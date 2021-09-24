首領們，大家好！
歡迎來到《部落衝突》2021秋季更新預告Part 1！在接下來的幾天裡，我們將介紹在這次更新中推出的新內容。本期更新預告的主要內容包括：即將到來的平衡性調整、問題修復，以及部分建築和兵種的全新等級。
話不多說，一起來看看吧！
平衡性調整
一直以來，我們都在留意遊戲環境狀況，並且在進行平衡性調整時，參考大量遊戲數據。在此次調整前，我們查看了玩家社群的建議與想法、觀看無數次月度資格賽的重播和大量內容創作者的影片內容。因此我們相信也希望此次平衡性調整能受到大家認同！
地獄飛龍
地獄飛龍烈焰射線攻擊傷害遞增的速度變慢0.2秒。這代表地獄飛龍的攻擊傷害達到最高值所需要的時間將稍稍變長。
龍騎士
龍騎士的射程降低0.5格。射程降低代表龍騎士需要更加靠近攻擊目標才能進行遠程攻擊。
犛犛
移除犛犛攻擊時的濺射傷害。
我們認為針對這些部隊的調整十分必要，因為那能為玩家提供更加平衡的遊戲體驗。
問題修復
此次更新修復許多問題，但我們在此只介紹一些對玩家影響較大的問題修復。
修復部落對戰、友誼戰或傳奇聯盟進攻時，參與防守的建築工人卡在牆裡的問題。
修復在編輯模式中保存陣型失敗的問題。該問題是由於「移除全部」功能會移除未解鎖建築導致的。現在使用「移除全部」功能將不會移除未解鎖的建築。
修復部落對戰參戰玩家數量超過預期的問題（例如15v16）。
如前面所述，此次更新後，許多建築和兵種都可升至更高等級，其中包括大家最愛的留著超酷髮型、手持重錘的野豬騎士。沒錯！是時候掏出重錘，騎上心愛的野豬，再度高呼：「野豬騎士來囉」！
全新等級
|防禦建築
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|Mortar
|14
|1,750萬金幣
|18天
|48
|1,250
|X-Bow
|9
|1,850萬金幣
|19天
|200
|4,500
|兵種
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用
|掘地礦工
|8
|1,750萬聖水
|17天
|136
|1,100
|7,200聖水
|雪怪
|4
|1,850萬聖水
|18天
|290
|3,700
|25,000聖水*
|野豬騎士
|11
|32萬闇黑重油
|17天
|187
|1,080
|160闇黑重油
|戈侖石人
|11
|32萬闇黑重油
|17天
|85/850
|8,400
|875闇黑重油
|巨石投手
|6
|32萬闇黑重油
|17天12小時
|102
|500
|200闇黑重油
* 生成11隻小雪怪
最後，我們為14本玩家新增50塊可升至15級的城牆。
火雞、全倒、滿分這三個詞是哪項運動中的術語呢？答案將在明天的更新預告中揭曉，敬請持續留意遊戲內新聞！
全面開戰！