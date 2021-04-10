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2021年4月10日
Blog – Clash of Clans

【春季更新預告】英雄戰寵蓄勢待發！

首領們，大家好！

歡迎來到14級大本營更新預告Part 4，了解本次更新的壓軸好戲！在14級大本營，英雄將獲得強大且忠誠的特殊戰力支援！

英雄攜手戰寵一同出戰！

英雄戰寵是《部落衝突》的全新單位，

大本營達到14級後，將可以解鎖全新建築：戰寵小屋，在那裡可以升級戰寵或將戰寵分配給你的英雄。

等級升級費用升級時間生命值解锁
11,500萬聖水13天700萊希
21,750萬聖水15天800閃電梟
31,850萬聖水17天900犛犛
41,950萬聖水19天1000獨角

  • 每次升級戰寵小屋可解鎖新的戰寵，每個戰寵都有自己獨特的技能，協助搭配的英雄英勇奮戰。每位英雄都可以搭配任一已解鎖的戰寵，可以根據自己的策略進行調整。

  • 多個戰寵，多個英雄，不同搭配可以打造豐富多樣的打法去因應不同軍隊配置需求！

  • 使用野蠻人之王時想額外造成一些遠程傷害？您可以帶上閃電梟和他一起去戰鬥；想要精進天女滑步技巧？帶上獨角獲得更多治療吧！

  • 另外，您可以使用魔法物品升級戰寵。和升級英雄一樣，您可以使用英雄之書來完成正在進行的戰寵升級，也可以使用英雄之鎚將戰寵立即升至更高一級。

來看看14級大本營更新會帶來哪些英雄戰寵吧！

萊希

這隻可愛又兇狠的狗狗會攻擊附近的目標，甚至會越過城牆……咬快遞員的腳。對，萊希看什麼都是快遞員的腳。

  • 攻擊偏好：離英雄不超過2.5格

  • 傷害類型：單個目標

  • 目標：地面目標

  • 移動速度：32

閃電梟

閃電梟的外形充滿神祕感，這隻全身帶電的鳥兒會靜悄悄地跟在英雄旁邊主動攻擊，和英雄一起勇猛戰鬥。難道你不想要一位羽毛有光、眼睛有神的好朋友嗎？

戰鬥中，閃梟會發射遠程電擊，彈射攻擊附近的另一個目標。

  • 攻擊偏好：英雄的目標

  • 傷害類型：單個目標

  • 目標：地面和空中目標

  • 移動速度：20

犛犛

擁有厚重毛皮的犛犛雖然看上去沒那麼恐怖，但牠的強健體魄和堅硬牛角絕對不容小覷。

犛犛無比強硬，牠的牛角可對城牆造成額外傷害，為英雄開闢道路。

  • 攻擊偏好：離英雄不超過7格

  • 傷害類型：區域濺射

  • 目標：地面目標

  • 移動速度：24

獨角

獨角頭上的角會發光，走起路來非常優雅，但牠做的可不只是在深夜發光照亮迷途旅客。

獨角是英雄的專屬天使，牠會散發光芒治療英雄！

  • 攻擊偏好：英雄

  • 傷害類型：單個目標

  • 恢復類型：單個目標

  • 移動速度：16

揭開英雄戰寵的神祕面紗後，本次14級大本營的更新預告就全部發布完畢啦。

確實有很多驚喜，對吧？

明天，我們會發佈完整的更新詳情，詳細列出我們已分享的所有更新內容和本次更新將進行的問題修復。