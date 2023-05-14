電火法師在10級建築大師大本營，並將建築大師訓練營升至12級後解鎖，他可以在場上帶來烈火與電擊。儘管他的生命值較低，但攻擊傷害較高。作為烈火與雷擊魔法的大師，他可以在兩種不同的攻擊模式間切換。

烈火模式：這個模式中，電火法師將射出一道烈焰射線，傷害會隨著時間遞增。



電擊模式：這個模式中，電火法術可以發射電流電擊，並讓其彈射多個目標。



電火法師始終以烈火模式作為預設的攻擊方式，可以透過他在部隊中的圖示切換模式。



電火法師數據

建築大師大本營：10級



起始等級為17級



攻擊偏好：任何



傷害類型：單一目標



目標：地面和空中目標



每個兵營可容納：1



彈射重量：14



移動速度：22





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