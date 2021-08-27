8月月度資格賽6支隊伍將進行頂尖對決，J.X.Tiger雖然是首度晉級月度資格賽，但已參加過非常多的賽事，是經驗豐富的頂尖隊伍。而N.Y Amazing則是繼6月後再度殺入月度資格賽，相信他們會更加珍惜此次機會並全力以赴。Wahaha的隊伍Logo讓不少人印象深刻，但若因此輕忽他們的實力，那可就失策了。

INQUISITION和Badzinger的隊伍成員來自世界各地，這2支國際性的隊伍必定收集了各地的戰術打法，或許可以期待看到更多不同的陣型與打法！Torilla Tavataan在過往沒有參加過全球性賽事，但能拿到門票，他們絕對不容小覷。