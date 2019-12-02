巨型地獄之塔

13級大本營的主題是「闇黑重油與寒冰」，所以本次更新的風格也會偏暗色系。巨型地獄之塔被啟動之後，13級大本營將大展身手。巨型地獄之塔的攻擊方式類似多目標模式下的地獄之塔，能夠同時攻擊多個來犯之敵，並持續對他們造成傷害。

和巨型特斯拉電磁塔一樣，巨型地獄之塔也能升級多次。當13級大本營的生命值降為0後，巨型地獄之塔將會爆炸，對範圍內的所有敵人造成傷害。另外，當你將巨型地獄之塔升至3級或更高等級後，爆炸還將附帶額外效果：在被摧毀的大本營周圍產生一片冰霧，減緩其中敵人的速度。巨型地獄之塔等級越高，減速時間越長。

最後，即使是大守護者的技能「永恆書卷」也無法完全抵禦巨型地獄之塔的附加效果。永恆書卷能夠保護你的部隊不受到大本營自爆帶來的傷害，但部隊依然會被冰凍效果緩速。

