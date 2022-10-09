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2022年10月9日
Blog – Clash of Clans

【秋季更新預告】全新兵種

首領們，大家好！

我們把最令人震驚的更新預告留到最後。大家是不是很好奇16級訓練營中伸出來的那隻巨手是什麼？這其實是一根巨大的引雷針，讓我們擁有超強女力的全新部隊， 雷電泰坦！

全新部隊雷電泰坦將在14級大本營解鎖。

訓練營

等級大本營等級升級費用升級時間生命值解鎖
16141500萬聖水16天1250雷電泰坦

雷電泰坦轟轟作響的拳頭和電光四射的眼睛可不只是用來照明的，她會用威力無窮的電鞭攻擊附近的地面和空中單位。 溢散出體外的魔力轉化成的超強電流讓她更加危險， 雷電泰坦會釋放一個雷電光環，持續破壞附近的建築、地面單位和空中單位。不過，這個雷電光環對城牆無效。

  • 攻擊偏好：任何單位

  • 傷害類型：單體目標

  • 目標：地面和空中單位

  • 訓練時間：6分鐘

  • 所需空間：32

等級升級費用升級時間生命值每秒傷害光環每秒傷害實驗室等級
1--720018030-
21950萬聖水17.5天77002004012
32050萬聖水18天82002205013

雷電泰坦的出現，將對進攻戰術帶來什麼改變？

一起觀看合作的創作者們特別錄製的實戰影片，了解她在實戰中表現吧！

烏龜更新預告！
金雄更新預告！

這是最後一篇有關15級大本營的更新預告囉！完整的更新詳情會在遊戲更新實裝時一起發布，其中包含問題修復、平衡性調整和更多詳細內容。也別忘記收看會在更新維護期間發布的《遊戲團隊搶先看》唷！

首領，我們戰場上見！