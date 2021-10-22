Tribe Gaming是大家耳熟能詳的戰隊，參加過2019全球總決賽，但在2020欠缺臨門一腳，無緣全球總決賽，今年重整後的成員是否能幫助戰隊拿到黃金門票，端看本週對戰結果。

INDIAN CLASHERS在今年熱身賽中獲得第3名，逐漸發揮自己的實力的他們，也納入新成員，讓實力更加茁壯，究竟今年他們能如願搶到從未取得的黃金門票嗎？

ZBB-AOE是一支新興隊伍，不少成員都是老玩家，雖然是首度站上月度資格賽的舞台，但憑藉著資深玩家日積月累的磨練，相信仍有極為堅強的實力，他們會展現什麼樣的表現呢？

GENSAN CLASH的成員來自世界各地，因此他們的打法派別也有各地的特色，雖然截至目前為止，他們並未在任何賽事中拿過冠軍，但他們堅持不懈的精神相信能在本次比賽中展現，他們能如願奪冠嗎？

Vatang

2019全球總決賽將讓世界看見他們的實力晉級8強，2020全球總決賽實力更上一層樓，進入4強，但目前他們尚未取得全球總決賽資格，若本月未能奪冠，就必須參加競爭也很激烈的最終席位資格賽，爭奪最後兩張晉級全球總決賽的門票，究竟他們會以什麼戰術應戰？

Shark Assassin整支隊伍包含成員都是賽事的新面孔，他們因為熱愛部落衝突而專研各路打法，終於搶到本月月度資格賽的門票，所謂初生之犢不畏虎，他們能依靠新人氣勢拿到勝利嗎？