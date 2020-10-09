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2020年10月9日
Blog – Clash of Clans

【秋季更新預告】全新等級上限與遊戲性優化

首領們，大家好！

《部落衝突》2020秋季更新預告Part 2來啦！今天，我們來聊聊13級大本營新增內容及其他遊戲性優化。

13級大本營新增內容

本次秋季更新，我們為13級大本營玩家準備許多精彩內容，包括提升部分建築和兵種的等級上限，以及增加可升至滿級的城牆數量。等級上限的提升給滿級玩家提供新的升級選擇，除此之外，兵營等級提升也能給當前的遊戲環境帶來豐富、好玩的新變化。我們非常期待這一變化能帶來哪些超讚的新戰術。

防禦等級升級費用升級時間每秒傷害值生命值
箭塔191600萬金幣16天1341600
特斯拉電磁塔121650萬金幣17天1401200


建築等級升級費用升級時間部隊容量生命值
兵營111600萬聖水16天75800


兵種等級升級費用升級時間每秒傷害值生命值訓練費用
法師101500萬聖水15天2452504600聖水
皮卡超人91550萬聖水15天680670032500聖水
巨人101500萬聖水15天7220005000聖水

城牆

可升至14級的城牆數量增加100塊。

遊戲性優化與調整

每次更新，我們都會盡力推出更多遊戲性優化，進一步提升大家的遊戲體驗。這次更新也不例外，我們將實裝大量遊戲性優化和問題修復。我們根據具體內容進行分類，詳情如下：

超級部隊冷卻時間

  • 移除超級部隊的7天強化冷卻時間。現在，超級部隊的強化效果到期後，您可以立即再次強化同一種部隊，不需要再等待7天的冷卻時間。隨著超級部隊的陣容不斷壯大，我們希望這項調整能夠激勵玩家多多嘗試新的配兵，為帶來新的變化。

Supercell ID

  • Supercell ID團隊一直在根據玩家的反饋開發新的功能，提升Supercell ID的實用性。

    • 現在可以自己設置Supercell ID帳號的名稱。

    • 可以新增個人資料，選擇個人頭像，你最喜歡什麼樣的頭像呢？

    • 好友列表：可以透過Supercell ID加好友，和他們一起暢玩所有Supercell遊戲。

    • 可以看到在線好友以及他們正在玩的遊戲！

新帳號年齡驗證機制

  • 本次更新後，創建地為美國的新帳號需要在教學階段輸入玩家年齡。如果玩家輸入的年齡低於16歲，其帳號將被標記為低年齡玩家帳號。此類帳號將受到以下限制：

    • 無法使用Supercell ID。我們希望以後能推出更適合低年齡玩家的Supercell ID版本。

    • 對於有低年齡玩家加入的部落，其部落聊天的信息將受到更為嚴格的監管和審核。一旦檢測到部落聊天中出現任何不雅用語和個人隱私訊息，系統會立即將此類訊息刪除。

    • 玩家點擊外部連結時會收到一個彈窗提示，提醒玩家確認是否要訪問《部落衝突》之外的網站。

    • 玩家年滿16歲後，以上限制將被移除。

英雄

  • 更新後，英雄會一直處於防禦狀態，而且在進行防禦後會自動恢復為滿血狀態。 「正在防禦」和「正在休息」兩種模式間的切換功能已被移除。

攻城機器

  • 如果沒有部署攻城機器，當其他軍隊都被消滅後，戰鬥不再會自動結束。

建築大師基地

  • 優化變異亡靈的AI，降低其初始攻擊位置的不確定性。

  • 系統維護期間，時光鐘樓加速效果不會再暫停，因為系統維護並不會影響建築大師基地的發展進度。

造型

  • 英雄造型功能加入了新科技，可以顯示更加酷炫狂野的造型特效，比如英雄召喚出的部隊也可以獲得該英雄所用的造型特效、攻擊特效、煙霧特效等。

  • 修復英雄武器可能與地圖元素發生的穿模問題。

特效

  • 遊戲引擎現在可以同時渲染多個法術特效（包括治療、彈跳、狂暴、毒藥、隱身、急速、永恆書卷、冰凍、冰霜、鏡像、眩暈、玲瓏陷阱等法術特效的疊加）。

部落友誼戰

  • 增加新的時間選項：5分鐘的準備時間和45分鐘的對戰時間。

請記得持續鎖定遊戲內資訊與中文官方粉絲團了解後續消息唷！