首領們，大家好！
如果你還記得昨天的更新預告，最後那句話可能讓人有聽沒有懂，但今天的更新預告將讓你有聽也能懂！就跟戰寵小屋的新等級一樣，法術工廠和攻城機器工坊的新等級也昭示著全新單位的加入。
今天的15級大本營更新預告就要來介紹全新法術和全新攻城機器：召回法術和攻城鑽地機。
全新法術：召回法術
法術工廠
|等級
|大本營等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|解鎖
|7
|13
|900萬聖水
|9天
|960
|召回法術
對戰將會被徹底改變。 在13級大本營解鎖的召回法術是進攻時排兵佈陣的有效新方法。施放召回法術時，它會將部隊從戰場上召回，讓他們可以重新部署到其他地方。無論是將他們從危險的敵方防禦設施附近拯救出來，還是想讓他們自另一個方向發起衝鋒，被召回的部隊都能被集體部署在任何可以部署部隊的地方。
可以召回的部隊數量取決於不同法術等級的空間限制。軍隊、英雄和戰寵都可以召回，其中英雄計算為25空間，戰寵則計算為20空間。重新部署的部隊會保留召回前受到的所有傷害及效果。 在重新部署時，所占空間較大的部隊會優先出現。
如果被召回的部隊沒有再次部署，在戰鬥結束時會自動消失。
目標：地面和空中單位
所需空間：2
配製時間：6分鐘
|等級
|升級費用
|升級時間
|可召回空間
|所需實驗室等級
|1
|-
|-
|72
|-
|2
|750萬聖水
|11.5天
|78
|11
|3
|1400萬聖水
|15.5天
|84
|12
|4
|1750萬聖水
|17.5天
|90
|13
全新攻城機器：攻城鑽地機
攻城機器工坊
|等級
|大本營等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|解鎖
|7
|15
|1900萬聖水
|18天
|1600
|攻城鑽地機
攻城鑽地機在攻城機器工坊7級時解鎖，它能鑽入地底，避免被敵方防禦設施發現。當攻城鑽地機冒出地面攻擊最近的防禦設施時，它會癱瘓目標2秒。
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：單體目標
目標：地面單位
訓練時間：20分鐘
|等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|每秒傷害
|1
|-
|-
|4600
|430
|2
|800萬聖水
|10天
|4900
|470
|3
|1100萬聖水
|14天
|5200
|510
|4
|1400萬聖水
|16天
|5500
|550
想知道全新法術與全新攻城機器對戰術帶來的影響有哪些？
現在就到合作的創作者們頻道，聽聽他們的想法與分析吧！
你以為這就是全部的更新預告了嗎？什麼？你注意到訓練營長得不太一樣了嗎？那來看看史上最常用來騙點閱的標題文字：震驚！明天的更新預告將揭曉這件事情。