如何獲得超級部隊？

要訓練超級部隊，您的大本營需要達到11級。點擊商人帳篷旁新出現的超級部隊建築，然後選擇您想要強化的部隊。

請留意，您一次只能強化一種部隊。

進行強化前，您可以先在系統準備的「練習場」中試用強化後的部隊！部隊強化後，您訓練部隊時可以看到一般部隊圖示變成超級部隊圖示（紅色背景、頭像更炫）。

強化有效期為一週，在強化失效前您啟用的超級部隊會替代對應的一般部隊，也就是說，在這一週內您只能使用該部隊強化後的版本而不能選擇強化前的版本。



如果您的部落成員請求增援，您可以增援超級部隊（當然，如果您的兵營還保留著對應的強化啟用前已經訓練好的一般部隊，您依然可以捐那些一般部隊，直至那些部隊消耗完）。



在本次更新優化後的請求增援介面，您也可以選擇指定自己想要的超級部隊，當然，要收到超級部隊的前提是您的部落成員已有該超級部隊。強化效果持續7天，效果到期後您需要等待7天的冷卻時間才能再次強化同一種部隊。



要強化為超級部隊，對應的一般部隊需達到一定的等級，具體規則可在超級部隊資訊介面查看。



畢竟，接受強化也需要足夠的實力。