首領們，大家好！

15級大本營更新所帶來的不只有神秘魔法色彩。 我們在15級大本營還推出2種全新防禦建築。部署陣型將會徹底改變。



法術塔和巨石碑強力登場……讓你的敵人在恐懼中顫抖吧。



法術塔

法術塔升級後可以施放不同的法術，你可以在部署陣型時選擇法術塔要釋放的法術。從1級開始，法術塔可以施放狂暴法術，為附近的防禦建築和單位提供加成。升到2級後，法術塔可以設定為對附近的敵人施放施毒法術，升到3級可以施放隱形法術，讓附近的防禦單位和建築暫時隱形。



大本營升至15級後，你可以在家鄉村莊部署2個法術塔。



等級 升級費用 升級時間 生命值 解鎖 1 1400萬金幣 14天 2500 狂暴法術 2 1600萬金幣 16天 2800 施毒法術 3 1800萬金幣 18天 3100 隱形法術

巨石碑

這座專門剋制坦克的防禦建築非常黑暗，需使用闇黑重油建造和升級。它陰沉地矗立在那裡，就像一個深不可測的暗色污漬。它的起源非常神秘，但對來犯之敵毫不手軟，其破壞能力毋庸置疑。



巨石碑每次攻擊不僅會造成基礎傷害，還會根據目標的最大生命值造成額外傷害，因此巨石碑對高生命值單位（如坦克或英雄）極具威脅。

