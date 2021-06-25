6月月度資格賽6支頂尖隊伍中，Team Elevate（先前隊名eleVen Original）、H.T Family是參加過全球總決賽的隊伍，但其他隊伍也不容小覷，可說是臥虎藏龍，Darkest Muzhan的WEI、TOMPINAI EMPIRE的Rigotorres23、GK.KOG的GK.Youzi Pi、N.T Amazing的N.Y Lp都擁有全球總決賽的參賽經驗，高手過招，絕無冷場！