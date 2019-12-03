從天而降
巨大要塞劃破雲霄，轟隆一聲穩穩著陸！大門轟然打開，漆黑的訓練營裡出現了魁梧的身影——皮卡超人？她揮舞巨劍，清出一片空地，為後方戰友開路……然後是法師……又一位法師……再一位法師……還有一位法師……。莫非法師大軍無窮無盡？然而，隨著最後一位法師走出訓練營，整座建築轟然倒塌，讓人看見最後一批戰士——你的部落援軍！
部署攻城訓練營後，它會在指定位置迅速著陸。但在釋放部落援軍之前，攻城訓練營會先派出自帶的部隊。
支援來啦！
建造好的攻城訓練營裡裝著一個皮卡超人和一大群法師。不要糾結那麼小的空間內是怎麼塞進那麼多單位的，因為Clash物理學說它能，它就能！攻城訓練營在敵方村莊著陸後會先放出其中的皮卡超人，為後續部隊清出一條道路；然後，每隔幾秒鐘就會有一位法師從攻城訓練營中跑出來，跟在皮卡超人這個「火車頭」的後面。在此期間，攻城訓練營的生命值將不斷流失，直到最後化為廢墟。
自動倒塌倒數計時
在盡可能地釋放完法師之後，攻城訓練營會因生命值流失殆盡而自動倒塌。但它的使命並一定就此結束——因為隨著牆壁的倒塌，部落成員捐給您的部落援軍終於可以出來了！
不過，和其他攻城機器一樣，您也可以手動摧毀攻城訓練營，提前釋放出其中的部落援軍。
《部落衝突遊戲團隊》
註：影片演示均來自測試服，實際情況以正式更新實裝為準。