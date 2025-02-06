商人的商店中出現了奇特的東西，竟能在你的村莊裡召喚出靈蛇！快收集紅燈籠，將這些靈蛇變成能助你一臂之力的空中部隊吧！
當大本營達到 6 級或更高等級時，即可參加新春代幣活動。發動進攻、收集紅燈籠，推進活動獎勵之路的進度！紅燈籠可轉換為靈蛇幣，你可以使用靈蛇幣兌換商人精選中的豐富獎勵，包括野蠻人之王的全新史詩裝備「靈蛇手鐲」、裝飾等精彩內容！
活動開始：
台北/香港時間2月7日16:00
活動結束：
台北/香港時間2月28日16:00
2月28日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為台北/香港時間3月2日16:00。
全新和回歸的限時兵種！
靈蛇飛桶
大本營達到6級以上的玩家可使用此兵種。
飛往防禦建築，並投擲一桶靈蛇，造成近戰傷害！
煙火射手
大本營達到6級以上的玩家可使用此兵種。
攻擊最近的地面或空中單位，發射爆炸驚喜！
活動資源
代幣活動資源：紅燈籠！
獲取紅燈籠的方式為：在多人遊戲中發起進攻，摧毀對手的村莊！收集紅燈籠，可贏取礦石、裝飾和其他獎勵！
靈蛇幣
將紅燈籠轉換為「靈蛇幣」，並在商人的商店中使用靈蛇幣兌換獎勵！
全新英雄裝備和超級裝飾物！
野蠻人之王的全新史詩裝備：靈蛇手鐲
戴上這只神祕的手鐲，當野蠻人之王承受傷害時，手鐲將召喚靈蛇與他並肩作戰。
超級裝飾物：幸運餅乾
在商店的商店中使用你獲取的靈蛇幣，對患者款美味的超級裝飾物吧！
金蛇年到啦！快抓住機會，加入這場精采絕倫的靈蛇慶典！
- 《部落衝突》團隊