首領們，大家好！

在《部落衝突》6周年活動期間，我們透露過遊戲團隊當時正在研發新的遊戲功能。

現在，搶先透露《部落衝突》下一次更新的內容啦！

今年10月，預計將新增一個令人激動的新功能，那就是部落對戰聯盟賽！

除部落對戰聯盟賽外，下一次更新我們還會推出很多其他酷炫的新內容。

現在先跟大家簡單介紹部落對戰聯盟賽規則：

您的部落將和其他7個部落配對到同一個小組。

在對戰週內，您的部落將與其他7個部落一展開15 vs 15的部落對戰。

對戰週結束後，獲得勝利之星最多的部落將晉級到更高一階的聯盟賽段位，而排名靠後的部落將被降至低一階的聯盟賽段位。

如何參加對戰聯盟賽？

每個月會有一個報名期，報名期結束後即開始部落對戰聯盟賽，為期八天。

儘管聯盟賽中對戰規模是15 vs 15，但在對戰周中仍有機會讓其他成員參加對戰，因為您可以隨時將參戰的部落成員替換成其他成員。

不同於常規部落對戰中每個成員可以進攻兩次的設定，在部落對戰聯盟賽中，每個成員只有一次進攻機會。

部落對戰聯盟賽一共分為18個聯盟賽段位，每個部落都有充足的發揮空間，為成為最佳部落而戰。您的部落所在的聯盟賽段位越高，獲得的獎勵就越豐厚！

近期，我們會陸續公佈更多更新細節，請記得持續關注遊戲內新聞與部落衝突 Clash of Clans 中文粉絲團唷！

小提醒：遊戲尚未實裝前，仍有可能調整，請以遊戲實裝為準！

全面開戰！

《部落衝突》遊戲團隊