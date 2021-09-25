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歡迎來到《部落衝突》保齡球學院。



根據國際保齡球規則，第1次投球全部擊倒十個球瓶即為「全倒」，連續完成3次「全倒」則稱為「火雞」。「滿分」並不是指你在一場部落對戰進攻中的摧毀率達到100%，而是連續投出12次「全倒」！



超級部隊再度迎來新生力軍，讓我們一起向這位新人學習保齡球技術，跟7號、10號殘局說再見！



超級巨石投手投擲巨石碾壓戰場，就像保齡球高手般投出保齡球完成漂亮的「全倒」。沒錯，聊這麼多保齡球知識，就是為了增加點樂趣。好，讓我們進入正題...



和一般部隊相比，超級部隊的所需空間更大、每秒傷害值和生命值更高、訓練費用更高，超級巨石投手也是如此。然而，超級巨石投手相較於巨石投手還多了一項優勢，那就是超級巨石投手扔出的巨石可以連續彈跳攻擊3次。一起來看看他的數據吧。



等級 大本營等級 每秒傷害值 生命值 訓練費用 所需空間容量 4 12 170 1,600 700 闇黑重油 30 5 13 185 1,800 875 闇黑重油 30 6 14 200 2,000 1,000 闇黑重油 30

超級巨石投手非常適合在漏斗型進攻中提供強大的傷害輸出，與其他部隊一起直攻敵方核心地帶。此外，對於稍微超出巨石投手射程的防禦建築，用超級巨石投手來清理也是不錯的選擇。



由於扔出的巨石可以彈跳更多次，超級巨石投手具有強大的摧毀力，相信他可以成為攻擊村莊，實現「全倒」的新主力。



**我保證這是最後一次提到保齡球術語。

