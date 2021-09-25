首領們，大家好！
歡迎來到《部落衝突》保齡球學院。
根據國際保齡球規則，第1次投球全部擊倒十個球瓶即為「全倒」，連續完成3次「全倒」則稱為「火雞」。「滿分」並不是指你在一場部落對戰進攻中的摧毀率達到100%，而是連續投出12次「全倒」！
超級部隊再度迎來新生力軍，讓我們一起向這位新人學習保齡球技術，跟7號、10號殘局說再見！
超級巨石投手投擲巨石碾壓戰場，就像保齡球高手般投出保齡球完成漂亮的「全倒」。沒錯，聊這麼多保齡球知識，就是為了增加點樂趣。好，讓我們進入正題...
和一般部隊相比，超級部隊的所需空間更大、每秒傷害值和生命值更高、訓練費用更高，超級巨石投手也是如此。然而，超級巨石投手相較於巨石投手還多了一項優勢，那就是超級巨石投手扔出的巨石可以連續彈跳攻擊3次。一起來看看他的數據吧。
|等級
|大本營等級
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用
|所需空間容量
|4
|12
|170
|1,600
|700 闇黑重油
|30
|5
|13
|185
|1,800
|875 闇黑重油
|30
|6
|14
|200
|2,000
|1,000 闇黑重油
|30
超級巨石投手非常適合在漏斗型進攻中提供強大的傷害輸出，與其他部隊一起直攻敵方核心地帶。此外，對於稍微超出巨石投手射程的防禦建築，用超級巨石投手來清理也是不錯的選擇。
由於扔出的巨石可以彈跳更多次，超級巨石投手具有強大的摧毀力，相信他可以成為攻擊村莊，實現「全倒」的新主力。
**我保證這是最後一次提到保齡球術語。
遊戲性優化
此外，我們還會在這次更新中進行一些遊戲性優化。一起來看看吧！
部落對戰、部落對戰聯盟賽增援可獲得經驗值
在部落對戰、部落對戰聯盟賽中增援部隊將獲得經驗值，但在部落友誼戰中增援無法獲得。獲得的經驗值數量取決於戰鬥日開始時你捐出的部隊。透過讓部落成員移除援軍再重新請求增援的方式是無法獲得經驗值的。你會在準備日結束時獲得所有增援經驗值。在部落對戰和部落對戰聯盟賽中增援可獲得和一般在村莊增援時一樣的經驗值。
英雄造型隨機選用功能
2021秋季更新中的另一個遊戲性優化就是新增的英雄造型隨機選用功能。啟用英雄造型隨機選用功能後，每次在家鄉村莊重新載入（包含發動進攻或參觀他人村莊等操作都會讓自己的家鄉村莊重新載入），英雄的造型都會隨機切換為你選中的幾款造型中的一款。
點擊英雄王座，進入更換造型介面即可啟用英雄造型隨機選用功能。開啟該功能後，你就可以在已解鎖的英雄造型中選擇你希望隨機切換的造型。未選擇的英雄造型將不被使用。因此，如果不想在載入家鄉村莊後看到你的英雄使用某些造型，那麼只要不選擇那些造型即可。
英雄造型隨機選用功能就像隨機播放你最愛的歌單一樣！
支持內容創作者功能優化
我們優化了支持內容創作者的功能，只需進入遊戲內商店，點擊商店介面的「C」圖示即可輸入已擁有代碼的內容創作者其代碼。此外，如果你已支持一位內容創作者，則「C」圖示上方會出現一個綠色的打勾符號，表示目前處於生效狀態。
API優化
我們已經對我們的Public API進行優化，讓對技術更感興趣的玩家能夠查看遊戲數據。
部落對戰參戰/退出狀態現在在《部落衝突》API中將顯示為/players/{playerTag}返回數據中的warPreference(in/out)屬性。該屬性僅在玩家已加入某個部落的情況下顯示。
每個參加部落對戰的玩家可用的最多攻擊次數現在在《部落衝突》API中將顯示為 /clans/{clanTag}/warlog返回數據中的attacksPerMember屬性。因為這是我們針對追蹤部落對戰歷史記錄引入的新屬性，所以更新之前的部落友誼戰將不會有這個屬性。
以上就是《部落衝突》2021秋季更新預告的全部內容。希望大家喜歡這次更新帶來的新內容！下次再見囉！
全面開戰！