首領們，大家好！

為玩家打造公平的遊戲環境是Supercell「帳號安全和遊戲公平」政策裡的重點。

透過在《部落衝突》中推出部落對戰聯盟賽，我們已經並將繼續為玩家們提供這個極具挑戰性的競技平台，讓全球各地的玩家們有機會同場競技，檢驗自己的實戰技巧，證明自己的部落有實力立於最強部落之列。

我們將持續評估「帳號安全和遊戲公平」政策，並不斷對政策進行優化，以確保遊戲的公平公正。

在此，我們希望就部落對戰聯盟賽以及如何維護聯盟賽公平發表聲明。