部落衝突全球錦標賽7月月度資格賽將於明天上午9點開戰，6支隊伍歷經上週月度預選賽的激烈對決，本週將迎來更重要的戰役！角逐本月黃金門票，並爭奪豐富獎金！
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本月賽事由烏龜進行中文直播！即時講述戰況！
直播時間：7月24日至7月25日上午9點（台北/香港時間）
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參賽隊伍
7月月度資格賽6支隊伍將進行頂尖對決，其中QueeN Walkers曾參加去年全球總決賽，並一路過關斬將，獲得亞軍。而曾在去年三次打入資格賽的Tribe Gaming，雖然沒能如願晉級2020年全球總決賽，但他們的實力絕對不容小覷，今年他們將以以全新陣容再次出發。
雖然UnicornsOfLove、、Carnage Gaming、Aphelion Esport與GH REST未曾參加過全球總決賽，但過往征戰了不少對局，累積豐厚的經驗，特別是UnicornsOfLove更是以7月月度預選賽頭名晉級，其表現令人期待！
對戰賽程
2天賽程採雙敗淘汰制！每場對戰為Bo1，首日進行6場對戰，Unicorns Of Love和QueeN Walkers在7月月度預選賽中名列前二，因此首輪將獲得輪空， 直接進入第二輪比賽，對戰比賽日第1天首輪獲勝的隊伍。
次日則進行至少4場對戰，根據賽事規則，從勝者組晉級至第10場決賽的隊伍，由於尚未落敗，所以若他們於第10場對戰落敗，將進行第11場對戰。但若勝者組晉級的隊伍於第10場取得勝利，那將不會進行第11場對戰。
賽事獎金
於月度資格賽中取得第1名的隊伍，除了可獲得晉級全球總決賽的黃金門票外，還能獲得本月月度資格賽第1名的獎金25,000美元，當然，其他參賽隊伍也都能獲得對應名次的獎金。
繼ATN.aTTaX、TOMPINAI EMPIRE後，哪支隊伍將贏得黃金門票？觀看直播見證冠軍誕生！
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