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2024年10月11日
Blog – Clash of Clans

縫合怪談活動

縫合怪談活動與全新英雄裝備！

大本營達到6級以上的玩家即可參加本次活動。大家可透過發動進攻，以及推進活動獎勵之路的進度等途徑，收集酸腐聖水酸腐聖水可轉換為縫合幣，使用縫合幣可解鎖特別獎勵，例如大守護者的全新史詩英雄裝備：熔岩氣球兵玩偶

活動時間

活動開始：

  • 台北/香港時間10月11日16:00

活動結束：

  • 台北/香港時間11月1日16:00

11月1日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築，直到台北/香港時間11月3日16:00。

全新限時兵種：寒冰亡靈

  • 大本營達到6級或更高等級的玩家可使用此限時兵種。

  • 該兵種是空中單位，攻擊偏好為防禦建築，被消滅後會凍結附近的建築和敵人。

回歸限時兵種：

  • 野蠻弓箭手

  • 野豬法師

  • 女巫戈侖

  • 熔岩氣球兵

活動資源！

代幣活動資源：酸腐聖水

獲取酸腐聖水的方式為：發起進攻，摧毀對手村莊中包含酸腐聖水的建築！收集聖水，可贏取礦石、裝飾及更多獎勵！

縫合幣

本次活動的貨幣是「縫合幣」，該貨幣可在商人的商店中使用。你可以使用活動代幣兌換專屬限時裝飾，以及用於升級英雄裝備的礦石、魔法物品等資源。還有超讚的全新史詩英雄裝備——熔岩氣球兵玩偶！

全新英雄裝備和其他獎勵！

大守護者全新史詩英雄裝備：熔岩氣球兵玩偶

使用該裝備可召喚可怕的熔岩氣球兵助你一臂之力。可召喚的單位數量取決於裝備的等級。

當然，活動期間你還可以收集各種有趣的裝飾！