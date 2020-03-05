首領們，大家好！

《部落衝突》近期將迎來2020年首次重大更新，我們想提前和您分享部分更新內容。



本次更新，我們不僅會推出超棒的全新遊戲內容，同時也將根據玩家社群的建議推出一系列遊戲性優化。



在未來的更新預告期間，我們會陸續和大家分享更多遊戲性優化，而下面提到的這些調整尤其重要，值得我們單獨為大家介紹。



建築大師基地將推出以下調整！

