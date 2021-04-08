首領們，大家好！

歡迎回來！感謝你持續留意14級大本營更新相關詳情！在之前公佈的更新預告中，我們揭開2021年春季更新的重頭戲——14級大本營。接下來幾天，我們還會公佈更多更新驚喜，敬請期待！



不過，今天要先來和大家分享本次更新中的遊戲性優化和調整，還有關於其他本數的大本營各項目升級時間和降低費用的詳情。現在，就一起來了解吧！



新手玩家挑戰

遊戲中將推出新手玩家挑戰，讓2至6級大本營玩家透過類似於周期挑戰的方式完成各種挑戰，從而加快遊戲進展。



每次升級大本營都可以解鎖新的 免費 挑戰，且每完成一個挑戰可刷新出更多挑戰。



新手玩家挑戰獎勵

玩家可透過新手玩家挑戰贏取豐厚獎勵，最多可贏取5000積分來解鎖包括金幣符石和建築之書在內的獎勵。



達到7級大本營後，系統將自動為玩家領取所有尚未領取的獎勵。



招募工具

我們對招募工具進行許多調整，以優化部落在使用「尋找新成員」功能時的遊戲體驗。



現在玩家可選擇僅「接收邀請」而不被推薦給部落，點擊我的個人資料介面的「部落邀請」按鈕即可從中選擇一項進行設定：

接收邀請和被推薦

接收邀請

不接收邀請



選擇「接收邀請和被推薦」的玩家必須每週確認是否仍然希望繼續被推薦給部落。



部落發送的加入邀請會在2週後過期，這是為了避免出現玩家因為點擊很久之前收到的邀請而意外加入一個部落的情況。



「尋找新成員」介面新增「推薦玩家」，點擊其訊息圖示即可查看該功能的具體機制以及部落可對推薦結果設置的篩選條件。



部落現在可以設定聊天語言。



時間/費用減少

為了幫助玩家更快升級村莊，本次更新，我們將減少各種項目的升級時間和費用！詳情請查看以下的完整表格。



訓練時間減少

戈侖冰人：360秒→ 300秒



女巫：360秒→ 240秒



超級女巫：1200秒→ 800秒



城牆升級費用減少

12級城牆：3,000,000金幣/聖水→ 2,000,000金幣/聖水



13級城牆：5,000,000金幣/聖水→ 4,000,000金幣/聖水



各級大本營各項目升級時間/費用減少

為幫助玩家更快升級，我們調整2至11級大本營多個項目的升級時間和費用，其中7至10級大本營中升級費用和時間的「折扣」力度最大！



2級大本營各項目的升級時間減少60%



遊戲早期實驗室內兵種升級的時間/費用大幅減少



1至50級野蠻人之王和弓箭女皇的升級費用大幅減少



13級大本營升級費用基本不變



詳情請查看以下表格。請留意以下調整不適用於城牆。



大本營等級 金幣費用 聖水費用 闇黑重油費用 4 -1% -7% - 5 -3% -26% - 6 -8% -8% - 7 -17% -24% -54% 8 -24% -27% -45% 9 -31% -26% -33% 10 -18% -24% -32% 11 -7% -11% -16% 12 -1% -2% -1%





大本營等級 建造/升級時間 實驗室研究時間 4 -3% -8% 5 -6% -43% 6 -11% -44% 7 -14% -38% 8 -24% -31% 9 -26% -24 % 10 -20% -16% 11 -12% -8% 12 -1% -3%

其他低等級大本營的升級費用/時間減少

1至8級大本營中，大部分等級的搜尋對手和「下一個」對手的費用減少



1至2級野蠻人的訓練費用：25/40聖水→ 15/30聖水



1至2級弓箭手的訓練費用：50/80聖水→ 30/60聖水



1至4級巨人的訓練費用：250/750/1250/1750聖水→ 150/300/750/1500聖水



1至2級的野蠻人/弓箭手的升級費用減少



1至4級的聖水收集器/金礦的容量加倍，3小時不再能填滿這些採集器。



全新成就

我們新增幾項全新成就，讓高等級的玩家能夠繼續挑戰自己！



迎難而上 -在多人連線模式中摧毀配備武器的大本營



等級 目標數量 經驗值獎勵 寶石獎勵 1 10 100 20 2 100 800 100 3 2,000 5,000 250

攻城增援 -增援攻城機器*



等級 目標數量 經驗值獎勵 寶石獎勵 1 50 20 20 2 500 200 100 3 5,000 2,000 500

*以後增援的攻城機器數量將計入這項全新成就的進度，不再計算到「患難之交」的進度。

超能出擊 -啟用超級部隊



等級 目標數量 經驗值獎勵 寶石獎勵 1 20 10 10 2 100 100 30 3 250 1,000 100

遊戲相關

英雄或建築開始升級後不再取消其原來已啟用的加成效果，加成效果繼續在後台運行。



教學模式中玩家僅能進攻同等級大本營對應的關卡，不再能進攻更高一級大本營對應的關卡。



升級實驗室期間，先前於實驗室內已在進行的升級會繼續，且實驗室的升級和實驗室內的項目升級都可以使用寶石或魔法物品完成。但實驗室正在升級時，無法開始新的兵種或法術升級。



將新的村莊初始陣型中的一些障礙物移到更靠近地圖邊緣的位置，以便為村莊創造更多相連的空白空間。



為打造更好的新手玩家體驗，我們增加教學結束後的19個單人模式地圖（即從「哥布林前哨基地」到「飛科華」）提供的戰利品，具體如下：



等級 金幣 聖水 1 1,500 1,500 2 2,500 2,500 3 3,000 3,000 4 4,000 4,000 5 5,000 5,000 6 8,000 4,000 7 8,000 8,000 8 8,000 12,000 9 10,000 14,000 10 20,000 6,000 11 14,000 14,000 12 20,000 10,000 13 16,000 16,000 14 17,000 17,000 15 16,000 20,000 16 24,000 14,000 17 20,000 20,000 18 15,000 30,000 19 24,000 24,000

「飛科華」後的單人模式地圖提供的戰利品和之前保持一致。



遊戲介面優化

調整遊戲一直以來的成就排列順序，現在成就將以更合理的順序排列。



現在在訓練介面點擊「立即完成訓練」按鈕會出現確認彈窗。



更換施毒法術的「每秒最大傷害值」圖示以區別於其他每秒傷害值圖示。



實驗室在升級時可點擊查看正在研究/升級的介面。



所有兵種/法術已部署完畢後，戰鬥介面軍隊欄位中會繼續顯示等級圖示的火焰效果。



點擊家鄉/建築大師大本營的升級按鈕後，如大本營升級後可解鎖新的項目，該新項目圖示中將出現「New」提示。



3D內容

為野蠻人之王默認造型增加更多三角面，讓他更加立體，更好展現王者風範。此外，這種自定義紋理充分利用新的著色器，我們計劃使用新的著色器來優化所有默認英雄造型。我們會採用這種著色器來調整以後推出的造型，但目前沒有計劃調整現有的非默認造型。



周期挑戰調整

如玩家領取資源獎勵時，其剩餘空間僅能存放該獎勵的一部分，現在可選擇獲得能存放的那一部分資源，將溢出的部分轉換為寶石。根據玩家最終領取的獎勵數量不同，轉換的寶石數量不等，最多5顆，最少1顆。如玩家領取獎勵中的20%，溢出的80%將轉換為4顆寶石（即5顆寶石的80%）。



賽季結束時， 系統會自動為玩家領取所有已解鎖但未領取的獎勵 ，自動領取時溢出的獎勵將轉換為寶石，轉換規則和手動領取時一致。



如玩家即將滿防，無法完成某項要求升級一定數量的城牆或建築的挑戰，他們只需升級完仍要進行的升級即可。如玩家已滿防，不再需要進行任何升級，這項挑戰會自動完成。



新增隱形法術相關的挑戰（部落競賽和周期挑戰）



周期挑戰中，針對所有關於使用兵種或法術贏得戰鬥的挑戰，每場戰鬥需使用的兵種或法術數量減少為1個。



iOS調整