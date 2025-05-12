據幾位可靠首領發來的訊息，他們發現了神秘超級雪怪的蹤跡。沒錯，他們真的現身了！超級雪怪秀活動期間，你可以嘗試全新的超級部隊，並在商人精選中使用超級幣解鎖場景！真是太划算囉！

大本營達到8級的玩家均可參加超級雪怪秀活動。和以前一樣，你可以透過在多人遊戲戰鬥中獲取勝利之星來贏取冰塊。這些冰塊可以轉換成獎勵和超級幣！你可以在商人精選中使用超級幣兌換超讚獎勵，其中包括酷炫的場景！

活動日期：

超級雪怪秀活動開始時間：

日期： 2025年5月12日

時間：08:00（UTC）

超級雪怪秀活動結束時間：

日期： 2025年5月19日

時間：08:00（UTC）

活動將於5月19日結束，但你仍可在之後的兩天內進入商人活動分頁和活動建築（超級冰浴）。也就是說，你在5月21日08:00（UTC）前仍可繼續使用超級幣兌換獎勵。千萬不要浪費這些好東西唷！