發揮它應有潛力的情況。之前我們對建築大師基地做過一些細微調整和優化，但那還遠遠不夠。在歷經團隊內外無數次討論，並結合我們製作部落首都的經驗後，我們決定最好的做法是直接重製建築大師基地。我們相信這次重製能從根本上改善建築大師基地的現況。
透過這些討論，我們總結出目前建築大師基地中一些必須保留的優點，和一些急需解決的問題。我們認為透過揚長避短，全新建築大師基地能為大家帶來更好的體驗，讓現有的愛好者更喜歡，同時也能讓更多玩家樂在其中。
以下是目前建築大師基地的優點，我們打算保留並強化：
核心內容集中，充滿策略樂趣
側重臨場反應、隨機應變
重視防禦
核心內容集中，充滿策略樂趣
我們經常收到許多來自新玩家，或我們團隊新成員的意見，在他們剛解鎖建築大師基地時，這其實是他們整個遊戲裡最喜歡的內容。建築大師基地最棒的地方就在於它的規模小，會讓人覺得在設計陣型時每個陷阱和防禦設施的位置都非常重要，在進攻時每個部隊單位的部署也十分關鍵。與家鄉村莊、部落首都比起來，建築大師基地的核心內容更加集中，而那也是建築大師基地的特別之處。
側重臨場反應、隨機應變
《部落衝突》的一大樂趣在於制定策略，然後觀察策略在實戰中展現出的結果。在建築大師基地中，玩家需要在30秒的準備時間內觀察敵方村莊、快速思考、選擇部隊並制定進攻策略，這是一種非常有趣的體驗。如果策略奏效，將給人帶來極大的滿足感。這需要玩家非常熟悉所有部隊單位，如此一來才能根據情況做出正確的選擇。這種快速反應的能力在遊戲其他地方也能派上用場。
重視防禦
《部落衝突》的核心在於建造和戰鬥。打造堅固的防守陣型和在進攻中勇奪3星一樣重要。但在家鄉村莊，如果玩家夠活躍，就可以更側重進攻而非防守。因此與進攻相比，家鄉村莊的防守往往顯得不那麼重要。而在建築大師基地，每次進攻對手的基地時，自己的基地也要抵禦對手進攻。所以堅固的防守陣型就顯得格外重要。在建築大師基地中測試新的陣型也更方便，因為在這裡可以主動讓其他玩家進攻自己的基地，並觀察新陣型在實戰中的效果。
以上是目前建築大師基地的優點。接下來聊聊我們要在建築大師基地2.0中解決的一些主要問題：
建築大師基地規模變大後樂趣降低
進攻表現好卻沒有對應的回報
玩起來不方便
建築大師基地規模變大後樂趣降低
隨著玩家建築大師大本營等級的提升，一開始那種緊湊、注重策略的感覺開始消退了。在建築大師大本營等級較高時，由於防禦設施數量增多，許多玩家會將大量防禦設施置於基地中間。對於這類防禦陣型，進攻方很難找到有效的進攻策略，而且建築大師基地和家鄉村莊不同，玩家們在這裡無法使用英雄和法術，因此不得不採取草草下兵的一波流打法。這也引發下一個問題。
進攻表現好卻沒有對應的回報
認真組織進攻和隨意把兵下完這兩種打法相比，前者獲得的回報並不會高很多，這樣一來玩家就更不願意費心制定進攻策略。因為對抗賽正面交鋒的屬性，玩家都知道自己有50%的獲勝機率。有時你會發現：你在進攻中達到90%的高摧毀率卻還是輸了，因為你對手的摧毀率是100%。在下一局中，你表現得很差，只達到40%的摧毀率，但你卻贏了，因為你對手的摧毀率只有37%。這種正面交鋒的對戰結果太過於隨機，很容易讓玩家感到挫折。打得好就應該獲得更好的回報，而目前的建築大師基地卻沒有做到這一點。
玩起來不方便
輸贏的高度隨機性加上只獎勵獲勝玩家的機制，為大家帶來糟糕的遊戲體驗。在發起下一次進攻前，大家必須等待本輪對戰中的對手完成進攻，這樣的設定也讓人感到厭煩。在建築大師基地訓練部隊沒有等待時間，這點很棒。大家隨時都可發起進攻，非常方便。為了獲得3場每日獲勝獎勵，大家平均需要發起6次進攻。與遊戲中的其他部分相比，這非常花時間。我們知道許多玩家平時較為忙碌，沒有時間每天玩遊戲。遺憾的是，對於那些只有週末有大量時間玩遊戲的玩家來說，目前的建築大師基地確實不太友好。
我們針對這些問題進行大量討論，也找到非常好的解決方案。我們相信這些新的解決方案和機制能完美結合目前建築大師基地的優點。現在可以告訴大家的是在建築大師基地2.0中不會再有對抗賽，我們將讓大家採取不同的方式完成進攻。
我們整個團隊最近都在討論建築大師基地2.0的規劃，我問了他們一個問題:「大家會想玩建築大師基地2.0嗎？」 所有人都回答：「會！」作為《部落衝突》的玩家，我們自己也非常興奮。作為遊戲開發者，更是迫不及待想盡快讓大家體驗全新的建築大師基地！我們會繼續分享更多開發進度的資訊，希望大家也會對此充滿期待。
全面開戰！
Stuart