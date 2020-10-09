首領們，大家好！
《部落衝突》2020秋季更新預告Part 2來啦！今天，我們來聊聊13級大本營新增內容及其他遊戲性優化。
13級大本營新增內容
本次秋季更新，我們為13級大本營玩家準備許多精彩內容，包括提升部分建築和兵種的等級上限，以及增加可升至滿級的城牆數量。等級上限的提升給滿級玩家提供新的升級選擇，除此之外，兵營等級提升也能給當前的遊戲環境帶來豐富、好玩的新變化。我們非常期待這一變化能帶來哪些超讚的新戰術。
|防禦
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|箭塔
|19
|1600萬金幣
|16天
|134
|1600
|特斯拉電磁塔
|12
|1650萬金幣
|17天
|140
|1200
|建築
|等級
|升級費用
|升級時間
|部隊容量
|生命值
|兵營
|11
|1600萬聖水
|16天
|75
|800
|兵種
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用
|法師
|10
|1500萬聖水
|15天
|245
|250
|4600聖水
|皮卡超人
|9
|1550萬聖水
|15天
|680
|6700
|32500聖水
|巨人
|10
|1500萬聖水
|15天
|72
|2000
|5000聖水
城牆
可升至14級的城牆數量增加100塊。
遊戲性優化與調整
每次更新，我們都會盡力推出更多遊戲性優化，進一步提升大家的遊戲體驗。這次更新也不例外，我們將實裝大量遊戲性優化和問題修復。我們根據具體內容進行分類，詳情如下：
超級部隊冷卻時間
移除超級部隊的7天強化冷卻時間。現在，超級部隊的強化效果到期後，您可以立即再次強化同一種部隊，不需要再等待7天的冷卻時間。隨著超級部隊的陣容不斷壯大，我們希望這項調整能夠激勵玩家多多嘗試新的配兵，為帶來新的變化。
Supercell ID
Supercell ID團隊一直在根據玩家的反饋開發新的功能，提升Supercell ID的實用性。
現在可以自己設置Supercell ID帳號的名稱。
可以新增個人資料，選擇個人頭像，你最喜歡什麼樣的頭像呢？
好友列表：可以透過Supercell ID加好友，和他們一起暢玩所有Supercell遊戲。
可以看到在線好友以及他們正在玩的遊戲！
新帳號年齡驗證機制
本次更新後，創建地為美國的新帳號需要在教學階段輸入玩家年齡。如果玩家輸入的年齡低於16歲，其帳號將被標記為低年齡玩家帳號。此類帳號將受到以下限制：
無法使用Supercell ID。我們希望以後能推出更適合低年齡玩家的Supercell ID版本。
對於有低年齡玩家加入的部落，其部落聊天的信息將受到更為嚴格的監管和審核。一旦檢測到部落聊天中出現任何不雅用語和個人隱私訊息，系統會立即將此類訊息刪除。
玩家點擊外部連結時會收到一個彈窗提示，提醒玩家確認是否要訪問《部落衝突》之外的網站。
玩家年滿16歲後，以上限制將被移除。
英雄
更新後，英雄會一直處於防禦狀態，而且在進行防禦後會自動恢復為滿血狀態。 「正在防禦」和「正在休息」兩種模式間的切換功能已被移除。
攻城機器
如果沒有部署攻城機器，當其他軍隊都被消滅後，戰鬥不再會自動結束。
建築大師基地
優化變異亡靈的AI，降低其初始攻擊位置的不確定性。
系統維護期間，時光鐘樓加速效果不會再暫停，因為系統維護並不會影響建築大師基地的發展進度。
造型
英雄造型功能加入了新科技，可以顯示更加酷炫狂野的造型特效，比如英雄召喚出的部隊也可以獲得該英雄所用的造型特效、攻擊特效、煙霧特效等。
修復英雄武器可能與地圖元素發生的穿模問題。
特效
遊戲引擎現在可以同時渲染多個法術特效（包括治療、彈跳、狂暴、毒藥、隱身、急速、永恆書卷、冰凍、冰霜、鏡像、眩暈、玲瓏陷阱等法術特效的疊加）。
部落友誼戰
增加新的時間選項：5分鐘的準備時間和45分鐘的對戰時間。
請記得持續鎖定遊戲內資訊與中文官方粉絲團了解後續消息唷！