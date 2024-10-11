大本營達到6級以上的玩家即可參加本次活動。大家可透過發動進攻，以及推進活動獎勵之路的進度等途徑，收集酸腐聖水。酸腐聖水可轉換為縫合幣，使用縫合幣可解鎖特別獎勵，例如 大守護者的全新史詩英雄裝備：熔岩氣球兵玩偶 ！

活動時間

活動開始：

台北/香港時間10月11日16:00

活動結束：

台北/香港時間11月1日16:00