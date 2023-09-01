《部落衝突》和《部落衝突:皇室戰爭》今年最盛大的活動來囉！Clash嘉年華將持續整個9月，並在2款Clash遊戲中展開一系列特別活動！最後，我們還會在芬蘭赫爾辛基舉辦這2款遊戲的全球總決賽！
《部落衝突》和《部落衝突:皇室戰爭》今年最盛大的活動來囉！
Clash嘉年華是為期整整一個月的Clash慶祝活動，將在《部落衝突》和《部落衝突:皇室戰爭》遊戲內外展開一連串的活動！讓我們一起用很酷的事情來慶祝今年規模最大、時間最長的Clash活動！準備好迎接遊戲內7個挑戰，去測試自己的操作技術，每個挑戰都有不同的主題！請持續留意各社群平台頁面分享的獨家內容片段，例如紀錄片、幕後花絮、每週介紹等等內容。
你是電競賽事的粉絲嗎？我們都懂！Clash嘉年華將涵蓋《部落衝突:皇室戰爭》與《部落衝突》全球總決賽相關的所有賽程，全球總決賽將於9月23日至25日在芬蘭的赫爾辛基舉行！
隨著時間的到來，我們會即時分享觀賽等資訊，現在先讓我們專注於遊戲內的7個特別挑戰吧！些遊戲內挑戰的開始時間會是該日的16:00（台北/香港時間）。
從9月開始到10月初，遊戲內將會舉行7個特別挑戰。每個挑戰都有一個大獎，會在表現最佳的玩家裡面抽取獲獎的幸運兒唷！每日最佳排行榜會發布在《部落衝突》官網及遊戲內新聞分頁。每個挑戰的開放時間將在下一個挑戰開始時結束。
9月1日週四
特別挑戰1：CarbonFin設計的哥布林迷宮挑戰
將在最佳排行榜（依在進攻中最快3星排列）內抽出獲獎者的獎品是：1個兩人同行前往芬蘭赫爾辛基觀看全球總決賽，包含機票和住宿的機會，將抽出
1名
獲獎者
9月5日週一
特別挑戰2：yuta14設計的精簡至上挑戰
將在最佳排行榜（依部署部隊空間最少排列）內抽出獲獎者的獎品是：遊戲團隊簽名的限量黃金皮卡超人及1台iPad，將抽出
1名
獲獎者
9月12日週一
特別挑戰3：iTzu設計的無盡哥布林挑戰
將在最佳排行榜（依在進攻中最快3星排列）內抽出獲獎者的獎品是：300個哥布林公仔，將抽出
1名
獲獎者
9月16日週五
特別挑戰4：Judo Sloth設計的人各有錯挑戰
將在所有達成3星的玩家（不分排名）內抽出獲獎者的獎品是：部落衝突周邊商品，將
提供給獲獎者及其部落成員
9月19日週一
特別挑戰5：全球錦標賽資格賽挑戰（待定）
將在最佳排行榜（依部署部隊空間最少排列）內抽出獲獎者的獎品是：Clash福袋，將抽出
10名
獲獎者
9月23日週五
特別挑戰6：RH BaseBuilding設計的不可能的挑戰
將在最佳排行榜（依星數及摧毀率排列）內抽出獲獎者的獎品是：部落衝突10周年紀念福袋，將抽出
1名
獲獎者
9月26日週一
特別挑戰7：Galadon設計的Clash嘉年華挑戰
將在所有達成3星的玩家（不分排名）內抽出獲獎者的獎品是：2000寶石，將抽出
10名
獲獎者
全球總決賽
部落衝突全球總決賽將在9月23日至25日舉行，全球最頂尖的部落衝突電競選手將為100萬美元的總獎金而戰，讓我們一起見證頂尖高手的顛峰對決！
全球總決賽將進行現場直播！繁體中文將由烏龜與金雄於於烏龜 TURTLEtwCOC頻道為大家帶來精彩解說！
是時候為榮耀、獎勵與滿滿樂趣而戰了！讓我們一起全面開戰！