2025年5月12日
Blog – Clash of Clans
迷你秀活動：超級雪怪！
據幾位可靠首領發來的訊息，他們發現了神秘超級雪怪的蹤跡。沒錯，他們真的現身了！超級雪怪秀活動期間，你可以嘗試全新的超級部隊，並在商人精選中使用超級幣解鎖場景！真是太划算囉！
大本營達到8級的玩家均可參加超級雪怪秀活動。和以前一樣，你可以透過在多人遊戲戰鬥中獲取勝利之星來贏取冰塊。這些冰塊可以轉換成獎勵和超級幣！你可以在商人精選中使用超級幣兌換超讚獎勵，其中包括酷炫的場景！
活動日期：
超級雪怪秀活動開始時間：
日期：2025年5月12日
時間：08:00（UTC）
超級雪怪秀活動結束時間：
日期：2025年5月19日
時間：08:00（UTC）
活動將於5月19日結束，但你仍可在之後的兩天內進入商人活動分頁和活動建築（超級冰浴）。也就是說，你在5月21日08:00（UTC）前仍可繼續使用超級幣兌換獎勵。千萬不要浪費這些好東西唷！
超級雪怪秀活動資源：冰塊
活動期間，可透過在多人遊戲戰鬥中贏取勝利之星來收集冰塊。在戰鬥中使用超級雪怪還能獲得額外冰塊獎勵！在活動建築「超級冰浴」中投入的冰塊越多，解鎖的獎勵和超級幣就越多！
超級雪怪秀活動資源：超級幣
活動期間透過收集冰塊，並透過超級冰浴獲取超級幣。超級幣可在商人精選中兌換獎勵！ 有人提到了場景？
活動獎勵：場景！
沒錯，首領，你沒聽錯！除了一般的資源獎勵，本次活動期間，場景也將在商人精選中上架！至於商人是怎麼把場景塞進他那小帳篷裡的？他上架了這麼好的東西，就別細問囉！
釋放超級雪怪，贏取冰塊，在商人精選中獲取超讚獎勵。首領，還在等什麼呢？在怒海爭鋒賽季中盡情施展雷電魔法吧！