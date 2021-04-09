升至2級後，敵軍來襲時，建築工人小屋將升起防守武器抵禦來犯之敵。此外，建築工人也不再只是躲在建築工人小屋中，而是投身戰鬥，保護村莊！為了阻止敵人破壞他辛苦打造的酷炫建築，戰鬥中建築工人會圍繞受損的防禦建築敲敲打打，盡力修復。

2至4級建築工人小屋

等級 升級時間 升級費用 每秒傷害值 每秒修復值 生命值 2 10天 950萬 Gold 80 50 1,000 3 12天 1,250萬金幣 100 55 1,300 4 14天 1,550萬金幣 120 60 1,600

範圍: 6格



傷害類型：單個攻擊目標



目標：地面和空中目標Targets: Ground & Air



攻擊偏好：任何



儘管建築工人在戰場上不會有生命危險，也不能被進攻方的部隊鎖定為目標，但是法術可以對他造成影響。施毒法術會減緩他修復附近建築的速度，冰凍法術會暫停他的修復行為。雷電法術會讓他重置修復的目標。建築工人小屋被摧毀後，建築工人將停止修復建築。

友情提醒：建築工人小屋現在屬於防禦建築，它會受到攻擊偏好為防禦設施兵種的攻擊，比如氣球兵、野豬騎士等。



建築工人加入戰鬥之後，新成就也會對應加入遊戲！



爆裂出擊-在多人連線模式中摧毀配備武器的建築工人小屋



等級 目標數量 經驗值獎勵 寶石獎勵 1 25 10 10 2 250 100 30 3 2500 1000 100

由於建築大師只是家鄉的兼職員工，要兼顧家鄉和建築大師基地，建築工人聯盟表示建築大師沒有資格加入戰鬥。換句話說，也就是只有家鄉村莊的建築工人小屋可以升級。



我們將在下一次更新預告中發問，「英雄最好的朋友是誰？」歡樂升級嘉年華中那隻神祕的貓頭鷹到底有何作用？萊希又是誰？我們將在明天也就是最後一期的更新預告中揭曉答案，敬請留意後續消息唷！

