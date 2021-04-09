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2021年4月9日
Blog – Clash of Clans

【春季更新預告】建築工人加入戰局

今天的更新預告將介紹重磅內容，值得獨家報導！

這項新功能不僅將從基礎上改變村莊的防守陣型，我們還徹底改變了《部落衝突》的一個核心角色，讓他成為戰鬥中不容忽視的力量！

沒錯，我們說的就是大家非常喜愛的建築工人！

隆重介紹：建築工人加入戰鬥

大本營升至14級後，可以升級建築工人小屋。

多年以來，眼見辛苦建造的建築日復一日地在戰火中被燒成灰燼，建築工人終於決定不再坐以待斃，將自己的簡陋小屋變成反擊武器。

沒錯！以前，單獨放在村莊四角的建築工人小屋讓人只能打到99%，以兩星結束進攻。但以後，建築工人小屋將不再只是摧毀率中的小小占比！

升至2級後，敵軍來襲時，建築工人小屋將升起防守武器抵禦來犯之敵。此外，建築工人也不再只是躲在建築工人小屋中，而是投身戰鬥，保護村莊！為了阻止敵人破壞他辛苦打造的酷炫建築，戰鬥中建築工人會圍繞受損的防禦建築敲敲打打，盡力修復。

2至4級建築工人小屋

等級升級時間升級費用每秒傷害值每秒修復值生命值
210天950萬 Gold80501,000
312天1,250萬金幣100551,300
414天1,550萬金幣120601,600

  • 範圍: 6格

  • 傷害類型：單個攻擊目標

  • 目標：地面和空中目標Targets: Ground & Air

  • 攻擊偏好：任何

儘管建築工人在戰場上不會有生命危險，也不能被進攻方的部隊鎖定為目標，但是法術可以對他造成影響。施毒法術會減緩他修復附近建築的速度，冰凍法術會暫停他的修復行為。雷電法術會讓他重置修復的目標。建築工人小屋被摧毀後，建築工人將停止修復建築。

友情提醒：建築工人小屋現在屬於防禦建築，它會受到攻擊偏好為防禦設施兵種的攻擊，比如氣球兵、野豬騎士等。

建築工人加入戰鬥之後，新成就也會對應加入遊戲！

爆裂出擊-在多人連線模式中摧毀配備武器的建築工人小屋

等級目標數量經驗值獎勵寶石獎勵
1251010
225010030
325001000100

由於建築大師只是家鄉的兼職員工，要兼顧家鄉和建築大師基地，建築工人聯盟表示建築大師沒有資格加入戰鬥。換句話說，也就是只有家鄉村莊的建築工人小屋可以升級。

我們將在下一次更新預告中發問，「英雄最好的朋友是誰？」歡樂升級嘉年華中那隻神祕的貓頭鷹到底有何作用？萊希又是誰？我們將在明天也就是最後一期的更新預告中揭曉答案，敬請留意後續消息唷！