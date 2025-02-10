複合機械塔蓄勢待發！

它是兩個經典防禦建築的結合體，讓我們歡迎最新合併防禦建築——複合機械塔！大本營達到17級後，透過合併已改裝的箭塔和加農炮，即可打造這座獨一無二的防禦。

它可以攻擊地面和空中單位。

複合機械塔擁有兩種強大的防禦模式：遠程攻擊和快速攻擊！

雖然每次只能攻擊單一目標，但它的威力絕對不容小覷！

全新攻城機器震撼登入村莊！

小心頭頂！全新攻城機器正將裝滿部隊的飛桶發射到戰場上！部隊發射器是一台無法移動的全新攻城機器，在大本營達到16級時解鎖。它會向戰場上的友軍發射裝滿部隊的飛桶，為他們提供支援。

雖然部隊發射器無法移動，但它強大的投擲能力彌補了這個不足！

每個飛桶可容納多個部隊和一個部落城堡援軍。

飛桶數量有限，具體取決於部隊發射器的等級，所以要充分發揮它的作用唷！

鍊金術士入住幫手小屋！

大本營達到11級時，幫手小屋裡的幫手將迎來一位新室友！這位快樂的魔法大師擁有獨特的能力，可以將你的資源轉換為其他類型。

大本營升至11級即可花費100寶石解鎖她。

她每天可以進行一次資源轉換。

升級後，她的轉換效率會進一步提升。

亡靈王子……有褲子穿了？

沒錯！這款時尚的鐵甲短褲是專為亡靈王子設計的全新普通英雄裝備。啟用時它能形成一道保護屏障，阻擋一些傷害。

升級城牆現在變得輕而易舉！

城牆升級從未如此簡單！現在，你可以在村莊中同時選擇多塊等級相同的城牆進行升級。只需選中一塊城牆，就會看到一個額外的按鈕，能讓你將其他等級相同的城牆新增到升級選項中。

你一次可以新增1塊或10塊城牆。

你可以繼續新增城牆，直到升級費用超過你的資源儲存量，或者沒有更多相同等級的城牆可供選擇。

困難模式調整

困難模式難度升級，這對那些喜歡挑戰的首領來說是個好消息！

防守方英雄的生命值和每秒傷害值均提升20%。

防禦建築的每秒傷害值提升20%。

進攻方英雄的生命值和每秒傷害值均減少10%。

普通英雄裝備等級上限調整為15級，史詩英雄裝備等級上限調整為21級。

新手通行證

我們將為新加入的首領們帶來全新體驗！2本至6本的玩家可以購買新手通行證，以解鎖新手挑戰獎勵之路上的專屬獎勵。購買新手通行證後，新手玩家完成新手挑戰可獲得更多獎勵，進而更快推進遊戲早期的進度。

請注意！新手通行證目前只會對部分新手玩家進行測試。後續是否全面推廣，將根據初期測試結果和玩家回饋決定。

資源調整

此次更新將降低多種遊戲內資源的寶石價格，包括商人精選和部落對戰聯盟賽商店中與資源相關的魔法物品。我們這麼調整的目的，一是讓更多玩家能更輕鬆地使用寶石獲取資源，二是適應高本玩家普遍較高的升級成本。當然，我們進行了慎重考慮，確保透過進攻奪取資源以及在防守中保護資源仍然是遊戲的核心玩法。

14級以上大本營的資源儲存建築和大本營的空間將有所提升（金幣、聖水、闇黑重油）。

12級以上大本營玩家從寶箱中獲得的資源數量也會提升（金幣、聖水、闇黑重油）。

一些在相同大本營等級時可多次升級的建築和陷阱，其升級花費也更低了。

全新等級

部分建築和兵種可升至更高等級！升級的時候到了！

弓箭手：13級

天使：10級

皮卡超人：12級

掘地礦工：11級

巨石投手：9級

施毒法術：11級

加速法術：6級

鐵甲短褲：1至18級

部隊發射器：1至4級

攻城機器工坊：8級

迫擊炮：17級

特斯拉電磁塔：16級

X連弩：12級

投石機：6級

複合機械塔：1至2級

25%的城牆：18級

超級蓄能

迫擊炮（超級蓄能）：1至2級

特斯拉電磁塔（超級蓄能）：1至2級

X連弩（超級蓄能）：1至2級

投石機（超級蓄能）：1至2級

其他優化

戰術視角功能優化，並重新在陣型編輯器中啟用。

移除障礙物不再需要建築工人。

現在可以取消鑄幣工坊中的工作。

現在可以自由設定友誼戰和傳說聯盟的部落城堡防守部隊，不再侷限於目前部落城堡中的部隊。防守部隊的空間仍受正常的援軍上限限制，並將自動變成目前支援的最高等級。

平衡性調整

和本次更新一同實裝的還有2月平衡性調整。點擊此處即可查看。

其他調整

針對一些建立已久的部落，調整了部落首都的配對機制：如果其首都升級次數低於目前首都大本營等級的最低要求，在配對時，其升級次數將被調整為目前首都大本營等級的最低標準。

英雄裝備現可在修復聯盟賽獎章商店中購買。 商店上架新的裝備時，會出現「NEW」的提醒標識。 修復聯盟賽獎章商店中，玩家因資源不足而無法購買的物品不再顯示為灰色，而是價格會變為紅色。玩家因未達到最低聯盟賽等級要求而無法購買的物品，也不再顯示為灰色。

哥布林之王的角色模型渲染效果已更新。

在設定中新增一個按鈕，點擊可前往對應頁面查看寶箱獎勵的掉落機率。

多人遊戲戰鬥中摧毀天鷹火炮的成就「火炮剋星」，現在包含摧毀17級大本營。

問題修復

修復部落首都戰鬥相關的問題，該問題曾導致玩家使用骷髏召喚法術後，如果其最後一個單位被消滅，戰鬥會提前結束。

降低開啟遊戲時彈出同意彈窗的音量。

修復挑戰不中斷活動的相關問題，該問題曾導致參加了上一次挑戰不中斷活動的玩家，其第一個任務會顯示為已完成。

修復部落首都冷卻時間計算錯誤的問題。

修復使用建築工人學徒加速英雄殿堂升級時，會錯誤加速後續英雄升級的問題。

鳳凰蛋不會再卡在城牆中。

修復進攻後返回村莊時傳奇場景鏡頭滾動的問題。

修復多個通知相關問題，包括延遲、不完整和錯誤的通知。

修復部落首都彈跳法術的視覺半徑不準確的問題。

修復選擇其他玩家的個人資料後，導致玩家自己的個人資料頁面顯示空白的問題。

烈焰英雄造型已重新調整大小，以適配英雄殿堂選單。

修復從英雄殿堂選擇戰寵小屋時，資訊介面出現在戰寵小屋介面後方的問題。

修復部落對戰後的介面中，點擊英雄資訊按鈕後不顯示任何資訊的問題。

修復復活法術相關的問題，此前如果鳳凰已經部署並正朝著英雄移動，則復活法術無法生效。

修復玩家可以提前退出英雄殿堂教學的問題。

修復部落提高「加入所需最低大本營等級」後，在部落搜尋中大本營等級篩選條件錯誤的問題。

修復建築工人學徒顯示的節省時間多於實際節省時間的問題。

修復建築大師基地頂尖玩家配對不到對手的問題。

修復獲得挑戰進度會解鎖單人模式成就的問題。

在Google Play遊戲PC版的建築工人/研究建議選單中增加了滑鼠捲動功能。

更新資訊按鈕，以顯示困難模式中17級大本營防禦強化後的每秒傷害值。

修復系統維護後，力量加成和英雄加成不繼續生效的問題。

修復透過首領之旅選單升級建築時，錯誤出現寶石購買確認彈窗的問題。

修復玩家因長時間不操作而被踢出問卷調查的問題。

修復取消彈窗中的文字其不準確的問題。

希望各位首領會喜歡這次更新！

- 《部落衝突》團隊