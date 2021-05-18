首領們，大家好！

我們之前曾分享可能會需要限制5月月度預選賽的參賽隊伍數量的消息。但現在，我們很高興能告訴大家，參賽隊伍的數量將不會受到限制！



部落對戰聯賽結束後，位於冠軍聯盟I、II、III階等的部落將獲得晉級資格。若符合參賽條件，這些部落的首領們可在遊戲主介面右側的賽事中心報名參賽。



5月月度預選賽將透過遊戲內賽事中心舉行，報名參賽的隊伍將按照對戰表進行對戰。週末的比賽即將開始！請牢記5月月度預選賽的重要比賽日程資訊（以下均為台北/香港時間）：



報名截止：5月20日(四)18:00



比賽第1天報到：5月22日(六)16:00至17:15



比賽第1天：5月22日(六)18:00至5月23日(一)2:00（預估）



比賽第2天報到：5月23日(日)16:00 至17 :15



比賽第2天：5月23日(日)18:00至5月24日(一)2:00（預估）



另外，賽事中心內的5月月度預選賽比賽場次準備就緒後，參賽隊伍的隊長必須在5分鐘內為自己的隊伍在賽事中心內完成該場次比賽的報到，每場比賽在開始前都會需要報到，所以請務必多加留意。



繁體中文創作者烏龜將在5月23日18:00起直播月度預選賽比賽第2天部分部落的賽事，想觀看頂尖對決？請留意時間，並提前訂閱烏龜頻道唷！



讓我們一起見證5月6強隊伍的誕生！



全面開戰！

