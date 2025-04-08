OverlordRHODES與其他WWE超級巨星重磅登場，兵營變成了擂台！看樣子要撐過這個火爆混亂的賽季，你需要更強的力量！
大本營達到6級即可參加是敵是友代幣活動。
活動時間
活動開始：
4月8日8:00 UTC
活動結束：
4月29日8:00 UTC
**4月29日**活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。
兵營……變成了擂台？那它如何運作的呢？
你沒聽錯！超級巨星駐紮在你的村莊裡，將兵營變成了活動的狂熱擂台！他們有的很友善，但有的就……不一定了！
紅方擂台的超級巨星是友善的！他們會保護你的村莊，抵禦進攻者。但是，在你進攻對手的村莊時，他們也不會對你手下留情，所以要小心唷！
藍方擂台的超級巨星就沒那麼友善了！在你的村莊遭遇進攻時，他們可能會幫助敵人。但是，在你進攻敵方村莊時，他們也會助你一臂之力。
不用擔心！賽季結束時，這些超級巨星會收拾行李離開，兵營也會恢復原樣。
打不過就招募！解鎖超級巨星限時兵種，增強你的軍隊實力。
**戰吼狂人 - 大本營達到3級可解鎖：**這傢伙能投擲一切，包括他忠誠的部族小隊！
**鐵臂終結者 - 大本營達到6級可解鎖：**她可以越過城牆，揮舞球棒攻擊防禦建築。她必須被擊殺3次，才會徹底倒下！
**皮卡肯恩 - 大本營達到6級可解鎖：**他會直奔大本營，碾碎一切擋路的東西。被擊敗後，他將浴火重生，帶著兇猛的烈焰光環繼續戰鬥！
活動資源
代幣活動資源：活動門票
透過在家鄉村莊發動進攻獲得門票，用它招募超級巨星並解鎖獎勵。
冠軍幣
這真的是冠軍的料！獲取冠軍幣，用它在商人精選中兌換裝飾、礦石、魔法物品和英雄裝備！本賽季最炙手可熱的物品就是弓箭女皇的全新裝備——動作人偶！
英雄裝備和其他獎勵
全新史詩裝備：
動作人偶會召喚限時兵種與弓箭女皇並肩作戰。
舊英雄裝備：
商人精選中還會重新上架部分舊英雄裝備，如神盾勇者的雷電戰靴、大守護者的熔岩氣球兵玩偶！
魔法零食
除大量其他獎勵外，現在你還可以透過代幣活動的獎勵之路獲得魔法零食！有這麼多代幣要收集，一定會讓你胃口大開！
亂鬥哥布林
這個裝飾致敬的是呆呆決鬥雙人組！
黃金巨人
一個閃閃發光的黃金巨人，照耀你的村莊！他不怎麼愛說話。
驚喜轉盤
轉動這個驚喜轉盤裝飾，試試手氣吧！誰知道你會獲得什麼呢？
代幣活動開始囉！快去參加吧，首領！
- 《部落衝突》團隊