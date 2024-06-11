超級炸彈人秀資源：冰塊

整個活動期間，你需要收集冰塊來降降溫！你可以透過在多人遊戲戰鬥中進攻其他村莊來贏取冰塊。收集的冰塊數量取決於你贏得的勝利之星數量。如果在戰鬥中使用超級炸彈人，你還將在進攻結束時獲得額外的冰塊！此外，你還可以定期從活動建築「超級冰浴」中收集冰塊。收集的冰塊越多，解鎖的獎勵就越多，包括礦石、裝飾等等！