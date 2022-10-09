首領們，大家好！

我們把最令人震驚的更新預告留到最後。大家是不是很好奇16級訓練營中伸出來的那隻巨手是什麼？這其實是一根巨大的引雷針，讓我們擁有超強女力的全新部隊， 雷電泰坦！



全新部隊雷電泰坦將在14級大本營解鎖。



訓練營

等級 大本營等級 升級費用 升級時間 生命值 解鎖 16 14 1500萬聖水 16天 1250 雷電泰坦

雷電泰坦轟轟作響的拳頭和電光四射的眼睛可不只是用來照明的，她會用威力無窮的電鞭攻擊附近的地面和空中單位。 溢散出體外的魔力轉化成的超強電流讓她更加危險， 雷電泰坦會釋放一個雷電光環，持續破壞附近的建築、地面單位和空中單位。不過，這個雷電光環對城牆無效。



攻擊偏好：任何單位



傷害類型：單體目標



目標：地面和空中單位



訓練時間：6分鐘



所需空間：32



等級 升級費用 升級時間 生命值 每秒傷害 光環每秒傷害 實驗室等級 1 - - 7200 180 30 - 2 1950萬聖水 17.5天 7700 200 40 12 3 2050萬聖水 18天 8200 220 50 13

雷電泰坦的出現，將對進攻戰術帶來什麼改變？

一起觀看合作的創作者們特別錄製的實戰影片，了解她在實戰中表現吧！

