首領，你好！
是時候炸個痛快囉！參加全新「超級炸彈人秀」代幣活動，解鎖全新英雄裝備——火箭長矛！
大本營達到8級的玩家都可以參加「超級炸彈人秀」代幣活動。和之前的活動一樣，玩家可以透過發動進攻等方式收集冰塊，進而推進活動獎勵之路的進度。這些冰塊可轉化為超級幣，使用它們可以解鎖特別獎勵，例如神盾勇者的全新英雄裝備：火箭長矛！
活動日期：
超級炸彈人秀開始時間：
日期：2024年6月11日週二
時間：台北/香港時間16:00
超級炸彈人秀結束時間：
日期：2024年6月21日週五
時間：台北/香港時間16:00
6月21日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築（超級冰浴）。也就是說，在台北/香港時間6月23日16:00之前，你都可以使用超級幣兌換獎勵！
超級炸彈人秀資源：冰塊
整個活動期間，你需要收集冰塊來降降溫！你可以透過在多人遊戲戰鬥中進攻其他村莊來贏取冰塊。收集的冰塊數量取決於你贏得的勝利之星數量。如果在戰鬥中使用超級炸彈人，你還將在進攻結束時獲得額外的冰塊！此外，你還可以定期從活動建築「超級冰浴」中收集冰塊。收集的冰塊越多，解鎖的獎勵就越多，包括礦石、裝飾等等！
比一般活動幣更棒的是什麼？超級幣！
收集冰塊可解鎖特別獎勵。其中包括本次活動的貨幣「超級幣」，該貨幣可在商人的商店中使用。你可以使用超級幣兌換專屬限時裝飾，以及用於升級英雄裝備的礦石、魔法物品等資源。我們知道大家最希望獲得的是全新史詩英雄裝備——火箭長矛！
神盾勇者的全新史詩英雄裝備：火箭長矛！
全新裝備有一個主動技能，可讓神盾勇者投擲的飛矛傷害更高且攻擊範圍更大！也就是說，啟用該技能後，神盾勇者接下來投擲的飛矛距離更遠且傷害更高。獲得提升的飛矛數量和每發飛矛造成的額外傷害取決於火箭長矛的等級。
活動專屬獎勵！
除了活動獎勵之路上的一般獎勵，你還有機會贏取以下活動專屬獎勵——快來看看吧，首領！
仙人掌戰士雕像
獲取活動通行證後，收集5,550個冰塊即可獲得這款石製仙人掌裝飾！
牛仔骷髏兵
這款狂野的骷髏兵裝飾是一般活動獎勵之路上的最後一階獎勵，收集10,000個冰塊即可解鎖！
飛龍寶寶圖騰
收集1,025個超級幣，即可在商人的活動特惠中兌換飛龍寶寶圖騰！
就是這樣囉，首領！從明天開始，也就是6月11日台北/香港時間16:00，你就能參加這次活動囉！快來獲取這些獎勵，炸個痛快吧！祝大家玩得開心！
《部落衝突》團隊