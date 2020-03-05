首領們，大家好！
《部落衝突》近期將迎來2020年首次重大更新，我們想提前和您分享部分更新內容。
本次更新，我們不僅會推出超棒的全新遊戲內容，同時也將根據玩家社群的建議推出一系列遊戲性優化。
在未來的更新預告期間，我們會陸續和大家分享更多遊戲性優化，而下面提到的這些調整尤其重要，值得我們單獨為大家介紹。
建築大師基地將推出以下調整！
對抗賽全新決勝機制！
建築大師基地對抗賽加入決勝機制：如果對抗賽雙方取得的勝利之星數量相同、摧毀率也相同且大於0%，系統將判定戰鬥剩餘時間較長的一方獲勝。
移除部隊訓練時間！
我們移除了建築大師基地部隊的訓練時間，更新後，部隊訓練可以瞬間完成。對，你沒看錯，不再等待，立即完成！
我們還移除了戰爭機器的恢復時間！
不僅如此...
以後當你的建築大師基地的訓練營升級時，仍然可以訓練部隊。
至於時光鐘樓……
考慮到部隊訓練時間和戰爭機器恢復時間都被移除，更新後，時光鐘樓的主要作用變成加速建築和資源生產，具體調整如下：
時光鐘樓的加速效果從原來的8倍提升至10倍；
時光鐘樓加速時長從原來的3至11分鐘提升至14至30分鐘；
時光鐘樓加速冷卻時間從7小時延長至22小時；
跳過時光鐘樓加速冷卻時間所需的寶石數量減少。
以上調整將在《部落衝突》春季更新中實裝，具體更新日期待定。更多更新預告會再陸續和大家分享，敬請期待！
一起全面開戰！
《部落衝突》遊戲團隊