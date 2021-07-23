7月月度資格賽6支隊伍將進行頂尖對決，其中QueeN Walkers曾參加去年全球總決賽，並一路過關斬將，獲得亞軍。而曾在去年三次打入資格賽的Tribe Gaming，雖然沒能如願晉級2020年全球總決賽，但他們的實力絕對不容小覷，今年他們將以以全新陣容再次出發。

雖然UnicornsOfLove、、Carnage Gaming、Aphelion Esport與GH REST未曾參加過全球總決賽，但過往征戰了不少對局，累積豐厚的經驗，特別是UnicornsOfLove更是以7月月度預選賽頭名晉級，其表現令人期待！