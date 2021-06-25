部落衝突全球錦標賽6月月度資格賽將於明天上午9點開戰，6支頂尖隊伍在月度預選賽幾經廝殺拼鬥脫穎而出，獲得爭奪本月黃金門票！
在夏季更新後推出了龍騎士與火箭氣球兵，迎來了大空軍時代，究竟在打法與陣型上有什麼變化？每支隊伍除了準備三星打法，同時又會如何防守對手三星？相信都是比賽重點！
本月烏龜仍將進行中文直播！為大家帶來精彩解說！
直播時間：6月26日至6月27日上午9點（台北/香港時間）
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參賽隊伍
6月月度資格賽6支頂尖隊伍中，Team Elevate（先前隊名eleVen Original）、H.T Family是參加過全球總決賽的隊伍，但其他隊伍也不容小覷，可說是臥虎藏龍，Darkest Muzhan的WEI、TOMPINAI EMPIRE的Rigotorres23、GK.KOG的GK.Youzi Pi、N.T Amazing的N.Y Lp都擁有全球總決賽的參賽經驗，高手過招，絕無冷場！
對戰賽程
2天賽程以雙敗淘汰制進行！每場對戰為Bo1，首日進行6場對戰，次日則進行至少4場對戰。依照賽事規則，從勝者組晉級至第10場決賽的隊伍，由於尚未落敗，所以若他們於第10場對戰落敗，將進行第11場對戰。但若勝者組晉級的隊伍於第10場取得勝利，那將不會進行第11場對戰。
賽事獎金
於月度資格賽中取得第1名的隊伍，除了可獲得晉級全球總決賽的黃金門票外，還能獲得本月月度資格賽第1名的獎金25,000美元，當然，其他參賽隊伍也都能獲得對應名次的獎金。
究竟誰能繼ATN.aTTaX後取得黃金門票？鎖定直播答案即將揭曉！
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