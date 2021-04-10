萊希

這隻可愛又兇狠的狗狗會攻擊附近的目標，甚至會越過城牆……咬快遞員的腳。對，萊希看什麼都是快遞員的腳。



攻擊偏好：離英雄不超過2.5格



傷害類型：單個目標



目標：地面目標



移動速度：32



閃電梟

閃電梟的外形充滿神祕感，這隻全身帶電的鳥兒會靜悄悄地跟在英雄旁邊主動攻擊，和英雄一起勇猛戰鬥。難道你不想要一位羽毛有光、眼睛有神的好朋友嗎？



戰鬥中，閃梟會發射遠程電擊，彈射攻擊附近的另一個目標。



攻擊偏好：英雄的目標



傷害類型：單個目標



目標：地面和空中目標



移動速度：20



犛犛

擁有厚重毛皮的犛犛雖然看上去沒那麼恐怖，但牠的強健體魄和堅硬牛角絕對不容小覷。



犛犛無比強硬，牠的牛角可對城牆造成額外傷害，為英雄開闢道路。



攻擊偏好：離英雄不超過7格



傷害類型：區域濺射



目標：地面目標



移動速度：24



獨角

獨角頭上的角會發光，走起路來非常優雅，但牠做的可不只是在深夜發光照亮迷途旅客。



獨角是英雄的專屬天使，牠會散發光芒治療英雄！



攻擊偏好：英雄



傷害類型：單個目標



恢復類型：單個目標



移動速度：16



揭開英雄戰寵的神祕面紗後，本次14級大本營的更新預告就全部發布完畢啦。



確實有很多驚喜，對吧？



明天，我們會發佈完整的更新詳情，詳細列出我們已分享的所有更新內容和本次更新將進行的問題修復。

