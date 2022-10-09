首領們，大家好！
我們把最令人震驚的更新預告留到最後。大家是不是很好奇16級訓練營中伸出來的那隻巨手是什麼？這其實是一根巨大的引雷針，讓我們擁有超強女力的全新部隊， 雷電泰坦！
全新部隊雷電泰坦將在14級大本營解鎖。
訓練營
|等級
|大本營等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|解鎖
|16
|14
|1500萬聖水
|16天
|1250
|雷電泰坦
雷電泰坦轟轟作響的拳頭和電光四射的眼睛可不只是用來照明的，她會用威力無窮的電鞭攻擊附近的地面和空中單位。 溢散出體外的魔力轉化成的超強電流讓她更加危險， 雷電泰坦會釋放一個雷電光環，持續破壞附近的建築、地面單位和空中單位。不過，這個雷電光環對城牆無效。
攻擊偏好：任何單位
傷害類型：單體目標
目標：地面和空中單位
訓練時間：6分鐘
所需空間：32
|等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|每秒傷害
|光環每秒傷害
|實驗室等級
|1
|-
|-
|7200
|180
|30
|-
|2
|1950萬聖水
|17.5天
|7700
|200
|40
|12
|3
|2050萬聖水
|18天
|8200
|220
|50
|13
雷電泰坦的出現，將對進攻戰術帶來什麼改變？
一起觀看合作的創作者們特別錄製的實戰影片，了解她在實戰中表現吧！
這是最後一篇有關15級大本營的更新預告囉！完整的更新詳情會在遊戲更新實裝時一起發布，其中包含問題修復、平衡性調整和更多詳細內容。也別忘記收看會在更新維護期間發布的《遊戲團隊搶先看》唷！
首領，我們戰場上見！