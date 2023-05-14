首領們，大家好！
作為壓軸，大家最期待的更新預告來啦！距離上次建築大師基地推出新級數的大本營已經過了很長一段時間，現在是時候跟大家分享10級建築大師大本營及其升級後解鎖的內容了！
10級建築大師大本營
最新的10級建築大師大本營升級後將帶來許多全新內容，不僅現有的防禦建築可以提升等級，還能解鎖一種全新防禦建築，而將建築大師訓練營升至12級，則能解鎖全新部隊：電火法師！
10級建築大師大本營數據
升級費用：4,800,000建築大師金幣
升級時間：7天
建築大師大本營金幣容量：1,500,000建築大師金幣
建築大師大本營聖水容量：1,500,000建築大師聖水
生命值：2750
解鎖：1個金庫、1個X連弩
全新建築大師防禦設施：X連弩
建築大師大本營升至10級後，將可解鎖X連弩，這是類似於家鄉村莊中的X連弩。X連弩可在兩種模式間切換。一種模式只能攻擊地面部隊，另一種模式則只能攻擊空中部隊。
建造費用：4,400,000建築大師基地金幣
建造時間：7天
範圍：12格
傷害類型：單一目標
目標：地面/空中目標（取決於選擇的模式）
攻擊偏好：任何
全新建築大師基地部隊：電火法師
現在許多建築大師基地部隊都擁有酷炫的新技能，可以在戰鬥中被動或主動使用，其中部分部隊還具有可切換的模式，讓戰術更具靈活性。在所有建築大師基地部隊中，最能體現這種新能力的莫過於電火法師...至少他自己是這麼認為的。
電火法師在10級建築大師大本營，並將建築大師訓練營升至12級後解鎖，他可以在場上帶來烈火與電擊。儘管他的生命值較低，但攻擊傷害較高。作為烈火與雷擊魔法的大師，他可以在兩種不同的攻擊模式間切換。
烈火模式：這個模式中，電火法師將射出一道烈焰射線，傷害會隨著時間遞增。
電擊模式：這個模式中，電火法術可以發射電流電擊，並讓其彈射多個目標。
電火法師始終以烈火模式作為預設的攻擊方式，可以透過他在部隊中的圖示切換模式。
電火法師數據
建築大師大本營：10級
起始等級為17級
攻擊偏好：任何
傷害類型：單一目標
目標：地面和空中目標
每個兵營可容納：1
彈射重量：14
移動速度：22
隨著建築大師基地更新即將到來，我們迫不及待看到新的進攻策略！請留意後續更新時發布的更新詳情了解更多內容。另外，我們還將推出一部非常特別的開發團隊帶你看影片，其中將分享部落衝突團隊的幕後故事，以及開發建築大師基地的心得和一些從未公開過的資訊！
讓我們一同準備好迎接更新的到來吧！
※最終更新內容請以遊戲實裝為準