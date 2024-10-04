各位首領，大家好！

我們想提前告訴你，我們正計劃對德魯伊和其巨熊狀態進行一些平衡性調整。我們會盡快實裝這些調整。

我們知道部落對戰聯盟賽將於本週展開，因此我們會盡可能在部落對戰聯盟賽正式開始前完成實裝，以避免影響大家的部落在部落對戰聯盟賽期間的表現，並給大家一些準備時間，確保大家知道我們即將實施這些調整。大家可以在下方看到預計的調整詳情！