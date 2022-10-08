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2022年10月8日
Blog – Clash of Clans

【秋季更新預告】​全新攻城機器與法術

首領們，大家好！

如果你還記得昨天的更新預告，最後那句話可能讓人有聽沒有懂，但今天的更新預告將讓你有聽也能懂！就跟戰寵小屋的新等級一樣，法術工廠和攻城機器工坊的新等級也昭示著全新單位的加入。

今天的15級大本營更新預告就要來介紹全新法術和全新攻城機器：召回法術和攻城鑽地機。

全新法術：召回法術

法術工廠

等級大本營等級升級費用升級時間生命值解鎖
713900萬聖水9天960召回法術

對戰將會被徹底改變。 在13級大本營解鎖的召回法術是進攻時排兵佈陣的有效新方法。施放召回法術時，它會將部隊從戰場上召回，讓他們可以重新部署到其他地方。無論是將他們從危險的敵方防禦設施附近拯救出來，還是想讓他們自另一個方向發起衝鋒，被召回的部隊都能被集體部署在任何可以部署部隊的地方。

可以召回的部隊數量取決於不同法術等級的空間限制。軍隊、英雄和戰寵都可以召回，其中英雄計算為25空間，戰寵則計算為20空間。重新部署的部隊會保留召回前受到的所有傷害及效果。 在重新部署時，所占空間較大的部隊會優先出現。

如果被召回的部隊沒有再次部署，在戰鬥結束時會自動消失。

  • 目標：地面和空中單位

  • 所需空間：2

  • 配製時間：6分鐘

等級升級費用升級時間可召回空間所需實驗室等級
1--72-
2750萬聖水11.5天7811
31400萬聖水15.5天8412
41750萬聖水17.5天9013

全新攻城機器：攻城鑽地機

攻城機器工坊

等級大本營等級升級費用升級時間生命值解鎖
7151900萬聖水18天1600攻城鑽地機

攻城鑽地機在攻城機器工坊7級時解鎖，它能鑽入地底，避免被敵方防禦設施發現。當攻城鑽地機冒出地面攻擊最近的防禦設施時，它會癱瘓目標2秒。

  • 攻擊偏好：防禦設施

  • 傷害類型：單體目標

  • 目標：地面單位

  • 訓練時間：20分鐘

等級升級費用升級時間生命值每秒傷害
1--4600430
2800萬聖水10天4900470
31100萬聖水14天5200510
41400萬聖水16天5500550

想知道全新法術與全新攻城機器對戰術帶來的影響有哪些？

現在就到合作的創作者們頻道，聽聽他們的想法與分析吧！

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