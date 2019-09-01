Supercell一直致力於打造一個安全、公平、公正的遊戲環境，為了實現這一目標，我們於近期對使用機器人等第三方程式進行遊戲的玩家實施大規模的封禁。



對於本次封禁，我們已在7月份預先警告。

出自於真誠溝通、公正公開的精神，在此我們想和大家分享一些我們在保障遊戲公平方面所做出的努力。





我們一般的反作弊措施



維護一個公平、公正的遊戲環境對於保障遊戲品質非常重要。我們和大家一樣非常重視這一點。為了保障遊戲公平，防止玩家在遊戲中作弊，我們運用了包括作弊檢測、技術防範和違規處罰等多種方法。我們非常希望能及時制止這些作弊手段，防止您的遊戲體驗受到影響。







我們專業的反作弊小組一直在尋找新的檢測作弊方法，也在不斷對現行的方法進行優化，以便更加確保遊戲的公平公正。



一直以來，我們在專業人員的協助下，對在遊戲中使用機器人或其它第三方程式的行為進行嚴厲打擊，對使用第三方程式的帳號逐一進行封禁。而現在我們有了一套更有效率的系統，它將用實際行動向作弊者宣告，我們對作弊行為絕不姑息。



使用機器人等第三方程式進行遊戲有什麼問題嗎？



使用機器人或其他第三方程式違反了我們的服務條款，並且會受到嚴厲懲罰。



機器人等第三方程式為作弊玩家創造了不公平的競爭優勢，它允許玩家在不花費時間或金錢的情況下加快遊戲進度。而且，第三方程式會使正常玩家可獲取的資源減少，從而破壞遊戲內的經濟體系。



有誰被封禁了？以後還會繼續實行封禁嗎？



遭到封禁的是在7月警告發佈之後依然使用機器人或其它第三方程式進行遊戲的帳號。在維護遊戲公平方面，我們對所有帳號一視同仁。只要被發現有作弊行為，帳號就會被封禁。為了充分展示我們維護遊戲公平的決心，封禁措施將持續下去，直到我們研究出更有效的預防方案。







如何遏制部落戰送分？







建立和實施自動化作弊檢測系統涉及的範圍越來越廣，複雜程度也越來越高，開發強大有效的系統也需要時間。我們的反作弊小組目前任務繁重，為了避免對工作進度造成影響，我們無法對每一種違規行為都做針對性的處理。





對於送分行為：部落對戰聯盟賽是一個競技性天梯系統，目的在考驗各部落在部落對戰中的技巧。因此，我們加大了審查力度，對送分行為零容忍，並將採取多種措施予以遏止。







例如，如果確認某個部落有送分行為，該部落在接下來的2個賽季將被禁止參加部落對戰（包括一般的部落對戰和部落對戰聯盟賽）。該部落在禁賽期間將無法報名參加部落對戰聯盟賽，也無法參加一般的部落對戰。







我被誤封了怎麼辦？



如果您認為自己是被誤封的，請聯繫玩家支援團隊，我們會對您的情況進行深入了解。









