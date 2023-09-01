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2023年8月31日
Blog – Clash of Clans

歡迎來到Clash嘉年華！

《部落衝突》和《部落衝突:皇室戰爭》今年最盛大的活動來囉！Clash嘉年華將持續整個9月，並在2款Clash遊戲中展開一系列特別活動！最後，我們還會在芬蘭赫爾辛基舉辦這2款遊戲的全球總決賽！

《部落衝突》和《部落衝突:皇室戰爭》今年最盛大的活動來囉！

Clash嘉年華是為期整整一個月的Clash慶祝活動，將在《部落衝突》和《部落衝突:皇室戰爭》遊戲內外展開一連串的活動！讓我們一起用很酷的事情來慶祝今年規模最大、時間最長的Clash活動！準備好迎接遊戲內7個挑戰，去測試自己的操作技術，每個挑戰都有不同的主題！請持續留意各社群平台頁面分享的獨家內容片段，例如紀錄片、幕後花絮、每週介紹等等內容。

你是電競賽事的粉絲嗎？我們都懂！Clash嘉年華將涵蓋《部落衝突:皇室戰爭》與《部落衝突》全球總決賽相關的所有賽程，全球總決賽將於9月23日至25日在芬蘭的赫爾辛基舉行！

隨著時間的到來，我們會即時分享觀賽等資訊，現在先讓我們專注於遊戲內的7個特別挑戰吧！些遊戲內挑戰的開始時間會是該日的16:00（台北/香港時間）

從9月開始到10月初，遊戲內將會舉行7個特別挑戰。每個挑戰都有一個大獎，會在表現最佳的玩家裡面抽取獲獎的幸運兒唷！每日最佳排行榜會發布在《部落衝突》官網及遊戲內新聞分頁。每個挑戰的開放時間將在下一個挑戰開始時結束。

9月1日週四

  • 特別挑戰1：CarbonFin設計的哥布林迷宮挑戰

  • 將在最佳排行榜（依在進攻中最快3星排列）內抽出獲獎者的獎品是：1個兩人同行前往芬蘭赫爾辛基觀看全球總決賽，包含機票和住宿的機會，將抽出

    1名

    獲獎者

9月5日週一

  • 特別挑戰2：yuta14設計的精簡至上挑戰

  • 將在最佳排行榜（依部署部隊空間最少排列）內抽出獲獎者的獎品是：遊戲團隊簽名的限量黃金皮卡超人及1台iPad，將抽出

    1名

    獲獎者

9月12日週一

  • 特別挑戰3：iTzu設計的無盡哥布林挑戰

  • 將在最佳排行榜（依在進攻中最快3星排列）內抽出獲獎者的獎品是：300個哥布林公仔，將抽出

    1名

    獲獎者

9月16日週五

  • 特別挑戰4：Judo Sloth設計的人各有錯挑戰

  • 將在所有達成3星的玩家（不分排名）內抽出獲獎者的獎品是：部落衝突周邊商品，將

    提供給獲獎者及其部落成員

9月19日週一

  • 特別挑戰5：全球錦標賽資格賽挑戰（待定）

  • 將在最佳排行榜（依部署部隊空間最少排列）內抽出獲獎者的獎品是：Clash福袋，將抽出

    10名

    獲獎者

9月23日週五

  • 特別挑戰6：RH BaseBuilding設計的不可能的挑戰

  • 將在最佳排行榜（依星數及摧毀率排列）內抽出獲獎者的獎品是：部落衝突10周年紀念福袋，將抽出

    1名

    獲獎者

9月26日週一

  • 特別挑戰7：Galadon設計的Clash嘉年華挑戰

  • 將在所有達成3星的玩家（不分排名）內抽出獲獎者的獎品是：2000寶石，將抽出

    10名

    獲獎者

全球總決賽

部落衝突全球總決賽將在9月23日至25日舉行，全球最頂尖的部落衝突電競選手將為100萬美元的總獎金而戰，讓我們一起見證頂尖高手的顛峰對決！

全球總決賽將進行現場直播！繁體中文將由烏龜金雄於於烏龜 TURTLEtwCOC頻道為大家帶來精彩解說！

是時候為榮耀、獎勵與滿滿樂趣而戰了！讓我們一起全面開戰！