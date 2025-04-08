兵營……變成了擂台？那它如何運作的呢？

你沒聽錯！超級巨星駐紮在你的村莊裡，將兵營變成了活動的狂熱擂台！他們有的很友善，但有的就……不一定了！

紅方擂台的超級巨星是友善的！他們會保護你的村莊，抵禦進攻者。但是，在你進攻對手的村莊時，他們也不會對你手下留情，所以要小心唷！