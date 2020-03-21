首領們，大家好！
準備迎接遊戲性優化驚喜！春季更新中，我們將推出大量遊戲性優化和調整，現在就來看看吧！
總是收到不想要的援軍？別擔心，以後可以在請求增援介面選擇想要獲得的援軍啦！
部落援軍現在會按特定順序從部落城堡中出來！
所需空間最少的先出來
如果所需空間相同則根據內部編號判斷
最後根據等級判斷，等級最低的先出來
研究藥水可將實驗室的研究速度提升至原來的24倍（之前是10倍）。在商人每日精選處購買研究藥水需120寶石（之前需要70寶石）。
在部落競賽結束後領取獎勵時，如果您要領取的獎勵因空間不足無法存放，系統會詢問您是否願意領取寶石來替代，收到的寶石數量將是被替代獎勵其正常出售的寶石價格。
友誼戰也可以免費使用部落城堡援軍進行防禦啦！像在傳說聯盟中使用部落援軍一樣，只要友誼戰陣型的部落城堡中存滿援軍，就無需在每次使用後再次請求援軍，除非手動進行調整。
因為障礙物阻擋無法正常啟用的家鄉村莊陣型可用於部落友誼戰。
購買或獲取英雄造型後，系統會自動跳轉到英雄造型介面，讓您可以立即為英雄更換造型。
非參戰成員無法查看冠軍盃聯盟賽的部落對戰聯盟賽介面，這是為了在一定程度上阻止敵方部落試圖加入您的部落來偵察陣型。
調整大守護者的AI，他跟隨小雪怪的優先順序降低。
天鷹火炮瞄準小雪怪的優先順序降低。
大守護者跟隨、幫助其他英雄的優先順序降低。
以上內容尚未實裝，預計將於春季更新實裝，敬請留意後續消息！
全面開戰！
《部落衝突》遊戲團隊