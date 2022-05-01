首領們，大家好！

相信大家這幾天都有陸續了解有關部落首都的相關內容，今天要介紹的則是部落首都非常重要的機制，也就是突襲週末！



首都突襲

首都突襲是大規模的對戰，你的部落可以在與對手部落的較量中，檢視己方部落首都的實力。如之前提到的，在部落首都中，部落成員將合力建造，齊心開戰。這一點在首都突襲期間體現得淋漓盡致。

首都突襲將於週末進行。突襲週末預計將於每週五開始，並在下個週一結束。統稱為「突襲週末」，你的部落將參與史詩般的對戰，盡可能征服最多的衛城和首都，贏取首都金幣和突襲獎章獎勵。

部落首領和副首領可以選擇部落是否參加突襲週末。如果你的部落選擇參加，突襲週末開始後，你的部落將配對到其他部落首都。但是，突襲週末期間，你的部落不會直接對抗進攻首都的對手部落。你可以把這看作多人遊戲模式的對戰，你會進攻其他玩家的村莊，但他們不會來進攻你的村莊。



首都突襲期間，部落成員造成的傷害是可以累積的。也就是說，如果你進攻一個衛城但是沒有摧毀它，你的部落成員可以在你已造成的傷害的基礎上繼續進攻。例如，如果你在突襲進攻中摧毀率達到50%，獲得了2顆星，當你的部落成員繼續進攻同一個衛城時，摧毀率就已達到50%且已獲得2顆星。



此外，多次進攻期間，陷阱不會重新部署。因此，前一次進攻時已觸發的陷阱不會再次觸發。最後，法術效果會延續到下一次進攻。例如，如果你在進攻時施放了療傷法術，當你的部落成員下一次進攻同一個衛城時，地面上的療傷法術仍然有效。

突襲週末期間，每位玩家有5次進攻機會。如果玩家成功摧毀一個衛城，將贏得1次額外的進攻機會。每個突襲週末只能贏取1次額外進攻機會。



摧毀建築可獲得首都金幣。只有將建築摧毀才能獲得首都金幣。如果你摧毀了一座衛城，任何剩餘軍隊（無論是否部署）都會為你帶來額外的首都金幣。獎勵總額將根據軍隊的總空間計算。



如果你的部落成功摧毀了包括首都之巔在內的所有衛城，則可配對下一個部落首都。突襲週末結束時，根據被摧毀的敵方衛城和我方衛城的防守情況，參加突襲的玩家將獲得突襲獎章。



確定參加突襲週末之後，該週末結束前，你無法在其他部落參加突襲。系統將根據首都的建築等級為你的部落配對敵方部落。

部落首都對戰

不論大本營等級或部落職位高低，每位部落成員都可以使用部落在首都解鎖的部隊和法術。如果你的部落在衛城「飛龍懸崖」解鎖了超級飛龍，那麼你部落的所有成員都可以在首都對戰中使用超級飛龍。

部隊和法術的等級取決於首都中訓練營和法術工廠的等級。所以你需要和部落成員一起制定最有效的策略，合作進攻不同的衛城，這點很重要。

第一次進攻時，開局要用野豬特攻隊摧毀邊緣建築，為部隊直奔敵方核心地帶做準備？還是在野豬特攻隊身後派出超級法師盡情摧毀防禦建築，然後讓接力的部落成員派出野蠻人攻城槌完成最後一擊？

你無法在部落首都中使用家鄉和建築大師基地的英雄。



進攻衛城

進攻敵方部落首都時，無法一開始就進攻其首都之巔。需要先摧毀所有其他衛城，才能進攻首都之巔。摧毀一個衛城可能需要多位玩家合力完成。玩家想在不用完進攻機會的情況下，憑藉一己之力在進攻衛城時獲得三星，是很困難的。部落成員間的配合至關重要。



如上所述，進攻衛城時對建築造成的傷害會累積到之後的進攻中。也就是說，你可以在上一位進攻者所造成的摧毀率的基礎上開始你的進攻。法術在施放後，其效果也會延續到下一次進攻中。



進攻時，部署區域會隨著衛城的摧毀程度變化。



剛開始進攻時，部署區域可能很小，隨著衛城被摧毀的範圍越大，部署區域也會變大。這能為你帶來很大的戰術優勢，因為敵方衛城的防禦已被削弱。



衛城友誼戰

你可以透過發起衛城友誼戰來檢驗部落首都的衛城陣型。



所有部落成員都可以發起衛城友誼戰，但每個衛城一次只能有一場正在進行的友誼戰。



玩家在衛城友誼戰中使用的是首都軍隊，部落成員可以在你進攻的基礎上繼續進攻，直到獲得三星。發起友誼戰的玩家也可以在已進攻的基礎上繼續發起進攻。為防止出現複製敵方衛城陣型來練習進攻的情況，突襲週末期間將無法發起或進行衛城友誼戰。



防守衛城



部落首都中，衛城的陣型可以在陣型編輯器中進行編輯。但只有首領和副首領可以編輯衛城的陣型。在突襲週末期間對衛城陣型所做的修改，需要等到突襲週末結束後才會生效。



因此，一旦你的部落佈署好整個首都的陣型，在突襲週末期間對衛城陣型所做的任何修改是不會在防守突襲時生效的。但是這些修改會出現在往後的突襲中。



突襲週末結束後，根據部落在防守敵方進攻時的表現，你的部落將贏得突襲獎章。如果你的部落中有人非常擅長佈置陣型，現在就是他們大顯身手的時候！



我們為部落首都設計了許多獨特的全新防禦設施。有些是大家所熟悉的，例如巨型加農炮。有些則是大家完全陌生的，例如爆炸強弩和火箭炮。當你解鎖所有防禦設施後，就來看看敵方要對付什麼不好惹的傢伙吧。



城牆：大家都很熟悉《部落衝突》中城牆的作用。在部落首都裡，它的作用也差不多。但是我們首次加入了城門。沒錯，有了這些上了門軸的城牆，你的部落村民在敵方來犯時，不再需要跳過城牆逃跑。首都中的防守單位無法跳過城牆，但他們可以透過城門穿梭衛城的不同區域。



加農炮：攻擊地面目標的基礎防禦建築，機制和家鄉以及建築大師基地的加農炮相同。應該說是一模一樣。



防空火箭：最棒的防空建築之一，破壞性十足。



超級巨人崗哨：類似於守衛崗哨，但裡面駐紮的都是超級巨人。想像一下敵人在進攻時遇到他們的畫面吧。好了，停止想像。超級巨人是超級巨人崗哨裡的防禦部隊。



超級飛龍崗哨：制霸領空的超級飛龍閒暇時會去哪裡晃晃呢？當然是超級飛龍崗哨囉！作為防禦部隊的超級飛龍能從高空對敵方進行毀滅性打擊！

突襲炮車崗哨：大家可能會覺得裝有輪子的炮車發射炮彈時應該會產生很強的後座力。我們也不知道為什麼炮車不會往後飛，但也就算了。



超級法師塔：你們會把那群電力滿滿又無比任性的魔法大師放在哪裡？當然是在他們自己的塔裡呀！超級法師們站在一起所產生的能量足以為拉斯維加斯供電。



火箭炮：既然能發射多枚火箭，為什麼只發射一枚呢？



地獄之塔：火熱的烈焰能把你的敵人融成辣椒醬



巨型加農炮：如果你覺得建築大師基地裡一個巨型加農炮已經夠厲害了，那就想像一下敵人在戰場上看到多個巨型加農炮時的樣子吧。



超級特斯拉電磁塔 - 電暈了嗎？當你看到手臂上的汗毛開始豎起時，就代表很快就會電光了。



炸彈塔：禁止打保齡球，骷髏兵拿到炸彈的話就會變這樣。



多管迫擊炮：建築大師基地的防禦設施如果出現在首都突襲這種大型的戰場上，一定會很有趣。



空中炸彈發射器 – 所有人都喜歡在生日時看到氣球。但不是每個人都喜歡一碰就爆的氣球。



撼地巨石：可以把敵人壓成餡餅，粉碎他們的攻擊意志。



爆炸強弩：這台巨型弩炮的爆炸性進攻能造成濺射傷害。



多管加農炮：一台配有多發炮管的速射加農炮，更多炮管，更多快樂！



疾速火箭：射程比防空火箭短，但威力更大。



電擊陷阱：敵人靠近這個危險的迪斯可球時，會跳起電力十足的熱舞。



投矛機：投擲威力無窮的長矛，能把空中和地面敵方單位變成烤串。



滾木陷阱：就在你認為可以安全離開森林時，想像一下一大塊滾木來襲的場景。完蛋了！

地雷：你喜歡天上的，我喜歡地下的，但如果它是埋在地下還會爆炸的，那就算了。



巨型地雷：大爆炸。



首都大本營：首都大本營配有防禦性武器，可對敵方造成毀滅性打擊。



首都地形

根據衛城地形的不同，每個衛城都有不同的結構。

