首領們，大家好！

即將迎接青龍年的到來！在傳統意義上，青龍象徵強大與力量。在今年的神龍慶典活動中，當你使用解鎖的限定兵種，相信將能充分展現出兩大特色。

神龍慶典是本月的限時活動，大本營達8級以上解鎖，透過遊戲內活動收集資源、解鎖特別獎勵和贏取神龍幣，並可以神龍幣兌換「海龍守護者」造型和史詩英雄裝備「冰封箭矢」。

活動日期：

神龍慶典開始！

日期：2024年2月8日

時間：台北/香港時間16:00

神龍慶典結束

日期：2024年2月22日

時間：台北/香港時間16:00

不過和先前的限時活動一樣，直到台北/香港時間2024年2月24日星期六16:00前，大家仍可在商人的神龍慶典分頁及神龍皮納塔兌換獎勵。

神龍慶典導覽：海龍守護者

象徵龍年的到來，每位英雄都換上以龍為主題的新裝，迎接農曆新年。海龍守護者將引導大家了解神龍慶典，請跟隨他的智慧。

神龍慶典資源：紅包

在過年時，紅包又稱為壓歲錢，傳統習俗上有驅邪避災的涵義。這跟《部落衝突》有什麼關係呢？在神龍慶典活動期間，大家將能在多人遊戲中進攻其他玩家的村莊獲取紅包。跟餅乾大亂鬥類似，紅包會藏在2座敵方建築中，分別是大守護者底座和敵方的部落城堡。

你需要進攻指定的建築才能獲得紅包。此外，還可以從自己的神龍皮納塔中收集紅包。收集的紅包越多，能解鎖的獎勵越多，像是礦石、限時部隊（如青龍和煙火射手），以及其他獎勵！

神龍幣：收集並兌換想要的獎勵

收集紅包將能解鎖特殊的神龍慶典獎勵，包含神龍幣─本次活動的特殊幣，可用於跟商人購買物品，像是獨特的活動裝飾物、升級英雄裝備需要的礦石、魔法物品等等。我們相信大家最想獲得兩項物品應該會是「海龍守護者」造型和全新史詩英雄裝備「冰封箭矢」！

全新限時部隊：煙火射手和青龍

煙火射手

傳言說她曾是一名弓箭手，為了追求更猛烈的火力，放下弓箭，換上威力更強大的武器。當煙火射手攻擊時，不僅對初始目標造成傷害，還會對後方其他目標造成扇形範圍的濺射傷害。但這種重型火力是有代價的，當煙火射手射擊時，發射器的後座力都會讓她後退一小段距離。

攻擊偏好：任何單位

目標：地面和空中單位

所需空間：8

訓練時間：1分鐘

等級* 生命值 每秒傷害 3 180 80 4 220 95 5 260 110 6 300 125 7 340 145 8 360 155 9 380 170 10 400 190 11 420 200

*最低3級

青龍

透過農曆新年的象徵─青龍，向敵人展現強大與力量。青龍的生命值很高，並可在飛越敵方防禦設施時攻擊地面和空中單位。青龍帶有穿透效果的濺射傷害，不僅能攻擊初始目標，還能對其後方的敵軍造成傷害。在牠的幫助下，相信在戰場上將如同蛟龍得水，所向披靡！

攻擊偏好：任何單位

目標：地面和空中單位

所需空間：40

訓練時間：6分鐘

等級* 生命值 每秒傷害 3 3,200 332 4 3,800 354 5 4,400 376 6 5,000 398 7 5,600 420 8 6,200 442 9 6,600 464 10 7,200 486 11 7,600 502

*最低3級

史詩英雄裝備：冰封箭矢

弓箭女皇獲取首個史詩英雄裝備─冰封箭矢。射出的冰冷箭矢在命中目標時將減緩其速度。

技能：被動

能力： 減緩目標速度 英雄：增加每秒傷害



等級 減速（%） 減速持續時間 英雄每秒傷害值提升 升級所需閃光礦石 升級所需輝光礦石 升級所需星光礦石 鐵匠鋪等級 1 30% 0.75秒 35 - - - 1 2 30% 1.0秒 40 120 0 0 1 3 35% 1.0秒 45 240 20 0 1 4 35% 1.0秒 50 400 0 0 1 5 35% 1.25秒 55 600 0 0 1 6 40% 1.25秒 60 840 100 0 1 7 40% 1.25秒 66 1,120 0 0 1 8 40% 1.50秒 72 1,440 0 0 1 9 45% 1.50秒 78 1,800 200 10 1 10 45% 1.50秒 85 1,900 0 0 1 11 45% 1.75秒 92 2,000 0 0 1 12 50% 1.75秒 99 2,100 400 20 1 13 50% 1.75秒 105 2,200 0 0 3 14 50% 2.0秒 111 2,300 0 0 3 15 55% 2.0秒 117 2,400 600 30 3 16 55% 2.0秒 122 2,500 0 0 5 17 55% 2.25秒 127 2,600 0 0 5 18 60% 2.25秒 132 2,700 600 50 5 19 60% 2.25秒 136 2,800 0 0 7 20 60% 2.50秒 140 2,900 0 0 7 21 65% 2.50秒 144 3,000 600 100 7 22 65% 2.50秒 148 3,100 0 0 7 23 65% 2.75秒 152 3,200 0 0 7 24 70% 2.75秒 156 3,300 600 120 7 25 70% 2.75秒 160 3,400 0 0 9 26 70% 3.00秒 164 3,500 0 0 9 27 75% 3.00秒 168 3,600 600 150 9

活動通行證

神龍慶典活動通行證是針對季節性活動最大化解鎖和收集獎勵的途徑。就像黃金通行證一樣，活動通行證需要額外購買，專屬於神龍慶典活動使用，也包含了免費獎勵以及付費專屬獎勵。購買活動通行證後，當你獲取紅包時，就能同時解鎖免費和付費專屬獎勵！

而沒有購買活動通行證的玩家，仍然可以獲取免費獎勵！

紅包階等 免費獎勵 活動通行證獎勵 100 100神龍幣 20輝光礦石 300 15%訓練加成 500神龍幣 600 1,000閃光礦石 20輝光礦石 1,000 煙火射手限時部隊 1,050神龍幣 1,500 150神龍幣 30輝光礦石 2,000 30%訓練加成 500神龍幣 2,500 1,200閃光礦石 30輝光礦石 3,000 青龍限時部隊 1,050神龍幣 3,500 350神龍幣 40輝光礦石 4,000 15輝光礦石 500神龍幣 4,750 1,300閃光礦石 40輝光礦石 5,500 15輝光礦石 10星光礦石 6,250 400神龍幣 60輝光礦石 7,000 30輝光礦石 飛龍寶寶裝飾 7,750 1,500閃光礦石 60輝光礦石 8,500 100輝光礦石 15星光礦石 9,250 450神龍幣 70輝光礦石 10,000 45輝光礦石 600神龍幣 11,000 500神龍幣 70輝光礦石 12,000 150輝光礦石 20星光礦石 13,000 550神龍幣 80輝光礦石 14,000 45輝光礦石 800神龍幣 15,000 600神龍幣 80輝光礦石 16,000 神龍皮納塔裝飾 35星光礦石

額外獎勵

完成神龍慶典的獎勵之路後，只要繼續收集紅包，還能獲取額外獎勵。但只有當你完成整個免費獎勵之路後，才能獲取額外獎勵。

額外收集的紅包 額外獎勵 1,000 130神龍幣 2,000 130神龍幣 4,000 130神龍幣 6,000 130神龍幣 8,000 130神龍幣 11,000 130神龍幣 14,000 130神龍幣 17,000 130神龍幣 20,000 130神龍幣 24,000 130神龍幣 28,000 130神龍幣 32,000 130神龍幣

商人獎勵

商人也加入新春慶祝活動，以神龍幣交換，提供大家可購買的限定物品，其中包含魔法物品、獨特裝飾、海龍守護者和史詩英雄裝備「冰封箭矢」等。

物品 神龍幣 冰封箭矢英雄裝備 3100 海龍守護者造型 4650 6星光礦石 320 60輝光礦石 280 350閃光礦石 325 幸運船錨裝飾 1025 居家宅蟹裝飾 1025 建築大師聖水符石 3100 建築大師金幣符石 3100 聖水符石 3100 金幣符石 3100 法術之書 1900 建築之書 1900 戰鬥之書 1900 英雄之書 1030 移位任意鏟 1030 建築工人藥水 590 5壁壘之戒 515 力量藥水 310 研究藥水 250 戰寵藥水 250 建築大師星瓶 200 資源藥水 240 時光鐘樓藥水 150 訓練藥水 50 新春部落小屋屋頂 515 新春部落小屋裝飾 515 90,000聖水 15 90,000金幣 15



祝大家都能盡情享受活動與假期，龍年行大運！全面開戰！