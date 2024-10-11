大本營達到6級以上的玩家即可參加本次活動。大家可透過發動進攻，以及推進活動獎勵之路的進度等途徑，收集酸腐聖水。酸腐聖水可轉換為縫合幣，使用縫合幣可解鎖特別獎勵，例如大守護者的全新史詩英雄裝備：熔岩氣球兵玩偶！
活動開始：
台北/香港時間10月11日16:00
活動結束：
台北/香港時間11月1日16:00
11月1日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築，直到台北/香港時間11月3日16:00。
全新限時兵種：寒冰亡靈
大本營達到6級或更高等級的玩家可使用此限時兵種。
該兵種是空中單位，攻擊偏好為防禦建築，被消滅後會凍結附近的建築和敵人。
野蠻弓箭手
野豬法師
女巫戈侖
熔岩氣球兵
代幣活動資源：酸腐聖水
獲取酸腐聖水的方式為：發起進攻，摧毀對手村莊中包含酸腐聖水的建築！收集聖水，可贏取礦石、裝飾及更多獎勵！
縫合幣
本次活動的貨幣是「縫合幣」，該貨幣可在商人的商店中使用。你可以使用活動代幣兌換專屬限時裝飾，以及用於升級英雄裝備的礦石、魔法物品等資源。還有超讚的全新史詩英雄裝備——熔岩氣球兵玩偶！
大守護者全新史詩英雄裝備：熔岩氣球兵玩偶
使用該裝備可召喚可怕的熔岩氣球兵助你一臂之力。可召喚的單位數量取決於裝備的等級。
當然，活動期間你還可以收集各種有趣的裝飾！