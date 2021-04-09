今天的更新預告將介紹重磅內容，值得獨家報導！
這項新功能不僅將從基礎上改變村莊的防守陣型，我們還徹底改變了《部落衝突》的一個核心角色，讓他成為戰鬥中不容忽視的力量！
沒錯，我們說的就是大家非常喜愛的建築工人！
隆重介紹：建築工人加入戰鬥
大本營升至14級後，可以升級建築工人小屋。
多年以來，眼見辛苦建造的建築日復一日地在戰火中被燒成灰燼，建築工人終於決定不再坐以待斃，將自己的簡陋小屋變成反擊武器。
沒錯！以前，單獨放在村莊四角的建築工人小屋讓人只能打到99%，以兩星結束進攻。但以後，建築工人小屋將不再只是摧毀率中的小小占比！
升至2級後，敵軍來襲時，建築工人小屋將升起防守武器抵禦來犯之敵。此外，建築工人也不再只是躲在建築工人小屋中，而是投身戰鬥，保護村莊！為了阻止敵人破壞他辛苦打造的酷炫建築，戰鬥中建築工人會圍繞受損的防禦建築敲敲打打，盡力修復。
2至4級建築工人小屋
|等級
|升級時間
|升級費用
|每秒傷害值
|每秒修復值
|生命值
|2
|10天
|950萬 Gold
|80
|50
|1,000
|3
|12天
|1,250萬金幣
|100
|55
|1,300
|4
|14天
|1,550萬金幣
|120
|60
|1,600
範圍: 6格
傷害類型：單個攻擊目標
目標：地面和空中目標Targets: Ground & Air
攻擊偏好：任何
儘管建築工人在戰場上不會有生命危險，也不能被進攻方的部隊鎖定為目標，但是法術可以對他造成影響。施毒法術會減緩他修復附近建築的速度，冰凍法術會暫停他的修復行為。雷電法術會讓他重置修復的目標。建築工人小屋被摧毀後，建築工人將停止修復建築。
友情提醒：建築工人小屋現在屬於防禦建築，它會受到攻擊偏好為防禦設施兵種的攻擊，比如氣球兵、野豬騎士等。
建築工人加入戰鬥之後，新成就也會對應加入遊戲！
爆裂出擊-在多人連線模式中摧毀配備武器的建築工人小屋
|等級
|目標數量
|經驗值獎勵
|寶石獎勵
|1
|25
|10
|10
|2
|250
|100
|30
|3
|2500
|1000
|100
由於建築大師只是家鄉的兼職員工，要兼顧家鄉和建築大師基地，建築工人聯盟表示建築大師沒有資格加入戰鬥。換句話說，也就是只有家鄉村莊的建築工人小屋可以升級。
我們將在下一次更新預告中發問，「英雄最好的朋友是誰？」歡樂升級嘉年華中那隻神祕的貓頭鷹到底有何作用？萊希又是誰？我們將在明天也就是最後一期的更新預告中揭曉答案，敬請留意後續消息唷！