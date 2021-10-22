部落衝突全球錦標賽將於本週六日上午9點引燃最後的月度資格賽！從10月月度預選賽搶得門票的6支隊伍將爭奪本月冠軍以及15,000美元冠軍獎金！
本月賽事將由烏龜進行中文直播！為大家帶來精彩解說！
直播時間：10月23日至10月24日上午9點（台北/香港時間）
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參賽隊伍
Tribe Gaming是大家耳熟能詳的戰隊，參加過2019全球總決賽，但在2020欠缺臨門一腳，無緣全球總決賽，今年重整後的成員是否能幫助戰隊拿到黃金門票，端看本週對戰結果。
INDIAN CLASHERS在今年熱身賽中獲得第3名，逐漸發揮自己的實力的他們，也納入新成員，讓實力更加茁壯，究竟今年他們能如願搶到從未取得的黃金門票嗎？
ZBB-AOE是一支新興隊伍，不少成員都是老玩家，雖然是首度站上月度資格賽的舞台，但憑藉著資深玩家日積月累的磨練，相信仍有極為堅強的實力，他們會展現什麼樣的表現呢？
GENSAN CLASH的成員來自世界各地，因此他們的打法派別也有各地的特色，雖然截至目前為止，他們並未在任何賽事中拿過冠軍，但他們堅持不懈的精神相信能在本次比賽中展現，他們能如願奪冠嗎？
Vatang
2019全球總決賽將讓世界看見他們的實力晉級8強，2020全球總決賽實力更上一層樓，進入4強，但目前他們尚未取得全球總決賽資格，若本月未能奪冠，就必須參加競爭也很激烈的最終席位資格賽，爭奪最後兩張晉級全球總決賽的門票，究竟他們會以什麼戰術應戰？
Shark Assassin整支隊伍包含成員都是賽事的新面孔，他們因為熱愛部落衝突而專研各路打法，終於搶到本月月度資格賽的門票，所謂初生之犢不畏虎，他們能依靠新人氣勢拿到勝利嗎？
對戰賽程
2天賽程採雙敗淘汰制！每場對戰為Bo1，首日進行6場對戰，Tribe Gaming 與INDIAN CLASH 在10月月度預選賽中名列前二，因此首輪將獲得輪空， 直接進入第二輪比賽，對戰比賽日第1天首輪獲勝的隊伍。
次日則進行至少4場對戰，根據賽事規則，從勝者組晉級至第10場決賽的隊伍，由於尚未落敗，所以若他們於第10場對戰落敗，將進行第11場對戰。但若勝者組晉級的隊伍於第10場取得勝利，那將不會進行第11場對戰。
賽事獎金
於月度資格賽中取得第1名的隊伍，可獲得晉級全球總決賽的黃金門票，第2名隊伍則有白銀門票，同時6支參賽隊伍都能獲得對應名次的獎金。
最後1張直接晉級全球總決賽的黃金門票獎落誰家？鎖定直播，答案即將揭曉！
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