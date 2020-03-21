研究藥水可將實驗室的研究速度提升至原來的24倍（之前是10倍）。在商人每日精選處購買研究藥水需120寶石（之前需要70寶石）。

在部落競賽結束後領取獎勵時，如果您要領取的獎勵因空間不足無法存放，系統會詢問您是否願意領取寶石來替代，收到的寶石數量將是被替代獎勵其正常出售的寶石價格。



友誼戰也可以免費使用部落城堡援軍進行防禦啦！像在傳說聯盟中使用部落援軍一樣，只要友誼戰陣型的部落城堡中存滿援軍，就無需在每次使用後再次請求援軍，除非手動進行調整。

