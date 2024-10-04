各位首領，大家好！
我們想提前告訴你，我們正計劃對德魯伊和其巨熊狀態進行一些平衡性調整。我們會盡快實裝這些調整。
我們知道部落對戰聯盟賽將於本週展開，因此我們會盡可能在部落對戰聯盟賽正式開始前完成實裝，以避免影響大家的部落在部落對戰聯盟賽期間的表現，並給大家一些準備時間，確保大家知道我們即將實施這些調整。大家可以在下方看到預計的調整詳情！
|部隊
|部隊等級
|每秒治療
|每秒治療（新）
|變身時間
|變身時間（新）
|生命值
|生命值（新）
|德魯伊
|1
|110
|65
|30
|25
|-
|-
|德魯伊
|2
|120
|70
|30
|25
|-
|-
|德魯伊
|3
|130
|75
|30
|25
|-
|-
|德魯伊
|4
|140
|80
|30
|25
|-
|-
|巨熊
|1
|-
|-
|-
|-
|3800
|1900
|巨熊
|2
|-
|-
|-
|-
|4000
|2000
|巨熊
|3
|-
|-
|-
|-
|4200
|2100
|巨熊
|4
|-
|-
|-
|-
|4400
|2200
我們注意到玩家對德魯伊的使用率成長趨勢驚人。德魯伊海的攻擊威力驚人，遠遠超過其他進攻策略。我們透過玩家回饋發現這件事情，並在我們的對戰平衡數據中確認了這一點。德魯伊的技能是讓這個戰術過於強大的原因，因此我們進行了調整，確保德魯伊不會過度強大，且依然可以使用。
感謝大家的回饋，我們將持續監控遊戲數據，並在必要時考慮進行進一步的平衡性調整。
- 《部落衝突》團隊