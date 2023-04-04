對於1至5級建築大師大本營的內容，我們基本上不會改動。但在6級建築大師大本營之後，我們便開始為遊戲增加一點深度。玩家將獲得第2塊建築區域，其中包含關鍵的建築「奧托哨所」，其他的建築會分別放到這2塊區域內。不過建築大師基地仍然會是一個整體，玩家可以滑動螢幕，在區域間自由切換。無論他們的小屋在哪個區域，建築大師和奧托都可以不受限制地在任意區域升級建築。

沒有防禦能力的建築（例如時光鐘樓）只能放置在特定區域中；數量較多的建築（例如儲金罐）可以在第1個區域內放置一定的數量，剩下的部分則放在第2個區域中。防禦建築可在2個區域中按玩家的需求放置，放置的限制相對比較寬鬆。此機制能帶來許多有趣的陣型設計，因為大家的防禦建築搭配都不太一樣。例如，玩家可以選擇在第1個區域部署強大的防空火力，在第2個區域則側重地面防禦。當然，大家也可以在2個區域均衡部署防禦。



大家可能會問，建築大師基地擁有不同區域的話，該如何進攻呢？配對到對手後，玩家只先看得到第1個區域。大家需要先選擇軍隊、制定進攻策略，來摧毀這個區域。如果能在第1個區域中拿到3星勝利， 很好！但別急，還有另外一半等著你呢。進攻第1個區域時倖存的部隊會回到部署欄位中，並恢復部分生命值。此外，大家還會獲得一些增援部隊，數量相當於1至2個兵營的空間，具體數量取決於建築大師大本營等級。



接下來，你將進攻對手的第2個區域。大家可以根據需求，切換增援部隊（或進攻第1個區域時未使用的部隊）的種類。玩家需要想辦法讓更多部隊在進攻第1個區域時存活下來，這會讓遊戲變得更加有趣。在進攻第2個區域時，同樣可以贏得3顆勝利之星。這3顆勝利之星的獲取條件分別是：摧毀奧托哨所；總摧毀率（包括第1個區域）達到150%；總摧毀率達到200%。

玩了這麼多年《部落衝突》，看到達成的摧毀率超過100%，有種奇妙的滿足感。拿到4顆、5顆甚至是6顆勝利之星的感覺真的很棒！以下這段影片是我們的遊戲設計師Petri錄製的，他成為世界上第1位拿到6顆勝利之星的人！

