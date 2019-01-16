首領們，大家好！
為玩家打造公平的遊戲環境是Supercell「帳號安全和遊戲公平」政策裡的重點。
透過在《部落衝突》中推出部落對戰聯盟賽，我們已經並將繼續為玩家們提供這個極具挑戰性的競技平台，讓全球各地的玩家們有機會同場競技，檢驗自己的實戰技巧，證明自己的部落有實力立於最強部落之列。
我們將持續評估「帳號安全和遊戲公平」政策，並不斷對政策進行優化，以確保遊戲的公平公正。
在此，我們希望就部落對戰聯盟賽以及如何維護聯盟賽公平發表聲明。
在部落對戰聯盟賽中，如果某個部落與其他部落進行協商，透過移除防禦建築、送勝利之星或是其他任何不正當的手段「操作」比賽結果，以上行為將被視為「送分」。
部落對戰聯賽是一個競技性天梯系統，旨在考驗各部落在部落對戰中的水準。因此，我們將加大監察力度，絕不容忍送分行為，並將對送分的部落採取措施，維護《部落衝突》的遊戲公平。
如果確認某個部落有送分行為，該部落在接下來的2個賽季將被禁止參加部落對戰（包括常規部落對戰和部落對戰聯盟賽）。該部落在禁賽期間將無法報名參加部落對戰聯盟賽，同時也無法參加常規部落對戰。
另外，任何違反我們“帳號安全和遊戲公平”政策的行為還可能會受到其他懲罰，例如永久封禁等。
想要了解更多有關公平遊戲政策，請參見本篇文章！
全面開戰！
《部落衝突》遊戲團隊