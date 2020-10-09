13級大本營新增內容

本次秋季更新，我們為13級大本營玩家準備許多精彩內容，包括提升部分建築和兵種的等級上限，以及增加可升至滿級的城牆數量。等級上限的提升給滿級玩家提供新的升級選擇，除此之外，兵營等級提升也能給當前的遊戲環境帶來豐富、好玩的新變化。我們非常期待這一變化能帶來哪些超讚的新戰術。



防禦 等級 升級費用 升級時間 每秒傷害值 生命值 箭塔 19 1600萬金幣 16天 134 1600 特斯拉電磁塔 12 1650萬金幣 17天 140 1200





建築 等級 升級費用 升級時間 部隊容量 生命值 兵營 11 1600萬聖水 16天 75 800





兵種 等級 升級費用 升級時間 每秒傷害值 生命值 訓練費用 法師 10 1500萬聖水 15天 245 250 4600聖水 皮卡超人 9 1550萬聖水 15天 680 6700 32500聖水 巨人 10 1500萬聖水 15天 72 2000 5000聖水

城牆

可升至14級的城牆數量增加100塊。

