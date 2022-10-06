首領們，大家好！
15級大本營更新所帶來的不只有神秘魔法色彩。 我們在15級大本營還推出2種全新防禦建築。部署陣型將會徹底改變。
法術塔和巨石碑強力登場……讓你的敵人在恐懼中顫抖吧。
法術塔
法術塔升級後可以施放不同的法術，你可以在部署陣型時選擇法術塔要釋放的法術。從1級開始，法術塔可以施放狂暴法術，為附近的防禦建築和單位提供加成。升到2級後，法術塔可以設定為對附近的敵人施放施毒法術，升到3級可以施放隱形法術，讓附近的防禦單位和建築暫時隱形。
大本營升至15級後，你可以在家鄉村莊部署2個法術塔。
|等級
|升級費用
|升級時間
|生命值
|解鎖
|1
|1400萬金幣
|14天
|2500
|狂暴法術
|2
|1600萬金幣
|16天
|2800
|施毒法術
|3
|1800萬金幣
|18天
|3100
|隱形法術
巨石碑
這座專門剋制坦克的防禦建築非常黑暗，需使用闇黑重油建造和升級。它陰沉地矗立在那裡，就像一個深不可測的暗色污漬。它的起源非常神秘，但對來犯之敵毫不手軟，其破壞能力毋庸置疑。
巨石碑每次攻擊不僅會造成基礎傷害，還會根據目標的最大生命值造成額外傷害，因此巨石碑對高生命值單位（如坦克或英雄）極具威脅。
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒基礎傷害
|額外傷害
|生命值
|1
|30萬闇黑重油
|18天
|150
|14%
|4747
|2
|36萬闇黑重油
|19天
|200
|15%
|5050
想了解全新防禦建築對實戰的影響？
那請務必看看創作者們精心錄製的更新預告！讓你在實際推出前更加了解它們及其威力！
那是什麼聲音？好像有什麼東西在地下疾速爬行？還有在空中扇動翅膀的炙熱聲響？激發你的好奇心了嗎？明天發布的第3篇更新預告將揭開更多內容，敬請期待！