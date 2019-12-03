從天而降

巨大要塞劃破雲霄，轟隆一聲穩穩著陸！大門轟然打開，漆黑的訓練營裡出現了魁梧的身影——皮卡超人？她揮舞巨劍，清出一片空地，為後方戰友開路……然後是法師……又一位法師……再一位法師……還有一位法師……。莫非法師大軍無窮無盡？然而，隨著最後一位法師走出訓練營，整座建築轟然倒塌，讓人看見最後一批戰士——你的部落援軍！

部署攻城訓練營後，它會在指定位置迅速著陸。但在釋放部落援軍之前，攻城訓練營會先派出自帶的部隊。

