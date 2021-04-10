首領們，大家好！
歡迎來到14級大本營更新預告Part 4，了解本次更新的壓軸好戲！在14級大本營，英雄將獲得強大且忠誠的特殊戰力支援！
英雄攜手戰寵一同出戰！
英雄戰寵是《部落衝突》的全新單位，
大本營達到14級後，將可以解鎖全新建築：戰寵小屋，在那裡可以升級戰寵或將戰寵分配給你的英雄。
|等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|解锁
|1
|1,500萬聖水
|13天
|700
|萊希
|2
|1,750萬聖水
|15天
|800
|閃電梟
|3
|1,850萬聖水
|17天
|900
|犛犛
|4
|1,950萬聖水
|19天
|1000
|獨角
每次升級戰寵小屋可解鎖新的戰寵，每個戰寵都有自己獨特的技能，協助搭配的英雄英勇奮戰。每位英雄都可以搭配任一已解鎖的戰寵，可以根據自己的策略進行調整。
多個戰寵，多個英雄，不同搭配可以打造豐富多樣的打法去因應不同軍隊配置需求！
使用野蠻人之王時想額外造成一些遠程傷害？您可以帶上閃電梟和他一起去戰鬥；想要精進天女滑步技巧？帶上獨角獲得更多治療吧！
另外，您可以使用魔法物品升級戰寵。和升級英雄一樣，您可以使用英雄之書來完成正在進行的戰寵升級，也可以使用英雄之鎚將戰寵立即升至更高一級。
來看看14級大本營更新會帶來哪些英雄戰寵吧！
萊希
這隻可愛又兇狠的狗狗會攻擊附近的目標，甚至會越過城牆……咬快遞員的腳。對，萊希看什麼都是快遞員的腳。
攻擊偏好：離英雄不超過2.5格
傷害類型：單個目標
目標：地面目標
移動速度：32
閃電梟
閃電梟的外形充滿神祕感，這隻全身帶電的鳥兒會靜悄悄地跟在英雄旁邊主動攻擊，和英雄一起勇猛戰鬥。難道你不想要一位羽毛有光、眼睛有神的好朋友嗎？
戰鬥中，閃梟會發射遠程電擊，彈射攻擊附近的另一個目標。
攻擊偏好：英雄的目標
傷害類型：單個目標
目標：地面和空中目標
移動速度：20
犛犛
擁有厚重毛皮的犛犛雖然看上去沒那麼恐怖，但牠的強健體魄和堅硬牛角絕對不容小覷。
犛犛無比強硬，牠的牛角可對城牆造成額外傷害，為英雄開闢道路。
攻擊偏好：離英雄不超過7格
傷害類型：區域濺射
目標：地面目標
移動速度：24
獨角
獨角頭上的角會發光，走起路來非常優雅，但牠做的可不只是在深夜發光照亮迷途旅客。
獨角是英雄的專屬天使，牠會散發光芒治療英雄！
攻擊偏好：英雄
傷害類型：單個目標
恢復類型：單個目標
移動速度：16
揭開英雄戰寵的神祕面紗後，本次14級大本營的更新預告就全部發布完畢啦。
確實有很多驚喜，對吧？
明天，我們會發佈完整的更新詳情，詳細列出我們已分享的所有更新內容和本次更新將進行的問題修復。