英雄機器蓄能等級：風險和回饋

建築大師基地2.0戰鬥部分新增的內容是英雄機器可以將特殊能力提升至3級。我們不僅是為部隊增加新的能力，使其變得更加英勇。現在，建築大師可以帶著強大的英雄機器邁入戰場！



英雄機器蓄能等級越高，其威力越強大。也就是等待時間越久再使用能力，蓄能等級就會越高，其中等級3是最強大的。現在，大家需要思考的是要在蓄能等級1時就使用能力，還是要冒險等待蓄能至等級3。



英雄機器在多區域攻防中

在建築大師基地的多區域攻防中，當你找到對手時，如果你已經解鎖戰鬥直升機，你可以選擇在第1區域使用戰爭機器或戰鬥直升機。在第1區域結束前，若英雄機器技能尚未使用會自動觸發，以利用其恢復生命值的效果，然後再進入第2區域。



在建築大師基地進入第2區域之前，你可以選擇繼續使用相同的英雄機器，其生命值與第1區域結束時相同（包含第1區域結束時自動觸發技能恢復的生命值），或者你可以選擇另一個英雄機器，它的生命值就會是100％。



這將為戰術帶來更大的靈活性，由你決定進攻方式。可以用戰鬥直升機為地面部隊提供空中支援，或者用你的戰爭機器清除防空防禦，讓你的空中部隊摧毀敵方基地。



建築大師基地部隊：現在更有英雄感！

當建築大師基地2.0更新推出時，大家可能會發現每個欄位中的部隊單位減少了。這使得部隊中每個單位對於多區域攻防的成功變得更加重要。我們還增加了UI元素，例如以數字標示，幫助大家追蹤場上有哪些部隊正在進行戰鬥，當大家使用部隊的主動技能時，這些標示尤其重要。



在全新建築大師基地2.0更新中， 選擇部隊使用技能時機將成為多區域攻防的要點之一。現在，許多建築大師基地的部隊都有不同的特殊技能，讓大家在戰術上有更多選擇。例如：巨人拳擊手可以使用一次性的「」技能讓自己暫時無敵，而加農炮戰車可以在行進的加農炮和靜止的迫擊炮之間切換，以達到更遠的射程。



建築大師基地部隊的特殊技能讓大家能在進攻中擁有更大的掌控權，激發新策略，並在戰鬥中提供比以往更多的主動形式。



以下是建築大師基地部隊及其能力的列表：



狂暴野蠻人 被動技能：野蠻狂暴─在部署後的22秒內狂暴，獲得額外的移動速度和傷害。



隱密弓箭手 被動技能：隱形披風─在部署後的11秒內隱身，不會被鎖定為攻擊目標。



巨人拳擊手 被動技能：重拳出擊─首次攻擊造成額外傷害。

1次性主動技能：拳手格擋─啟用後，巨人拳擊手會暫時被保護盾包圍，使他刀槍不入。



變異亡靈 被動技能：強勁狙擊─前幾次攻擊速度更快，攻擊距離更遠，並造成額外傷害。



炸彈兵 冷卻型技能：彈跳炸彈─啟用後，炸彈兵的下一次攻擊會部署大型炸彈，該炸彈會彈跳2次並對城牆造成非常高的傷害。冷卻時間刷新後，此技能即可再次使用。



飛龍寶寶 被動技能：火冒三丈─飛龍寶寶周圍沒有其他空中部隊時，傷害將提升。

1次性主動技能：烈焰噴嚏─飛龍寶寶會噴出一團火焰，對其前方造成傷害。此外，烈焰噴嚏在他被動技能觸發時啟用，會造成額外傷害。



加農炮戰車 模式切換：迫擊炮模式─加農炮戰車可以在射程較近但傷害較高的移動模式與射程較遠但傷害較低的定點模式間切換，你可以根據需求切換至不同模式，以在進攻中獲得更大的優勢。



暗夜女巫 1次性主動技能：蝙蝠召喚─此技能可以召喚一群憤怒的蝙蝠，在幾秒鐘內造成額外傷害。



骷髏氣球 1次性主動技能：骷髏轟炸─骷髏轟炸將在其當前位置正下方投擲炸彈，造成範圍傷害並對城牆造成額外傷害。此外，爆炸效果會召喚骷髏，骷髏會作為地面部隊進行攻擊。



威能皮卡（先前名稱為超級皮卡） 1次性主動技能：能量超載─你現在可以手動啟用她的爆炸能力，在威能皮卡周圍造成範圍傷害。





全新建築：奧托哨所

隨著奧托在建築大師基地永久居住，我們認為它多年來努力工作，值得擁有自己的棲身之所。哨所是第2區域的主要建築，與摧毀建築大師大本營一樣，摧毀哨所將為你的進攻贏得1顆星，另外1顆星則需達到50%摧毀率，最後1顆星則需達到100%的摧毀率。



6級建築大師大本營解鎖



可以在10級建築大師基地升級至10級



特有技能：當奧托哨所被摧毀時，一群電擊車會出現並攻擊附近的任何敵人。



全新建築：預備營

預備營和兵營相似，可以在進攻時增加可用的部隊欄位，但是預備營的欄位只能在完成第1區域的進攻後使用。大家可以預先選擇要使用的增援部隊，就像為兵營欄位選擇部隊一樣。另外，一旦進入第2區域，您可以用已解鎖的任何建築大師基地部隊替換為當前的增援部隊。但要特別留意，一旦開始第2區域進攻，就不能更換增援部隊。每個預備營將提供一個增援欄位。



第1個預備營：在6級建築大師大本營解鎖，將可立即使用。



第2個預備營：在9級建築大師大本營解鎖



全新建築：治療小屋

治療小屋聽起來不像是會出現美味佳餚的地方，但大家都說媽媽的雞湯能治癒身心靈。治療小屋是一棟獨特的建築，可以在完成第1區域後，於第2區域開始前，幫助治療第1區域後倖存的部隊。治療小屋的等級越高，部隊可獲得的治療越多。這湯真的是太美味了！



在6級建築大師大本營解鎖



多區域攻防：倖存的部隊會如何？

在建築大師基地的戰鬥中，完成第1區域的進攻後，所有倖存的部隊和英雄機器在進入第2區域前，會回到部隊佈署欄位中以備下一次進攻使用。你可以在第2區域進攻前替換預備營尚未使用的增援部隊。你的治療小屋會恢復倖存部隊一些生命值，以幫助他們在第2區域進攻時有更好的表現。此外，根據大家所擁有的預備營數量，下一區域可獲得越多的增援欄位，這些增援將能大大提升攻擊力。



在過去幾個月裡，我們一直在討論關於建築大師基地多區域攻防如何進行的變化，包含分別從進攻和防守獲取建築大師金幣、建築大師聖水等調整。在明天的更新預告中，我們將更詳細地說明這套系統與獎盃獲取和減少的方式。

