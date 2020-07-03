首領們，大家好！

我們注意到部分玩家在遊戲內遇到資源車相關的問題，具體狀況為家鄉村莊的資源車中資源爆滿，且數量不正確。同時，玩家也無法收集這些資源，因為點擊收集按鈕後系統會彈出告知錯誤的「客戶端和伺服器不同步」提示訊息。

如果遇到該問題，建議前往您遊戲對應的應用商店將遊戲更新至最新版本，目前iOS系統與Android系統最新版本號均為13.369.9。

對該問題進行修復。在最新版本中，我們還對遊戲中的其他內容進行微調。

為您帶來的不便，我們深感抱歉，希望您能見諒。

問：這個資源車真的裝滿資源了嗎？

答：並未裝滿資源。實際上該資源車不存在，是顯示錯誤。

如果尚未將遊戲更新至最新版本，在嘗試收集這樣的資源車時就會收到告知錯誤的「客戶端和伺服器不同步」提示訊息。

問：我會因為這個問題遺失防守返還的資源嗎？

答：不會。只要村莊存在因防守返還資源而生成的資源車，即使系統彈出知錯誤的提示訊息。在點擊資源車時，這段時間內的防守返還資源仍將正確獲得。

對於帶給大家不便與誤解，我們再次表示歉意。

若沒有遇到上述提到的資源車相關問題，說明已經安裝最新遊戲版本，那麼將不需要進行任何操作。



全面開戰！

《部落衝突》遊戲團隊

