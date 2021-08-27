部落衝突全球錦標賽8月月度資格賽將於本週六日上午9點火熱開戰！來自世界各地的眾多強隊在月度預選賽中正面交鋒，6支隊伍成功晉級！將爭奪本月黃金門票，以及1,000,000元獎金池中的15,000美元獎金！
本月賽事仍將由烏龜進行中文直播！為大家帶來精彩解說！
直播時間：8月28日至8月29日上午9點（台北/香港時間）
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參賽隊伍
8月月度資格賽6支隊伍將進行頂尖對決，J.X.Tiger雖然是首度晉級月度資格賽，但已參加過非常多的賽事，是經驗豐富的頂尖隊伍。而N.Y Amazing則是繼6月後再度殺入月度資格賽，相信他們會更加珍惜此次機會並全力以赴。Wahaha的隊伍Logo讓不少人印象深刻，但若因此輕忽他們的實力，那可就失策了。
INQUISITION和Badzinger的隊伍成員來自世界各地，這2支國際性的隊伍必定收集了各地的戰術打法，或許可以期待看到更多不同的陣型與打法！Torilla Tavataan在過往沒有參加過全球性賽事，但能拿到門票，他們絕對不容小覷。
對戰賽程
2天賽程採雙敗淘汰制！每場對戰為Bo1，首日進行6場對戰，J.X.Tiger和N.Y Amazing 在8月月度預選賽中名列前二，因此首輪將獲得輪空， 直接進入第二輪比賽，對戰比賽日第1天首輪獲勝的隊伍。
次日則進行至少4場對戰，根據賽事規則，從勝者組晉級至第10場決賽的隊伍，由於尚未落敗，所以若他們於第10場對戰落敗，將進行第11場對戰。但若勝者組晉級的隊伍於第10場取得勝利，那將不會進行第11場對戰。
賽事獎金
於月度資格賽中取得第1名的隊伍，可獲得晉級全球總決賽的黃金門票，第2名隊伍則有白銀門票，同時6支參賽隊伍都能獲得對應名次的獎金。
繼ATN.aTTaX、TOMPINAI EMPIRE、QueeN Walkers後，第4支隊伍贏得黃金門票的是誰？觀看直播了解即時戰況！
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