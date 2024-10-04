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2024年10月4日
Blog – Clash of Clans

德魯伊即將迎來平衡性調整

德魯伊平衡性調整！

各位首領，大家好！

我們想提前告訴你，我們正計劃對德魯伊和其巨熊狀態進行一些平衡性調整。我們會盡快實裝這些調整。

我們知道部落對戰聯盟賽將於本週展開，因此我們會盡可能在部落對戰聯盟賽正式開始前完成實裝，以避免影響大家的部落在部落對戰聯盟賽期間的表現，並給大家一些準備時間，確保大家知道我們即將實施這些調整。大家可以在下方看到預計的調整詳情！

平衡性調整清單

部隊部隊等級每秒治療每秒治療（新）變身時間變身時間（新）生命值生命值（新）
德魯伊1110653025--
德魯伊2120703025--
德魯伊3130753025--
德魯伊4140803025--
巨熊1----38001900
巨熊2----40002000
巨熊3----42002100
巨熊4----44002200

我們為什麼要做出這些調整呢？

我們注意到玩家對德魯伊的使用率成長趨勢驚人。德魯伊海的攻擊威力驚人，遠遠超過其他進攻策略。我們透過玩家回饋發現這件事情，並在我們的對戰平衡數據中確認了這一點。德魯伊的技能是讓這個戰術過於強大的原因，因此我們進行了調整，確保德魯伊不會過度強大，且依然可以使用。

感謝大家的回饋，我們將持續監控遊戲數據，並在必要時考慮進行進一步的平衡性調整。

- 《部落衝突》團隊