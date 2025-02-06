商人的商店中出現了奇特的東西，竟能在你的村莊裡召喚出靈蛇！快收集紅燈籠，將這些靈蛇變成能助你一臂之力的空中部隊吧！



當大本營達到 6 級或更高等級時，即可參加新春代幣活動。發動進攻、收集紅燈籠，推進活動獎勵之路的進度！紅燈籠可轉換為靈蛇幣，你可以使用靈蛇幣兌換商人精選中的豐富獎勵，包括野蠻人之王的全新史詩裝備「靈蛇手鐲」、裝飾等精彩內容！